ABD Başkanı Trump’ın, Venezüella Başkanı Maduro’yu, konutunu basarak alıp götürmesi, bütün dünyada müthiş bir şok etkisi yarattı...

“Emperyalizm ve Ulusal Güvenlik” konularında yeniden değerlendirmelere yol açtı:

Bir ülkede, “Ulusal ve Üniter Demokratik bir Cumhuriyet Rejimi” varsa, o ülkenin iktidarı “Ulusal Güvenlik” konusunda “İç cepheyi güçlendirmek için” ne yapmalı ve ne yapmamalıdır?

***

1) Küreselleşmenin “Sıcak Savaş” döneminde, ülkesine yönelik olmayan savaşlara uzak durmalı, ülkenin bağımsızlığını, laik ve demokratik hukuk yapısını korumalı, bölgesinde ve dünyada, sadece ülke çıkarlarına uygun davranmalıdır.

Emperyalizmin emrine girmemeli, ülkesinde, bölgesinde ve dünyada, Emperyalizmin oyuncağı olmamalı, onun vekâlet savaşlarına katılmamalıdır.

2) Silahlı kuvvetlerini güçlendirmelidir.

Silah sanayisine ve silahlı kuvvetlere, particiliği, kayırmacılığı, tarikatları ve cemaatleri sokmamalı, buralara yeterli para ve personel kaynağı ayırmalıdır.

3) İç barışı sağlamak ve terörle mücadele etmek için, bölgelerin ve kimliklerin eşitliğine dayalı olan “Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti”nin tüm kural ve kurumlarını, bütün vatandaşlar için istisnasız olarak uygulamalı ve işletmelidir.

Lübnan ve Yugoslavya örneklerini unutmadan, toplumsal yapıyı, hukuku ve resmi dili, mezhepsel ve etnik kimliklere göre ayrıştırmaya çalışmamalı, üniter Cumhuriyeti, federatif veya konfederatif istikrarsızlığa götürecek bölücü süreçleri desteklememelidir.

4) Halkının güvenliğini, sosyal güvenliğini ve refahını artırmalı, gelir adaletini sağlamalıdır.

Kendisi ve yakın çevresi zenginleşirken halkını ezmemeli, yoksullaştırmamalı; halkın malına mülküne el koymamalı, gelir adaletsizliğini derinleştirmemelidir.

5) Ülke halkının yönetime katılmasını özendirmeli, kararlara halkını ortak etmelidir.

Resmi kurumlarının çalışmalarını, harcamalarını, özellikle imar kararlarını, halka danışmadan almamalı, topluma eksik ve yanlış bilgi vermemelidir.

6) Hukuk Devleti’nin ve adaletin güvencesi olan bağımsız yargı mekanizmasını oluşturmalı, Anayasa’ya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymalı, halkın adalete güvenini sağlamalıdır.

Yargıyı iktidarın emrine vermemeli, tarikatların, cemaatlerin ve iktidar partisi mensuplarının yargı mekanizmasına egemen olmasına yol açmamalıdır.

7) Başta gençler olmak üzere, vatandaşlarının geleceğe güvenle ve umutla bakmasını sağlamalıdır.

Eğitimi tarikatların ve cemaatlerin denetimine vermemeli, müfredatı çağ gerisi ideolojik ve dogmatik bir yapıya kurban etmemeli, toplumda umutsuzluk yaratmamalıdır.

8) Toplumu bir arada tutan değerleri yaygınlaştırmalı ve güçlendirmelidir.

Bağımsız, Laik ve Demokratik, Üniter ve Ulusal Türkiye Cumhuriyeti’nin savaşla, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından ülkeyi işgal eden emperyalistleri yenerek kurulduğunu unutturmamalıdır.

***

Muhalefetin ne yapması ve yapmaması gerektiği de bu sekiz maddenin içindedir.

Ayrıntılı tartışma yarına!