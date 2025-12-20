Euroleague bütün hızıyla devam ediyor. Ama bugün ülkemiz basketboluna değinmek istiyorum. Kasım ve aralık ayında Avrupa ülkeleri bütçelerini ve net oyuncu paralarını şeffaflık gereği açıklar. Bütçe ne kadar, oyuncuların aldığı ücretler nedir? Kamuoyu öğrenir. Özellikle bütçenin artışı veya düşüşü varsa bu belli olur. Fransa’daki en büyük problem, ayrı bir ülke olan ve dolasıyla ayrı vergi kanununa sahip Monaco’nun bazı avantajları olduğuna kulüplerin itirazı. Ama ne olursa olsun her şey şeffaftır. Bizde ise herhalde ticari sır olduğundan (!) ancak tahmin ve duyumlarla bazı şeyleri bilmemiz mümkün oluyor. Kimsenin parasında gözümüz yok ama en azından bilmemiz gerekmiyor mu?

Diğer önemli konu; yine duyumlarla hareket ederek söyleyebiliyoruz! Almanya, Fransa ve İspanya’da daha evvel oynayanlar ülkemize geldiklerinde kontratlarını neredeyse ikiye katlıyorlar. Vergilerini de kulüplerimizin ödediğini düşünürsek tam ballı börek durumu. Tuhaf bir konu. Sonra kulüplerimiz neden bu durumda diye üzülüyoruz. Federasyon tahmin ettiğimiz gibi Avrupa Şampiyonası’ndan sonra kış uykusuna yattı. Allah’tan basketbolda bahis sıkıntısı yok (!). Bu iş için kulüpler kurulmuyor. Yoksa çalışmak zorunda kalırlardı.

BGL diye bir ligimiz var. Açılımı; Basketbol Gelişim Ligi. Aslında fena bir organizasyon değildi. Ama maç sayısı gittikçe tırpanlandı. Finale giden bir takımın en fazla 20-25 maç oynamasıyla ne kadar oyuncu yetişir? Kararı size bırakıyorum. Eskiden ülkemizde çalışacak yabancı antrenörlerden bazı kriterler istenirdi. Öğrendiğimiz kadarıyla kişiye göre yönetmelikler değişmiş ve tam anlamıyla ortadan kalkmış. Kimsenin sesi çıkmıyor. Türk antrenörlerin günahı ne? En ufak bir başarısızlıkta kapıya konuyorlar. Gelsin yabancı antrenör. Bir antrenör takımını 2. ligden çıkardı. Geçen sene başarılı bir sezon geçirdi. Bu yıl işler ters gitti. Hop gitti. Ciddi anlamda, adına sendika mı dersiniz veya başka bir isim mi koyarsınız ama bir Antrenörler Birliği kurmak gerekiyor. “Tıs tıs” (rahmetli Battal Durusel’in deyimiyle) yaparak bir yerlere varamayacağız!