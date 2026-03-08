Sizce en korkunç yalan hangisidir?

Sizi hapse atan mı?

Sizi öldüren mi?

Yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca insanı öldüren bir savaşı başlatan mı?

Bir kişiye söylenen mi?

Bir topluma söylenen mi?

Bütün insanlığa söylenen mi?

***

Hangisi daha korkunçtur?

Güncel olaylar hakkında yalan söylemek...

Tarihsel gerçekleri saptırmak için yalan söylemek...

Bir yalana aldanmak...

Bir yalanı yaşamak ve ona boyun eğmek...

Bir yalanın kurbanı olmak...

***

En korkunç yalancı kimdir?

Seni yalanlarıyla aldatan politikacı mı?

Sana hizmet için seçtiğin ama sürekli seni tehdit eden, seni döven, seni soyan yönetici mi?

Yalan söyleyerek seni itham ve mahkûm eden ve bu nedenle hapsedilmiş olan savcı ve yargıç mı?

İşyerinde yükselmek için sana iftira eden meslektaşın mı?

Gerçekleri saptırarak, istatistiklerle oynayarak geniş kitleleri aldatan ve soyan mı?

Kendisini hapse girmekten kurtarmak için sana iftira atan ve senin haksız yere hapsedilmene yol açan arkadaşın ya da memurun veya amirin mi?

Bir kültürel kimlik adına, onu temize çıkarmak veya onu yüceltmek için başka bir kültürel kimliği karalayan dinci ya da ırkçı bir grup mu?

***

Elimde bir kitap var:

2004 yılında Viking Yayıncılık tarafından yayımlanmış, “WHEN PRESIDENTS LIE, A History Of Official Deception And Its Consequences” (BAŞKANLAR YALAN SÖYLEDİĞİNDE, Resmi Aldatmanın ve Sonuçlarının Bir Tarihi) adını taşıyor.

Eric Alterman adlı tarihçi ve gazeteci bir öğretim üyesi tarafından yazılmış.

Yazarın bir düzine kitabı var; bazıları şöyle: George Orwell Ödülü’nü kazanan “Sound & Fury: The Making of the Punditocracy” [Ses ve Öfke: (Ukalâ) Uzmanlar Yönetiminin Oluşumu], 1992.

“What Liberal Media? The Truth About Bias and the News” (Hangi Liberal Medya? Önyargı ve Haberler Hakkındaki Gerçek), 2003, 2004.

“The Book on Bush: How George W. (Mis)leads America” (Bush Hakkında Kitap: George W. Amerika’yı Nasıl (Yanlış) Yönlendiriyor-Yönetiyor?), 2004.

“Who Speaks for America? Why Democracy Matters in Foreign Policy” (Amerika Adına Kim Konuşur? Demokrasi Niçin Dış Politikada Önemlidir?), 1998.

“Lying in State: Why Presidents Lie and Why Trump is Worse” (Devlette Yalan Söylemek: Başkanlar Neden Yalan Söyler ve Trump Neden Daha Kötü), 2020.

“We Are Not One: A History of America’s Fight Over Israel” (Biz Bir Değiliz: Amerika’nın İsrail Konusundaki Savaşımının Tarihi), 2022.

***

“Başkanlar Yalan Söylediğinde” kitabının bölümleri Türkçe olarak şöyle:

I. Giriş: Yalanlar Üzerine, Kişisel ve Başkan Olarak

II. Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman ve Yalta Konferansı

III. John F. Kennedy ve Küba Füze Krizi

IV. Lyndon B. Johnson ve Tonkin Körfezi Olayları

V. Ronald W. Reagan, Orta Amerika ve İranKontra Skandalı

VI. Sonuç: George W. Bush ve Post Truth (Gerçek Ötesi) Başkanlık

***

Keşke medyadan acar bir muhabir çıksa ve Eric Alterman’a ulaşsa da Trump’ın İsrail ve İran hakkındaki söylemleri için ne düşündüğünü sorsa!