Cumhuriyet Gazetesi Logo
İç cepheyi güçlendiren destan
Emre Kongar
Son Köşe Yazıları

İç cepheyi güçlendiren destan

13.03.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

İran’a da sıçrayan sıcak savaş, Türkiye’nin “Ortadoğu Bataklığı”na girmesinin ne denli sakıncalı olduğunu, İktidara bir kez daha anımsatmış görünüyor. 

İşin ilginç tarafı, bütün uyarılara karşın İktidarın ısrarla Suriye’deki iç savaşa taraf olması... 

Şehitlerimize ilave olarak savaşın bütün ekonomik, mali ve insani bedelini “sığınmacılar” üzerinden de öderken... 

Sıcak savaşın yayılması üzerine, “İç cephenin tahkim edilmesini” istemesidir. 

***

İktidarın “Tahkim” sözcüğü “güçlendirme” anlamında kullandığı açıktır; istediği şey “İç cephenin güçlendirilmesidir!” 

Bu sözün kökeni de Atatürk’e kadar gider: 

“Asıl olan iç cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün milletin meydana getirdiği cephedir. 

Görünürdeki cephe, doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. 

Bu cephe mağlup olabilir; fakat hiçbir zaman bir memleketi yok edemez. 

Önemli olan, memleketi temelinden yıkan iç cephenin çökmesidir.” 

***

3 Mart’ta Bahçeli şunları söylemiş: 

“İç cephenin önemi, milli birlik ve dayanışmanın değeri zannederim çok daha iyi anlaşılmış ve açıklığa kavuşmuştur.” 

4 Mart’ta Erdoğan şunları söylemiş: 

“‘İç cepheyi tahkim etmeliyiz’ sözümüzün değeri bugünlerde daha iyi anlaşılıyor.” 

***

Bu ifadeler üzerine, ülkemizi de tehdit eden bu savaş sırasında “İç cepheyi güçlendirmek için” İktidar neler yapmış diye baktım: 

1) DEM Partili belediye başkanlarına ilave olarak CHP’li belediye başkanlarını da görevden almaya başlamış, bir bölümünü de hapse atmış. 

2) “Terörsüz Türkiye” sloganı ile bir süreç başlatmış; bu süreçte, PKK göstermelik olarak güya silah bırakmış ama hemen, hem ülkemizin “uluslararası tapu senedi” niteliğinde olan Lozan’ı hem 1924 Anayasası’nı hem de Üniter Cumhuriyet yapısını tartışmaya açmış; İktidar da Türk-KürtArap birlikteliği ve bu birlikteliğin siyasal yapı önerileriyle bunların bir kısmına destek vermiş. 

3) Merdan Yanardağ ve Enver Aysever gibi gazetecileri hapse atmış. 

4) Ayrıca, Merdan Yanardağ’ın kurduğu ve yönettiği, benim de 8 yıl boyunca kendisiyle birlikte haftada beş gün her akşam, “18 Dakika” adlı yaklaşık bir saatlik program yaptığım TELE1’e el koymuş, böylece sayıları zaten üç olan “gerçekçi” yayın yapan ve gerçekçi yayın yaptıkları için “muhalif” diye etiketlenen kanallardan geride kalan ikisine de gözdağı vermiş. 

5) Kamuoyu araştırmalarına göre Cumhurbaşkanı seçimini kazanacağı görülen başarılı İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hem “Suç örgütü lideri” hem de “Casus” diye suçlayarak hapse atmış, Cumhurbaşkanı olamaması için üniversite diplomasını iptal etmiş. 

6) Ana Muhalefet Partisi CHP’nin kurumsal kimliğine ve varlığına tehdit oluşturan davalar açmış. 

7) Daha çok inşaat ve daha çok maden arama izni vermiş. 

8) Halkın geçim sıkıntısını en üst düzeye çıkarmış. 

9) Emeklileri iyice yoksulluğa mahkûm etmiş. 

Bütün bunlar bana “İç cepheyi güçlendirme” adımları gibi değil, tam tersine, “İç cepheyi zayıflatan” adımlar olarak göründü. 

“Bu nasıl iş?” diye düşünürken birdenbire 3 bin 900 sayfalık muhteşem “Destanı” atladığımı fark ettim ve kendimden utandım: 

Üstelik geçen Pazartesi günü başlayan duruşmalar ile bu “Destan” adeta zorla gözümüze sokuluyordu. 

Müthiş bir “Destandı” bu metin: 

Aynı anda üç ayrı yerde birden bulunabilen, parti içinde liderlik yarışı yapma ve partiyi ele geçirme suçu işleyen, aynı anda casusluk da yapan kötülere karşı girişilen epik bir mücadele “Destanı”. 

“Gılgamış” ve “Dede Korkut” destanları bile “mış”, “miş” ve “duydum”lar ile süslenmiş bu “İç cepheyi güçlendirme Destanı” yanında çocuk oyuncağı kalırdı. 

21. Yüzyıl Türkiye’sini tarihe mal eden bu “Destanı” kaleme alanları kutluyorum.

İlgili Konular: #türkiye #İran

Yazarın Son Yazıları

İç cepheyi güçlendiren destan

İran’a da sıçrayan sıcak savaş, Türkiye’nin “Ortadoğu Bataklığı”na girmesinin ne denli sakıncalı olduğunu, İktidara bir kez daha anımsatmış görünüyor.

Devamını Oku
13.03.2026
Üçüncü darbe: 12 Mart

Bugün, ülkemizi bu karanlık döneme taşıyan “12 Mart 1971 Darbesi”nin 55. yıldönümü.

Devamını Oku
12.03.2026
Dava: İktidarın iletişim felaketi

Bir halk, bir iktidardan ne bekler?

Devamını Oku
10.03.2026
En korkunç yalan ve yalancı

Sizce en korkunç yalan hangisidir?

Devamını Oku
08.03.2026
Savaşa çare: 4 ülkede seçim!

Ortadoğu’daki savaşa ve bu savaşın ülkemize bulaşma olasılığına karşı tek çare, ABD, İsrail, İran ve Türkiye’deki seçimlerdir!

Devamını Oku
06.03.2026
Türkiye’ye füze düşerken, emperyalizmle savaş?

Bir İran füzesinin Türkiye’ye düştüğü sırada bir okurum soruyor: “ABD, İran’daki ‘Molla Diktatörlüğüne’ saldırdı.

Devamını Oku
05.03.2026
Savaşın tetikçisi ve asıl amacı

İsrail ve ABD’nin İran’a saldırısı, “Büyük Ortadoğu Savaşı”nın günümüzdeki son aşamasıdır.

Devamını Oku
03.03.2026
Emperyalizm, Lumumba, Musaddık, Allende ve Atatürk

ABD ve İsrail, İran’a saldırıyı başlattı.

Devamını Oku
01.03.2026
Statü: Anzaklılaştırma bakanlığı

Ey Okur Bu yazı, son yıllardaki akıl almaz trajik olayların yaktığı beynimin ürettiği bir İRONİ yazısıdır.

Devamını Oku
27.02.2026
Laiklik sadece devletin değil toplumsal barışın da temelidir

“Siyaset” ya da “Politika”; biri Osmanlıcadan biri Batı dillerinden gelen aynı anlama sahip iki sözcüktür.

Devamını Oku
26.02.2026
En korkunç darbe yargı eliyle laikliğe karşı darbedir!

Çağdaş Demokratik Devlet, kültürel, mukaddes ırk ve inanç kimlikleri ne olursa olsun, bütün vatandaşlarına eşit muamele eden devlettir.

Devamını Oku
24.02.2026
‘İktidar mensupları’nın da ‘vicdan’ları vardır (3)

Bu üç yazılık diziyi, Sosyal Psikolojik temellere dayanarak “Grup Baskısı” kavramı ve kimi zaman onunla çatışan “Bireysel Vicdan” hakkındaki bilgilere dayanarak yazdığımı açıklamalıyım...

Devamını Oku
22.02.2026
‘İktidar mensupları’nın da vicdanları vardır! (2)

“Komisyon”un raporuna ilişkin “Vicdani” soruları da Pazar gününe bırakarak...

Devamını Oku
20.02.2026
‘İktidar mensupları’nın da vicdanları vardır (1)

ÖNCE VİCDAN KAVRAMINI TANIMLAYALIM...

Devamını Oku
19.02.2026
Faşizmi siyaseten öldüren, onun ‘mutlak egemenliği’dir!

Tarih, Sosyoloji (Toplumbilim) ve Siyasal Bilim bize bütün Faşist Liderlerin ve Faşist Rejimlerin hem insanlık tarihinden hem insanlık değerlerinden, hem de kendi toplumsal ve kişisel gerçekliklerinden de kopmuş olduklarını gösterir.

Devamını Oku
17.02.2026
Adalet, bilim ve özgürlük, yok edilemez ki! (3)

Korku ne?

Devamını Oku
15.02.2026
Bilim karşıtlığı-2: Rasathane, güvercin ve katledilenler

Unutmayalım: Türkiye bugünlere cinayetlerle ve darbelerle getirildi ve YÖK de bir askeri darbe kurumudur!

Devamını Oku
13.02.2026
Üniversite çökertilirse gelecek kalmaz!

Son kabine değişikliği, seçimlere giderken ortamın daha gerileceğinin işareti olarak görülüyor.

Devamını Oku
12.02.2026
Sami Selçuk: ‘Kaba güç ölümcüldür!’ (8)

Cumhurbaşkanı, Türkiye genelinde toplam 25 bin 449 hâkim ve Cumhuriyet savcısının görev yaptığını belirtmiş.

Devamını Oku
10.02.2026
Sami Selçuk: Değiştirilen yargıçlar ve uzayan davalar (7)

Herhalde İktidar sayesinde (!) olağanlaşmış olan “Haksızlık, Hukuksuzluk ve Adaletsizlikler”, hukuk, yargı ve akademi çevrelerinde bütünüyle kanıksanmış olmalı ki, “Hukuksuzluk Olgusu” üzerine yazdığım yazılar, iki üç kişi hariç, bu çevrelerde, insanları utandıran bir sessizlikle karşılandı.

Devamını Oku
08.02.2026
Laik hukuk yoksa ne ‘süreç’ olur, ne ‘açılım’ ne de ‘barış’! (6)

DÜN 5 ŞUBAT LAİKLİK GÜNÜYDÜ!

Devamını Oku
06.02.2026
Hukuksuzluk en çok iktidara ve topluma zarar verir (5)

Hukuksuzluk, yani kuralsızlık ve keyfilik, en çok onu yapan iktidarlara ve onların yönettikleri toplumlara zarar verir; çünkü istikrarı bozar!

Devamını Oku
05.02.2026
Hukuksuzluk yapanlar hapisteyken... (4)

HUKUKSUZLUK, sadece devletin değil, toplumun da altını oyuyor: Adalet, güvenlik, ekonomi, iş hayatı, aile, günlük yaşam, ahlak, nezaket, terbiye, geleceğe umut, bütün değerler, kurallar, güvenceler yerle bir oluyor...

Devamını Oku
03.02.2026
Yemin, ahlak, hukuk, namus ve şeref (3)

Bugünkü makalem, bu konuda art arda yazdığım üçüncü yazı.

Devamını Oku
01.02.2026
Hukuksuzluk Türkiye Cumhuriyeti’nde sürekli olamaz!

Yine dünkü Cumhuriyet...

Devamını Oku
30.01.2026
Hukuksuzluk, ahlakı, güvenliği ve devleti de yok eder!

Dünkü Cumhuriyet’in manşeti “‘Çete Lideri’ne VIP ayrıcalığı” biçimindeydi...

Devamını Oku
29.01.2026
Engellenen on parmak mucizesi

Kitaplarımı önce el yazımla yazmaya başlardım.

Devamını Oku
27.01.2026
Uğur Mumcu’yu bir devrimci olarak anmak

Dün, Uğur Mumcu’nun 1993 yılında dinci/ faşistler tarafından haince katledilişinin 33. yıldönümüydü.

Devamını Oku
25.01.2026
Emperyalizmin bilinci ahlakı ve vicdanı

ABD, Suriye’yi teslim ettiği HTŞ (Ahmed eş Şara) ile IŞİD’le mücadele ve İsrail’le ittifak konularında anlaşıp artık SDG’ye ihtiyaçlarının kalmadığını ilan edince Kürtler şaşkınlık içinde, “ABD bize ihanet etti, ABD bizi sattı” kıvamındaki sözlerle yakınmaya başladılar.

Devamını Oku
23.01.2026
Yerli ve milli klavye mucizesini kim katletti?

29 Nisan 2025 günü elektronik postama bir mektup geldi...

Devamını Oku
22.01.2026
Sol tartışır sağ malı götürür (6)

Suriye’deki son gelişmeler, Emperyalizm ile radikal siyasal İslamın bütünüyle anlaştığını gösterdi.

Devamını Oku
20.01.2026
Kuramsal tartışmalar ve ittifak arayışları (5)

Gerek Kemalizm ve Atatürkçülük üzerine, gerekse Marksizm ve Sosyalizm üzerine yapılan kuramsal ve kavramsal tartışmaların sonu yoktur.

Devamını Oku
18.01.2026
Siyasette yeni ittifak arayışları 4

Türkiye şu anda “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” denilen “Şahsım Devleti” modelinden kaynaklanan bir “Rejim Bunalımı” ile karşı karşıya.

Devamını Oku
16.01.2026
Siyasette yeni ittifak arayışları 3

Kemalistler ile Sosyalistler arasındaki ittifak arayışı, tarihimizin en özgürlükçü Anayasası olan 1961 Anayasası sonrasında, TİP’in kuruluşu...

Devamını Oku
15.01.2026
Siyasette yeni ittifak arayışları 2

Devletin ve toplumun bütünlüğü ile, Demokratik ve Laik Cumhuriyet Rejimi’ni korumak için bugünlerde dile getirilen, Kemalistler ile Sosyalistler arasında ittifak önerisi, bir hayli eskidir.

Devamını Oku
13.01.2026
Siyasette yeni ittifak arayışları (1)

ABD’nin Venezuela’yı basıp Başkan Maduro ve eşini alıp götürmesi, bütün dünyada “İç cephenin güçlendirilmesi” sorununu gündeme getirdi.

Devamını Oku
11.01.2026
Venezuela dersleri 3: Muhalefet

“İç cepheyi tahkim etmek için”, muhalefet de etnikçilik, dincilik ve mezhepçilik üzerinden bölücülük yapmamalı, Bağımsız Cumhuriyeti tehlikeye atacak iç ve dış süreçlere destek vermemelidir.

Devamını Oku
09.01.2026
Venezüella dersleri 2: Muhalefet ne yapmalı?

ABD Başkanı Trump’ın, Venezüella Başkanı Maduro’yu, konutunu basarak alıp götürmesi, bütün dünyada müthiş bir şok etkisi yarattı...

Devamını Oku
08.01.2026
Venezüella olayı: Küreselleşmenin üçüncü aşaması

Küreselleşmenin birinci aşaması Sovyetler Birliği’nin çökmesi ile 1991’de başlamıştı:

Devamını Oku
06.01.2026
Nüfusu eğitmek yerine ithal etmek!

Çağdaş Demokratik Devlet vatandaşlarının eğitimlerini çağın gereklerine göre belirlemek zorundadır...

Devamını Oku
04.01.2026