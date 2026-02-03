Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hukuksuzluk yapanlar hapisteyken... (4)
Emre Kongar
Hukuksuzluk yapanlar hapisteyken... (4)

03.02.2026 04:00
HUKUKSUZLUK, sadece devletin değil, toplumun da altını oyuyor:

Adalet, güvenlik, ekonomi, iş hayatı, aile, günlük yaşam, ahlak, nezaket, terbiye, geleceğe umut, bütün değerler, kurallar, güvenceler yerle bir oluyor...

HUKUKSUZLUK, TÜRKİYE’DE UZUN VADEDE DEVAM EDEMEZ...

ÇÜNKÜ HEM DEVLET HEM TOPLUM ÇÖKÜYOR!

Hiçbir anayasa, hiçbir yasa, hiçbir rejim, hiçbir iktidar, hiçbir muhalefet, hiçbir yönetim, hiçbir parti, hiçbir lider, hiçbir ülke, hiçbir halk, hiçbir millet, hiçbir seçmen, buna izin veremez!

***

Değerli okurlarım, ben bir toplum ve insan bilimleri akademisyeniyim, yani ebedi bir öğrenciyim...

Bütün hayatımı insanı, toplumları, insanlığı anlamaya, ülkemi, insanımı, toplumumu tanımaya ve onlara hizmet etmeye adadım.

Şu anda beklediğim ne bir makam ne bir mansıp ne bir para ne bir ün ne de şöhret var:

Sadece ve sadece ülkemi, toplumumu, insanımı, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni anlamaya, korumaya ve geliştirmeye çalışıyorum.

Bu bağlamda, HUKUKSUZLUK OLGUSU’nun ülkemizin, toplumumuzun, devletimizin varlığını tehdit ettiğini görüyor...

Bu tehlike hakkında başta bizi yönetenler ve yargı mensupları olmak üzere, insanları uyarmaya ve bu süreci engellemeye çalışıyorum.

***

Bu yazı art arda yazdığım 4. makale.

İlk yazıyı, 29 Ocak Perşembe günü yazmış ve “Hukuksuzluk” olayının önemini, toplumu ve devleti çökerteceğini belirtmiş ve madde madde bunun belirtilerini yazmıştım.

İkinci yazıyı, 30 Ocak Cuma günü yazmış ve “Hukuksuzluk Olgusu”nun ülkemizde niçin devam edemeyeceğini, hem tarihsel hem de Anayasal gerçekler açısından açıklamaya çalışmıştım.

Üçüncü yazıyı, “Hukuk Devleti”ni korumak için edilen yeminlere işaret ederek yazmıştım.

Dördüncü yazıyı, bugün, hukuksuzluk yapmış olan savcı ve yargıçların önemli bir bölümünün hapiste cezalarını çektiğini, bazılarının da yurtdışına kaçmış olduğunu anımsatmak için yazıyorum.

Bu konuda çok örnek var ama ben sadece iki tanesine işaret ederek konuyu kısa keseyim:

1) Altına zırhlı Mercedes verilen özel yetkili ünlü Ergenekon savcısı Zekeriya Öz şu anda kaçak.

2) Erişebildiğim son mahkûmiyet haberi şöyle:

“Yargıtay’da görülen Ergenekon Davasının hâkim ve savcılarının yargılandığı davada sanıklar Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu ve Nihat Topal’a 22 yıl 6’şar ay, Hüsnü Çalmuk’a ise 21 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sedat Sami Haşıloğlu ise firari olduğu için henüz yargı önüne çıkarılabilmiş değil.”

***

Sonuç olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nde, HUKUKSUZLUK yapanlar hapisteyken, HUKUKSUZLUK devam edemez; devam etmemelidir:

YAŞASIN HUKUK DEVLETİ!

#Ergenekon #Anayasa #Yargıtay Başkanı #Hukuk #hukuksuzluk

