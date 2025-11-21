Cumhuriyet Gazetesi Logo
Telefondaki notlar gerçek mi, ekleme mi yapıldı?
Barış Pehlivan
Son Köşe Yazıları

Telefondaki notlar gerçek mi, ekleme mi yapıldı?

21.11.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Kimliği belirsiz kişilerin, kimin kullandığı bilinmeyen hesabın bulunan sahibinin “itirafçı olduğuna” dair iddiaları yalanlanırken o hesabı kullanan kişi telefonundan çıkan “İtirafçı olmak istiyorum” sözünü de hatırlamadığını ileri sürdü.

Anlaşılması ne zor bir cümle değil mi? Konu da zor, haliyle kolay anlaşılması için çabalayacağım.

Adı: Mahir Gün. 32 yaşında. 18 Ağustos’tan beri tutuklu.

İBB iddianamesinde iki suçlama yöneltiliyor kendisine: Suç örgütü üyeliği ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma.

Peki, bunu nasıl yapmış? Savcılık özetle şunu ileri sürüyor: Örgüt yöneticisi Murat Ongun’un yönlendirmesinde çalışanlardan biri de Emrah Bağdatlı. O, örgüt üzerinden kazandığı gelirle “troll” hesaplarını yönetiyor. Sosyal medyadaki o hesaplar üzerinden İmamoğlu örgütünün amacına uygun paylaşımlar gerçekleştiriliyor. Mahir Gün de işte bu hesapları yönetenlerden en önemlisi.

Mahir Gün, ifadelerinde kabul ediyor:

“Ekrem Edit, Neden Konuşuldu, Süleyman Askeri Bey, Nesil Art ve İBB Haber hesapları bana ait.”

Ancak şunu da vurguluyor:

“Paylaşımlarımda hiç kimsenin bir yönlendirmesi olmamıştır.”

Şimdi...

Filmi biraz geriye saralım ve Kasım 2023’teki CHP kurultayına gidelim.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel genel başkanlık için yarışıyordu. İkinci tur başlamadan Kılıçdaroğlu adaylıktan çekilecekti. Ancak “Ekrem Edit” adlı hesaptan “Ekrem İmamoğlu’nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor” diye atılan tweet her şeyi değiştirdi. Fikrini değiştiren Kılıçdaroğlu, ilerleyen günlerde Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada “Talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Bey’e yakın olduğu söylendi. Çok ağrıma gitti” diyecekti.

Kılıçdaroğlu haklıydı. Ekrem Edit’in sahibi Mahir Gün, 2019’dan beri İBB’nin resmi hesaplarını da yöneten isimdi, belediyenin iştiraki Medya AŞ’nin çalışanıydı. Gelin görün ki Gün’ün İBB ile resmi bağı bu Kılıçdaroğlu tweet’i ile birlikte sona erdi. Gün bir süre sonra da Emrah Bağdatlı’nın sahibi olduğu Karpuz Danışmanlık adlı şirkette çalışmaya başladı. Altı ay boyunca orada büyük firmaların medya danışmanlığını yürüttü.

Mahir Gün’ün avukatı Gamze Serin ile konuştum. Kendisi müvekkilinin, Kılıçdaroğlu tweet’inden sonra ciddi tehditler aldığını söyledi. Gün’ün bu nedenle sürekli ev değiştirdiğini ve özellikle eşinin güvenliğine dair endişeler taşıdığını belirtti.

TELEFONDAN ÇIKAN İLGİNÇ NOTLAR

İşte tam da bu sürece denk gelen ve kafa karıştıran bazı notlar vardı.

Mahir Gün, gözaltına alındığında telefon şifresini polisle paylaştı. Bundan sonrasını AKP medyasından okuyalım:

“Mahir Gün, Emniyet’teki ve savcılıktaki ifadesinde çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Şahsi telefonundan da itiraf satırları içeren notlar çıktı. Telefonuna kaydettiği notlarda ‘Etkin pişmanlığa başvurmak istiyorum’ diyen Gün, Emrah Bağdatlı’nın itirafçı olmaması için kendisini defalarca kez İngiltere’ye çağırdığını anlattı.”

Evet.

Mahir Gün’ün “Bana aittir” dediği notlarda çarpıcı iddialar vardı. Emniyet’te bu notlar sorulduğunda, Gün “Basına yansıyan para ilişkilerini görmemden kaynaklı hayal kırıklığına uğramış olmamdan dolayı bu ibareleri yazdım” diyordu.

Anlaşılan o ki beklediği gibi gözaltına alındığında Gün bu notların okunmasını istiyordu. Lakin, o notlarda “Etkin pişmanlığa başvurmak istiyorum” diye yazdığını hatırlamıyordu. Hatta, yazdığını bildiği bazı ibarelerin ise karşısına çıkarılmadığını ileri sürüyordu.

Tam da burada derin bir şüphe vardı. Zira, Mahir Gün gözaltındayken telefonu açılmış, hatta WhatsApp’ta “çevrimiçi” görülmüştü. Bu da veri güvenliğine dair ciddi ihlalin yanı sıra başka birçok suç iddiasını da beraberinde getiriyordu. Öğrendim ki avukatlar buna dair suç duyurusunda bulundu ama “Biz dava açamayız, soruşturmayı yürüten savcıları ilgilendirir” diye özetlenecek bir karar verildi.

Gelinen noktada, Mahir Gün “itirafçı olduğu” haberlerini de “troll ordusu” iddialarını da yalanlıyor. Düğümü çözecek noktalar ise telefonundaki notların ne anlama geldiği, ne kadarının Gün’e ait olduğu ve en önemlisi, kendisine ait olmayan satırlar var ise kimin tarafından telefonuna eklenmiş olabileceği. Ek klasörler ortaya çıkınca daha çok bilgiye sahip olacağız.

Bu vakadan çıkaracağımız sonuçlardan biri de şu olsun: İsmini saklayan troller üzerinden yürütülen siyasetin kolları, savunduğunu iddia ettiği kişilere bile zarar veren bir boyuta gelebilir.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Ekrem İmamoğlu #Özgür Özel #murat ongun

Yazarın Son Yazıları

Telefondaki notlar gerçek mi, ekleme mi yapıldı?

Kimliği belirsiz kişilerin, kimin kullandığı bilinmeyen hesabın bulunan sahibinin “itirafçı olduğuna” dair iddiaları yalanlanırken o hesabı kullanan kişi telefonundan çıkan “İtirafçı olmak istiyorum” sözünü de hatırlamadığını ileri sürdü.

Devamını Oku
21.11.2025
Sizin hiç kızınız öldü mü?

Diyelim ki beş gün boyunca uyuyorsunuz.

Devamını Oku
19.11.2025
Nedir bu ‘örgüt’ dedikleri?

Kökü “örmek” filine dayanıyor.

Devamını Oku
14.11.2025
İddianamenin rakamları

Manşetlerde rakamlar vardı: 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli, 143 eylem, 2 bin 352 yıl hapis.

Devamını Oku
12.11.2025
Müjde kuşu

“Maya’nın annesi ve babası...

Devamını Oku
07.11.2025
Yeni Şafak’ın dokunulmazlığı

Furkan Karabay...

Devamını Oku
05.11.2025
Üç soruda ‘casusluk’ dosyası

Yalanın gürültüsü, gerçeğin sakinliğini bastırıyor.

Devamını Oku
29.10.2025
O avukatın ölmesi mi gerekiyordu?

Görkemli cenaze törenleri düzenlemekte, hüzünlü ağıtlar yakmakta ve “Unutmayacağız” sözleri vermekte üstümüze yok.

Devamını Oku
24.10.2025
Kimler tutuklanacak?

Bugün yaşam mücadelesi veren Fatih Ürek tutuklanabilir.

Devamını Oku
17.10.2025
ABD’nin Türkiye senaryoları

Gazetelere bakıyorum...

Devamını Oku
15.10.2025
10 yılın özeti

10 Ekim 2015 sabahı, ülkenin dört bir yanından barış mitingi için gelen binlerce insan, Ankara Garı önünde toplanmış ve kortejlerini oluşturmaya başlamışlardı.

Devamını Oku
10.10.2025
Adım adım cinayet nasıl geldi?

Tarih: 17 Mayıs. Yani bundan yaklaşık 5 ay önce...

Devamını Oku
08.10.2025
'Tarihe düşülen notlar da unutuldu...'

Herkes gibi ben de o fotoğrafa uzun uzun baktım. Churchill’in şu sözü aklıma düştü.

Devamını Oku
03.10.2025
Ankara bu dosya için neyi bekliyor?

Anadolu Ajansı’nın haberini okuyorum:

Devamını Oku
01.10.2025
Emniyet’in tepesinden kritik tespitler

“Kimsenin olmadığı bir yere geçerek telefonu açık tutmanız gerekiyor.”

Devamını Oku
26.09.2025
Furkan’ın öyküsü

Griyi kendinden utandırıp öfkelendirecek kadar gri Silivri’nin kasveti, eylül ayında kendini mıh gibi hatırlatıyordu.

Devamını Oku
24.09.2025
Devletin verileri nasıl ele geçirildi?

Önce 79 kelimeden oluşan şu cümleyi okuyalım...

Devamını Oku
19.09.2025
Bu yazı da yasaklanır mı?

Sadece siyaset konuşmaktan büyük emek verilen bir raporu köşeye taşıma fırsatım olmadı.

Devamını Oku
17.09.2025
Konuşmadığımız 9 konu

Haklı olarak CHP’yi tartışıyoruz.

Devamını Oku
10.09.2025
Yok mu başka Kuzu’lar?

Gururla hep aynı hatırlatmayı yaptılar: “Türkiye, kozmik marangozu Sabah gazetesinden öğrendi.”

Devamını Oku
05.09.2025
MHP’li başkanın oğlu kaza yapınca...

“Bize çarpan araca baktım. Ancak içinde kimse yoktu. Çevrede toplananlara sorduğumda, araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığını söylediler.”

Devamını Oku
03.09.2025
3 soruda Kapki-Birinci olayı

Özgür Özel’in dünkü açıklamalarının özeti ne?

Devamını Oku
15.08.2025
Kim bu President?

“Devletin önemli bir kademesinde iş alımlarına etki edebilecek bir pozisyonda çalışıyorum. Pek çok üst düzey bürokratlarla ilişkilerim bulunuyor.”...

Devamını Oku
13.08.2025
Tartışılan şirketin sicilindeki leke

Açıkçası unutmuştum. Bir bilişimci dostum anımsattı:

Devamını Oku
08.08.2025
E-imza skandalının perde arkası

Önce iddianamedeki şu uzun cümleyi dikkatlice okuyalım...

Devamını Oku
06.08.2025
Türkiye’den siyasetçi kaçırma planının arkasında kim var?

Sabahın erken saatleri... Otel odasındayken telefonu çaldı. Numara tanıdıktı, bir polisti, uyarısı vardı...

Devamını Oku
01.08.2025
Allah’tan değil, kameradan korkanlar

Videoyu izledik: Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek elindeki paraları sayıyordu.

Devamını Oku
30.07.2025
Ört ki ölem!

Gazetelere bakıyorum; “Yeşil vatan uğruna şehit oldular” yazıyor.

Devamını Oku
25.07.2025
Sahi, kimler imam hatipli?

Yeni Şafak gazetesinin manşetine bakıyorum. Haber şöyle...

Devamını Oku
23.07.2025
PKK’nin şikâyet ettiği komutan

PKK’nin yayın organındaki bir haberi okurken Aldous Huxley’nin o bilinen sözü düştü aklıma...

Devamını Oku
18.07.2025
6 soruda af meselesi

Kitabın ortasından sorayım: PKK ile yürütülen süreç sonunda Türkiye’de genel af çıkar mı ve dahası bu aftan kim faydalanmaz?

Devamını Oku
16.07.2025
Altun’un yeni koltuğunun sicili

Haberi biliyorsunuz: İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alındı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na atandı.

Devamını Oku
11.07.2025
CHP’nin ‘çözüm’ süreci

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın duyurdu...

Devamını Oku
09.07.2025
Erdoğan’ı savunan hocanın ‘İmamoğlu’ arzusu

“İmamoğlu’na hukuki mütalaa için tabii ki varım. Türk demokrasisini kurtarmak için varım.” Bu sözler Prof. Dr. Doğan Soyaslan’a ait.

Devamını Oku
04.07.2025
Masadaki 17 sayfa

Günlerdir düşünüyorum: Fatih Altaylı o gün yayın yapmasaydı, yapsaydı da Emre o soruyu sormasaydı yahut sorsaydı da tarihsel gerçekleri hatırlatan yanıtlar verilmeseydi ne olurdu?

Devamını Oku
02.07.2025
Fatih Altaylı neden tutuklandı?

Lynn Hasher, David Goldstein ve Thomas Toppino...

Devamını Oku
25.06.2025
Nedir bu PKK’nin akademisi?

Haber şu: PKK’nin televizyon kanalına konuşan Duran Kalkan için “PKK Yürütme Komitesi üyesi” yerine “Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi üyesi” dendi.

Devamını Oku
20.06.2025
İsrail Hakan Fidan’a nasıl bakıyor?

Geleceği kimi zaman geçmişte görürüz. İsrail’in İran’a saldırılarını Ankara’nın kınaması da buna örnekti.

Devamını Oku
18.06.2025
Dört kritik not

CHP’nin 2023’te yapılan kurultayına ilişkin iddianame yazıldı. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu 12 kişi hakkında hapis cezası istendi.

Devamını Oku
13.06.2025
Acil kan ihtiyacı

Tarih: 11 Mayıs 2012. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 11 gazeteciye Silivri Cezaevi’ni gezdirdi.

Devamını Oku
11.06.2025