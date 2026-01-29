Dünkü Cumhuriyet’in manşeti “‘Çete Lideri’ne VIP ayrıcalığı” biçimindeydi:

Beşi tutuklu ikisi tutuksuz yargılanan CHP’li 7 belediye başkanının ve 40 kadarı tutuklu 200 dolayındaki sanığın yargılandığı “Suç Örgütü” davasında, bu örgüte adı verilen kişiden söz ediliyordu.

Son birkaç gündür gündemin başına oturan hukuk ve adalet sorunları açısından, ülkemiz son yıllarda, kadın cinayetleri, çocuklara tecavüz ve uyuşturucu konularına ek olarak siyasal baskı olaylarının da yaygınlaştığı bir bataklığa saplanmış görünüyor.

Bu “bataklığa saplanışın” ya da “genel çöküşün” temel belirleyicisi ise, “Şahsım Devleti” rejimi ve bu rejimin yarattığı “hukuksuzluk” durumunu doğuran, “mahkemelerin işleyişi” ile ilgili müdahaleler ve bunların sonuçlarıdır:

1) Kadın cinayetleri, çocuk tecavüzleri ve uyuşturucu örgütleriyle mücadelede görülen cezasızlık sendromu...

2) Medyadaki gerçek haberlere getirilen yasaklar ve cezalar...

3) Belediyelerdeki soruşturma ve kovuşturmaların sadece muhalif belediyelere yönelik olması, aynı konularda daha da ciddi sorunlara sahip görünen iktidar belediyelerine dokunulmaması; aynı eylemlerin iktidar belediyeleriyle ilgili bölümlerinin görmezden gelinmesi...

4) Özel kesimde ve bürokraside, deprem, maden patlaması, iş kazası gibi olaylarda iktidara yakın görünenlere ilişkin ceza indirimleri ve ayrıcalıkları...

5) Ülkenin Anayasası’nı korumakla yükümlü olan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uyulmaması...

6) Anayasa’ya göre iç hukukun bile üstünde olan AİHM kararlarına uyulmaması...

7) İktidarın isteklerine aykırı kararlar veren yargıçların ve savcıların görev yerlerinin değiştirilmesi; bu kararların Adalet Bakanı’nın egemen olduğu YSK tarafından yapılması...

8) Tutuklu yargılamanın, Magna Carta’nın bile gerisine gidilerek, yargısız infaz halinde, genel uygulama halinde olması...

9) Belli önemli konularda yargıyı etkileyecek borsaların kurulduğu iddiaları...

10) İktidar partisi eski mensuplarının yargıç ve savcı yapılmış olması...

11) Adalet Bakanlığı’nda ve yargıda bazı özel grupların ve bir tarikatın etkisinin tartışılıyor olması...

12) Bazı mahkeme kararlarının zaman aşımı gibi, masumiyet karinesi gibi, evrensel hukuk kurallarına aykırı nitelik taşıması...

***

Hukuk, bir toplumda, devletin vatandaşlarıyla, vatandaşların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini ve davranışlarını düzenlemek, çatışmaları çözmek ve düzeni sağlamak amacıyla devlet tarafından konulan, yaptırımlarla desteklenen kurallar bütünüdür.

Anayasa ve yasalar tarafından belirlenir, yargı kurumları ve güvenlik güçleri aracılığıyla uygulanır.

Ahlak ve güvenlikle de doğrudan ilişkilidir:

Hem onlardan etkilenir hem onları etkiler!

***

Ahlak, bireyde iyi ve kötü, doğru ve yanlış ayrımlarını belirleyen, aile, arkadaş grupları, okul, medya ve işyeri temelinde oluşan, hem hukuku etkileyen hem de hukuktan etkilenen davranış ilkeleridir.

İçselleştirilmiş biçimine vicdan denir.

Hem hukuku biçimlendirir hem de hukuktan, özellikle de cezalardan ve cezasızlıktan etkilenir.

***

Güvenlik, bireylerin ve toplumun, canının, malının, haklarının ve düzeninin, devlet tarafından iç ve dış tehditlerden ve tecavüzlerden korunması durumudur.

Devlet sırf bu nedenle, bir toplumda meşru olarak zor kullanma yetkisine sahip olan tek kurumdur.

Bu nedenle devlet, yani güvenlik güçleri ve elbette yargı, hukuka bağlı olmak, Anayasa’ya ve yasalara uymak zorundadır.

***

Hukuksuzluk egemen olduğunda ne ahlak kalır ne güvenlik ne de vatandaşlarını korumak için yaratılmış olan devlet!

Yoksa amaç, Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak mı?