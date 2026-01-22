29 Nisan 2025 günü elektronik postama bir mektup geldi:

İNTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türkiye Temsilcisi, İntersteno Türk Grubu Başkanı Seçkin KÖSE imzalı mektup yerli ve milli klavyemiz olan “F klavye”yi kullanan evlatlarımızın Dünya Şampiyonu olduklarını belirtiyor ve “Bilimsel F Klavyenin gelişimine destek verilmesini” talep ediyordu.

***

Mektubun ekindeki açıklamaların özeti şöyle:

“BİLGİSAYAR KLAVYE TAKIMIMIZ 24 MADALYANIN 13’ÜNÜ KAZANARAK DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Bu yıl, 23. Dünya İnternet Bilgisayar Klavye Yarışması’nın Finalleri 995 yarışçının katılımıyla 14 Mart 2025-28 Nisan 2025 tarihleri arasında yapıldı.

Sonuçlar -bugün- 29 Nisan 2025’te kesinleşti. Dünya Şampiyonasına Ülkemizden 193 kişi katılmıştır.

Yarışmalara 18 Ülke katılmıştır.

Bu ülkeler Türkiye, Arjantin, Avusturya, Belçika, Kanada, Çekya, Almanya, Fransa, Hırvatistan, Macaristan, İtalya, Japonya, Hollanda, Polonya, Rusya, Slovakya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’dir.

Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımımız 4 birincilik, 5 ikincilik ve 4 üçüncülük olmak üzere toplam 13 madalya kazanmıştır.

Milli Takımımız, takım halinde de Dünya Şampiyonu olmuştur.

Diğer 11 Madalyanın 3’ünü Çek, 4’ünü Slovak, 2’sini Japon ve 2’sini İtalyan yarışçılar kazanmışlardır. Gençlerimiz bu dereceleri ile Dünyanın en başarılı takımı olmuşlardır.

Dünya Şampiyonluklarımız aşağıdadır:

0-12 Yaş Kategorisinde Afyonkarahisar Şehit Ayhan Sarıçiçek Gençlik Merkezi öğrencisi Şevval Erva BAŞOĞLU Anadil yarışında dakikada net 97 sözcük.

13-16 Yaş Kategorisinde, Afyonkarahisar Sandıklı Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Merve MUTLU Anadil yarışında dakikada net 109 sözcük.

17-20 Yaş Kategorisinde, Afyonkarahisar Sandıklı Fen Lisesi öğrencisi Nisan Maya TUNÇOĞLU Anadil yarışında dakikada net 138 sözcük.

0-12 Yaş Kategorisinde Afyonkarahisar Şehit Ayhan Sarıçiçek Gençlik Merkezi öğrencisi Şevval Erva BAŞOĞLU Çokdilli yarışında 18 dilde 49062 vuruş.

2016 Yılında vefat eden ‘F Klavye Mucidi’ Dr. İhsan Sıtkı YENER’in en bilimsel yöntemleriyle (10 Parmakla+Bakmadan) yazan üstün yetenekli ve çalışkan gençlerimizin tarih boyunca F klavye kullanarak kazandığı dünya şampiyonluğu sayısı 45’i dünya rekoru olmak üzere 136 olmuştur.”

***

Sevgili okurlarım, Türk ve ABD’li uzmanlar tarafından yapılan bilimsel araştırmalarla belirlenen yerli ve milli F klavye, 20 Ekim 1955’te Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesince onandı ve Türkiye’deki tüm daktilo makinelerinin milli klavyeye dönüştürülmesi karara bağlandı.

Bu karar, 1963 yılında Gümrükler Kanunu’na eklendi ve 1974 yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından “zorunlu standart” olarak kabul edildi, böylece başka klavyelerin ithalatı tümüyle yasaklandı.

10 Aralık 2013’te, Başbakanlık genelgesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında 2017 yılı sonuna kadar klavyelerin F klavyeye dönüştürülmesinin sağlanacağı bildirildi.

Ama dizüstü bilgisayarlarda, Apple dışında, “F Türkçe” klavye bulmak pek olanaklı değil.

Emperyalizm ve işbirlikçileri, uyduruk ve zor “Q Türkçe” klavye ile bilimsel ve kolay “F Türkçe” klavyeyi katlettiler!

Neredesin MEB?

Neredesin Türk Standartları Enstitüsü?

Neredesin kaldırılan Başbakanlık (!) ve kaldırılmayan kamu kuruluşları?