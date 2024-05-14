Basketbolda yabancı oyuncu sayısı 7’ye çıktı, peki federasyon ne yapıyor?

14 Mayıs 2024 Salı

Hikmetinden sual olunmayan Basketbol Federasyonumuz toplamış kulüpleri, sual etmiş sonunda bir karara varmış! Gelecek sezon Erkekler Süper Ligi’nde (bu ligin adı hep zam gelen benzin çağrışımı yapıyor bende nedense) yabancılar için 4+3 formülü uygulanacakmış. Yani 4 yabancı sahadayken diğer 3’ü kenarda yedek bankında oturacak. Sonuçta 5 olan yabancı sayısı 7’ye çıkmış. Benim önerim 4+3+3 olabilirdi. Diğer 3 de evde otursun. Bir de kulüplere yabancı antrenörle çalışma şartını da getirselerdi bari! Tam olurdu. Kadroları daha zenginleştirme gayesiyle yabancı menajer, masör, kondjsyoner, malzemeci şartını getirmeyi unutmuşlar herhalde. Milletçe parayı koyacak yer bulamıyoruz nasılsa! Oyuncu yetiştirmek için kıllarını kıpırdatmayan, doğru dürüst yerli oyuncu bulamadıklarından ağlaşan kulüpler bu yeni formülle istediklerini alabilirler.

YENİ SAYFA AÇILMALI!

Artık sıra yönetimlere geldi galiba. Bence orada da yabancı uygulamasına geçmenin tam zamanı. Ama bir şartla! Önce federasyon yönetim kuruluna da en az 8+2 olmak üzere 2 de yedekte yabancı şartı getirelim. Yönetim kurulu hiç toplanmıyor mu dediniz? Tüh bu önerim boşa gitti. Ama vizyoner federasyonumuz bunu icra kurulu yoluyla çözer herhalde. Bir öneri daha yapayım. En azından kupa törenlerine ve Anadolu’daki faaliyetlere gitmek için komşu ülkelerden yönetici kiralamak fikrine ne diyorsunuz? Ha bir de olası yönetim kurulu toplantılarını ABD’de yapalım. En azından git gel olmaz! Şaka bir yana basketbolda durum her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. Son 8 yılda o kadar çok yanlış yapıldı ki yaz yaz bitmez. Tek çıkış yolu, bu federasyona ve yönetimine yapılacak seçimlerde teşekkür edilip (!) geniş bir katılımla yeni bir sayfa açmaktan geçiyor.