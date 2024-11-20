Mesele cami değil sen anlamadın mı?

20 Kasım 2024 Çarşamba

“Eyleme geçmiş cehaletten daha korkunç bir şey yoktur.”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamalarını ve ona destek verenleri görünce, Goethe’nin bu sözü aklıma geliyor.

Evet, bakan Tekin’in CHP’yi “camilerin kapısına kilit vurmakla” suçlamasından bahsediyorum.

Şimdi...

İşgalcilerin zarar verdiği onlarca camiyi Atatürk’ün onarıp ibadete açtığını mı, 2. Dünya Savaşı sırasında kutsal emanetlerin korunması için İsmet İnönü’nün verdiği gizli mücadeleyi mi anlatayım?

Ya da...

Recep Tayyip Erdoğan’ın 2013’te söylediği şu sözü mü anımsatayım:

“Yol uğruna her şey feda edilir, çünkü yol medeniyettir ama medeni olmayanlar yolun kıymetini bilmezler, anlamazlar. Bizim değerlerimizde yol engel tanımaz. Önünde cami bile olsa eğer yol oradan geçecekse biz o camiyi yıkarız, gideriz o camiyi başka bir yerde inşa ederiz. Bu işin aslı budur.”

Yoksa...

AKP’li belediyelerin borçlarından dolayı sattığı ya da AVM yapılması için Hollandalı firmaya yıktırılan camilerden mi bahsedeyim? Misal, Melih Gökçek’in “Çok cami yıktık” itirafını mı hatırlatayım?

En iyisi, AKP iktidarının toz kondurmadığı Adnan Menderes dönemine bakalım.

Demokrat Parti döneminde, bakın Adnan Menderes İstanbul’daki yol çalışmaları için hangi camileri ve mescitleri yıktı:

Ahmet Paşa Camisi, Baba Hasan Mescidi, Camcılar Mescidi, Camcı Ali Mescidi, Çakırağa Camisi, Çoban Çavuş Camisi, Denizabdal Mescidi, Fatma Sultan Mescidi, Halil Attar Mescidi, Hatice Usta Mescidi, Himmetzade Tekkesi Mescidi, Kadıasker Abdurrahman Efendi Camisi, Kepenekçi İshak Camisi, Mimar Ayas Mescidi, Molla Gürani Camisi, Oruç Gazi Camisi, Saraç Doğan Mescidi, Selçuk Sultan Camisi, Simkeş Mescidi, Soğancılar Mescidi, Şehremini Camisi, Şirmürd Çavuş Camisi, Voynuk Şüca Mescidi...

Liste uzatılabilir. Menderes döneminde, 54 caminin çoğu İstanbul’daki Vatan ve Millet caddeleri için yok edildi. En yenisi 250 yıllık bir tarihe sahipti. Bazıları yeniden yapıldı, bazıları ise verilen aksi sözlere rağmen unutuldu gitti.

Aslına bakılırsa...

Mesele camilerin yıkılması değil. Bugün “cami” söyleminin arkasındaki motivasyon, devrim kanunu Tevhid-i Tedrisat’ı yıkmak. Yani tarikatların kendi eğitim sistemini yaratıp, kendi “medreselerinde” çocukları teslim almasını sağlamak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin işte bu hayali arzuluyor. Öyle ya, “Keşke şeriatı övecek kadar bilgim olsa” demesi boşa değil.