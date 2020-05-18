Yeni normal!

18 Mayıs 2020 Pazartesi

Kanun hükmünde kararname ile “korona” yasaklandı herhalde! Trafik yoğunluğuna bakarsak yurttaşlar günlük akışa döndüler. Yeni normale göre hafta içi öleceksiniz, hafta sonu eğer kefeni yırttıysanız sokağa çıkamayacaksınız.

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AVM’ler açıldı, kapılarında kuyruk oldu. Anladık ki yurdumuz insanını korona öldürmüyor, AVM’siz kalmak öldürüyor! Havalar iyice ısındığı için serinlemek isteyen insanlar daha da yığılacak bu mekânlara. Sürü bağışıklığı bize en uygun yöntem: “Ölen ölsün kalan sağlar bizimdir!”

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Ekranlarda niyet okuma dönemine girildi. Yayıncılar konuk seçerken önden ne söyleyip söylemeyeceklerini sezmek zorundalar. Artık televizyonlar kadrolarında gazeteci yerine falcı, büyücü bulunduracaklar. Bir de imam eklendi mi özgür basın için gereken koşullar yaratılmış olur.

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Buna göre ekrandan katliam çağrısı yapmak serbest. Çıkıp kaç komşunuzu öldüreceğinizi anlatabilirsiniz. Hazırlığınız tamsa listeyi de verebilirsiniz. Lakin erken seçim istemek ceza sebebidir. Konuğu doğru seçeceksin. Potansiyel katil olmak suç değil, seçim istemek suç!

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“Kim diyor” diye sorarsanız söyleyelim: RTÜK Başkanı! Diyor ki: “Darbecileri mi koruyacağız?” Yetmiyor: “Cumhurbaşkanımızın sözleri emirdir.” Yani bundan böyle ne izleyip izlemeyeceğinizi tescilli biçimde Saray belirleyecek. Bazısı buna “ihsası rey” dedi. Yanlış. Bu hukuk kavramıdır. Buyruklarla yönetilen ülkede hukuk yoktur. Ağızdan ne çıkarsa odur!

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Darbe karşıtlığı pazarı, her suçun üstünü örtmeye yarıyor. Bundan böyle “Karınızı, kızınızı kim koruyacak?” diye tehdit etmek suç değil. Meselenin cinsiyetçi tarafına hiç girmiyorum. “Kadınlar, gençler malımız değildir, onlar özgür bireydir” diyecek günlerin çok uzağındayız. İnsanlar can derdinde.

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Yetmiyor; listeler yayımlanıyor, doğrudan isim verilerek kime tecavüz edileceği kamuoyu ile paylaşılıyor! Artık sorumluluk tecavüze uğrayacak kişilerde! Ya akıllarını başlarına alacaklar ya da sonuç belli!

Savcılar ne mi yapıyor? Tecavüz listesi yayımlayanları soruşturmadıklarını biliyoruz, yarın tehdit edilenler hakkında dava açarlar mı, göreceğiz!

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Televizyonun birinde üç havuzcu yan yana dizilmiş, biri diyor ki: “Beyefendi çok memnun olmuş söylediklerimden, siz siyasi ortamı hazırlayın, biz gereğini yaparız.” Yanındakiler de alkış tutuyor. Buna göre sosyal medyadan, basından birini hedef göstereceksin, hemen savcılar bunu suç duyurusu kabul edecek, ardından hedefte kim varsa içeri tıkacaksın!

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Baro başkanı, meslektaşlarının hakkını savunacağına pusu kuruyor. Saray’a gidip akıl veriyor. Barolar imza toplamış, genel kurula gitmek gerekirmiş, hukuk bunu emredermiş, vız gelip tırıs gidiyor! Başkan (!) yeşil pasaportu kaptı diye göbek atacaktı neredeyse, gırgır olan o da elinde patladı, şimdi Saray’dan atama bekliyor!

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Adamın biri, adının önünde “profesör” yazıyor, gerici bir ekrana çıkıp “On iki ile on yedi yaş arası kızların vücudu doğuma en uygun dönemdir” diye sırıtarak anlatıyor. Bir kısım insan ayağa kalksa da kıyamet kopmuyor. Üstelik belli ki adam tek değil, suç ortağı sadece onu onaylayan ekran arkadaşları da değil, izleyen yığınlar hak veriyor! Şimdi nereye, hangi görevle atanacağını merakla bekliyoruz.

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İş Bankası, Atatürk’ün CHP’ye mirası; buna göre yönetime üye atama yetkisi var. Banka kârından tek kuruş almaz CHP. Vasiyet gereği Türk Tarih Kurumu ve Dil Kurumu’na kaynak olarak gidiyor payına düşen. Saray, bu payın Hazine’ye gitmesini buyuruyor. CHP ayağa kalktı. Diyelim badire atlatıldı. İyi de paralar tarih kurumuna gitmeye devam etmeyecek mi? Edecek! Kurumun başkanı kim! Eski Ensarcı biri. 19 Mayıs öncesi Atatürk’ün kemikleri sızlıyor!

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Baştan beri şu test işini doğru halledemediler. Eğer hiç test yapmazsanız vaka sayısı sıfırlanmış oluyor, nasıl akıl edemediler, hayret! Siz yine de Erdoğan cuma için cemaatin arasına karışıp namaz kılmadan tedbiri bırakmayın!

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Yeni normal günlerinde koronadan yırtsanız kahrınızdan öleceksiniz ya, neyse!