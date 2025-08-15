- Özgür Özel’in dünkü açıklamalarının özeti ne?

Murat Kapki, İBB soruşturması kapsamında 23 Mart’tan beri tutuklu olan reklam şirketi sahiplerinden biri. Mücahit Birinci ise 2012’de girdiği AKP’de MKYK üyeliği gibi kurmay kadroda görev yapan bir avukat. İddiaya göre; avukat Birinci tutuklu Kapki’ye “Bana vekalet çıkarsın, ben onun işini hallederim” diye haber yollamış. Kapki de bu teklifin gereğini yerine getirip 29 Temmuz’da Birinci’yi avukatı yapmış. Bundan iki gün sonra, Birinci cezaevinde avukatı olarak gittiği Kapki’nin önüne 1.5 sayfalık bir hazır itiraf metni koymuş. Onu imzalarsa ve ayrıca iki milyon dolar para verirse Kapki’yi cezaevinden çıkaracağını vaat etmiş. Kapki de “Ben kimseye bu şekilde iftira atmam” diyerek bu kirli teklifi reddetmiş. Ayrıca bu iddialarını tutuklu bulunduğu ve olayın yaşandığı şehir olan Tekirdağ’ın cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusu olarak iletmiş.

- Murat Kapki’nin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği 4 sayfalık ifadede neler var?

Murat Kapki, cezaevinde kendisinin önüne Mücahit Birinci tarafından konduğunu söylediği hazır ifade metninden hatırladıklarını suç duyurusunda aktarmış. Kendisinden imzalanması istenen, “tamamı yalan ve kurgu” diye vurguladığı ifade metninde özetle şu konular var: “İBB ihalelerinde toplanan para İmamoğlu propagandasında ve CHP’de kullanılacakmış. Özgür Özel’in de bu hukuksuzluktan haberi varmış. Gazeteciler İBB’den para alıyormuş. Çağlayan Adliyesi’ndeki savcıların ve hâkimlerin yarısı İmamoğlu’nun avukatının elindeymiş.”

- Kapki’nin bu kirli teklifi kabul etmemesi ve suç duyurusunda bulunması ne anlama geliyor?

Bir kere şunu hatırlatmak lazım: Murat Kapki bu meseleden bağımsız olarak zaten itirafçı oldu. Bir değil, iki değil, üç kez savcılığa gidip İBB yönetimine dair ağır ithamlarda bulundu. Ancak biri haziran, biri temmuz diğeri ise 7 Ağustos tarihli itirafçı beyanları Kapki’yi cezaevinden çıkarmaya yetmedi. 7 Ağustos tarihi önemli. Anlıyoruz ki avukatı yaptığı Mücahit Birinci ile 31 Temmuz’da görüşen ama istenen suçlamaları söylemeyip aradan beş gün geçtikten sonra Birinci’yi avukatlıktan çıkaran Kapki, 7 Ağustos’ta kendi isteğiyle savcıya gidip yeni itiraflarda bulunuyor. Ve itiraflarını şöyle bitiriyor: “Tutukluluktan sonra vermiş olduğum bu üçüncü ifademde soruşturma konusu ile ilgili tüm bildiklerimi samimi ve açık bir şekilde anlattım. Vermiş olduğum bilgilerin dosya safahatına faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu aşamada serbest bırakılmamı talep ediyorum.”

Kapki buna rağmen tahliye olamayınca da Mücahit Birinci için 12 Ağustos’ta suç duyurusunda bulunuyor.

Haliyle, şu sorular yanıt bekliyor: Mücahit Birinci’nin önüne koyduğu itirafları “yalan” olduğu için imzalamayan Murat Kapki’nin, kendi iradesiyle verdiği üç ayrı itirafçı ifadesine “doğru” diye mi bakmalıyız? Acaba Birinci para istemeseydi Kapki önüne konan bu iftiraları imzalamaz mıydı? Ya da Kapki, 7 Ağustos tarihli üçüncü itirafçılığı sonrası tahliye olsaydı Birinci ile yaptığı bu görüşmeyi yine de deşifre eder miydi?