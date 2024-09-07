Erman Kunter
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Sporda eğitim şart

07 Eylül 2024 Cumartesi

Konumuz tabii ki spor ve yine basketbol. Önümüzde önemli bir seçim var. Son yazımda nelerin yapılması gerektiğini açıklamıştım. Ama o kadar çok sorun var ki. Devam ediyorum. Filenin Sultanları aldığı sonuçlarla bize gurur verdi. Aslında milli takım düzeyinde kadın basketbolumuz 10 sene öncesine kadar çok başarılıydı. 2011’de Avrupa 2.’si, 2012’de Olimpiyat 5.’si ve Avrupa üçüncüsüydü. 2014’te Dünya Şampiyonası’nı 4. bitirdi. Bunlar tartışmasız başarılı sonuçlardı. Şimdi Avrupa Şampiyonası’nın elemelerini bile geçemiyoruz. Burada da serbest düşüş başladı. Kadın basketbolu bir köşeye atıldı adeta unutuldu. Bir an önce adına akademi mi dersiniz kolej mi dersiniz ne derseniz deyin ciddi bir Basketbol Lisesi’nin kurulması şarttır. Bu yalnız sporcu yetiştirmez hakem de genel menajer de yetiştirir. Son sınıfta branşlaşabiliriz. Mezunların, özellikle spor akademilerine girişleri kolaylaştırılır. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı’yla masaya oturmayı unutmayın sakın! 

LİSE PROJESİ HAYATA GEÇSİN 

Şu an için Fransa’nın İNSEP modeline, geniş bir spor yelpazesini kapsadığı için hazır değiliz belki ama ülkemizde voleybolun başarısının altında yatanın Voleybol Lisesi olduğunu biliyoruz. Daha ne kadar ciddi bir Basketbol Lisesi’nin kurulmasını bekleyeceğiz? Yakından tanıdığım için yine Fransa’dan örnek vereyim. Kadın ve erkek basketbolunda Olimpiyatlarda final oynadılar. Avrupa’da 3 altyapı kategorisinde kadın-erkek 4 birincilik, 1 ikincilik kazandılar. Ne kadar büyük şans! Şaka bir yana, araştırın, bu basketbolcuların kaçının İNSEP çıkışlı olduğunu göreceksiniz. İNSEP’in açılımı: Uzmanlık, Performans, Milli Spor Enstitüsü. Geçmişi eskilere dayanan ama son değişikliklerle 1975’te tam anlamıyla günümüz şartlarına adapte edilen bir yapı. Şu anda 300 dönümlük bir alana sahip, her gün büyütülen bir kampüsten bahsediyorum.

SPORU ANADOLU’YA YAYIN

Minikler şenliklerinin ülke genelinde son dönemde İstanbul’a sıkıştırıldığını görüyorum. Büyük hata, Anadolu’daki çocukların kalplerini kırıyorsunuz, basketboldan soğutuyorsunuz, büyük bir potansiyeli görmezden geliyorsunuz. Sporu ülke geneline yaymak bir federasyonun birinci görevidir. Şu anda basketbolda yükselen trend 3x3. Hadi işi kolaylaştırayım. Üstü kapalı pazar yerlerini ufak bir tadilatla boş zamanlarda kullanılmak üzere hazırlayabiliriz. Yerel yönetimler yardımcı olur. Böylece basketbola ilgiyi artırabiliriz. Mahalle turnuvaları ne kadar güzel olur değil mi? Yaz yaz bitmiyor. O kadar çok eksiğimiz var ki çok önem verdiğim altyapı ve okul sporlarıyla ilgili düşündüklerime sıra bile gelmedi.


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