“İç cepheyi tahkim etmek için”, muhalefet de etnikçilik, dincilik ve mezhepçilik üzerinden bölücülük yapmamalı, Bağımsız Cumhuriyeti tehlikeye atacak iç ve dış süreçlere destek vermemelidir.

Ayrıca, dünkü yazımda belirttiğim 8 konuyu sürekli olarak gündemde tutmalı ve o konulardaki eleştiri ve önerilerini toplumla paylaşmalıdır.

***

Bugün ülkemizin, Emperyalizm’den ve İktidar’dan kaynaklanan, altı temel sorunu vardır.

“İç cephenin güçlendirilmesi” bu sorunların çözümüyle sağlanır:

1) Devlet yapısı tahrip edilmektedir.

2) Nüfus yapısı tahrip edilmektedir.

3) Doğal yapı tahrip edilmektedir.

4) Adalet ve güvenlik tahrip edilmektedir.

5) Geçim sıkıntısı topluma egemen olmuştur.

6) Geleceğe güven ve umut kaybolmuştur.

***

1) Devletin tahrip edilmesini engellemek için, Anayasayı, Bağımsız ve Üniter Cumhuriyeti, “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti”ni savunmak muhalefetin ilk ve en önemli görevidir. Her an, her yerde bu görev yerine getirilmelidir.

2) Nüfus yapısının tahribini engellemek için:

a) “Sığınmacılar” sorunundaki yanlışları sergilemeli ve çareleri açıklamalı...

b) Çağ gerisi dogmatik eğitimin yanlışlarını, tarikat ve cemaatlerin eğitime müdahalelerinin kötülüklerini açıklamalı; çağdaş bir eğitim modeli önermeli ve bunları toplumla sık sık paylaşmalıdır.

3) Muhalefet ülkenin doğasını korumak için, kentsel, tarihsel ve doğal alanlardaki yağmayı, doğayı tahrip eden santral inşaatlarını, altın gibi maden arama etkinliklerini ve bütün bir Trakya’yı mahvedecek olan Kanal İstanbul projesi gibi girişimleri engellemeye çalışmalıdır. Bu konulardaki yanlışları ve yapılan tahribatı, o yörelerde yaşayan insanların protestolarıyla birlikte, sık sık kamuoyuyla paylaşmalıdır.

4) Toplumun adalet duygusunu tahrip eden çarpıcı örnekleri tekrar tekrar anlatmalı, haksızlık ve hukuksuzlukları, yargı mekanizmasına müdahaleleri, bütün ayrıntılarıyla kamuoyuyla paylaşmalıdır.

5) Ekonomik ve mali iflas, yüksek enflasyon, vergi artışları, şirket iflasları, işsizlik, özellikle büyük emekçi ve emekli kitlelerinin derin bir geçim sıkıntısına düşmesine yol açtığı için, pahalılık sorunları ve ekonominin düzeltilmesi için önerilen mali ve ekonomik projeler toplumla sık sık paylaşılmalıdır.

6) Muhalefetin en önemli görevlerinden biri, toplumun seçime bağlı olan değişim ve gelecek umudunu diri tutmaktır. Bu amaçla değişime yönelik proje ve programlarını sık sık açıklamalı seçim güvenliğini sağlamak için yaptıklarını anlatmalıdır.

***

Özetle, Muhalefet, “İç cepheyi güçlendirmek için” etnikçilik, dincilik ve mezhepçilik üzerinden ayrımcılık ve bölücülük yapmamalı; hem birbirleriyle, hem de Sendikalar, Meslek Odaları ve Demokratik Toplum Örgütleriyle, Bağımsız Cumhuriyeti korumak için işbirliği yapmalı ve mitinglere ek olarak, televizyonlar ve gazeteler gibi iletişim kanallarını açık tutmaya ve iyi kullanmaya çalışmalıdır.