Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şeffaflık
Erman Kunter
Son Köşe Yazıları

Şeffaflık

20.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Euroleague bütün hızıyla devam ediyor. Ama bugün ülkemiz basketboluna değinmek istiyorum. Kasım ve aralık ayında Avrupa ülkeleri bütçelerini ve net oyuncu paralarını şeffaflık gereği açıklar. Bütçe ne kadar, oyuncuların aldığı ücretler nedir? Kamuoyu öğrenir. Özellikle bütçenin artışı veya düşüşü varsa bu belli olur. Fransa’daki en büyük problem, ayrı bir ülke olan ve dolasıyla ayrı vergi kanununa sahip Monaco’nun bazı avantajları olduğuna kulüplerin itirazı. Ama ne olursa olsun her şey şeffaftır. Bizde ise herhalde ticari sır olduğundan (!) ancak tahmin ve duyumlarla bazı şeyleri bilmemiz mümkün oluyor. Kimsenin parasında gözümüz yok ama en azından bilmemiz gerekmiyor mu?

Diğer önemli konu; yine duyumlarla hareket ederek söyleyebiliyoruz! Almanya, Fransa ve İspanya’da daha evvel oynayanlar ülkemize geldiklerinde kontratlarını neredeyse ikiye katlıyorlar. Vergilerini de kulüplerimizin ödediğini düşünürsek tam ballı börek durumu. Tuhaf bir konu. Sonra kulüplerimiz neden bu durumda diye üzülüyoruz. Federasyon tahmin ettiğimiz gibi Avrupa Şampiyonası’ndan sonra kış uykusuna yattı. Allah’tan basketbolda bahis sıkıntısı yok (!). Bu iş için kulüpler kurulmuyor. Yoksa çalışmak zorunda kalırlardı.

BGL diye bir ligimiz var. Açılımı; Basketbol Gelişim Ligi. Aslında fena bir organizasyon değildi. Ama maç sayısı gittikçe tırpanlandı. Finale giden bir takımın en fazla 20-25 maç oynamasıyla ne kadar oyuncu yetişir? Kararı size bırakıyorum. Eskiden ülkemizde çalışacak yabancı antrenörlerden bazı kriterler istenirdi. Öğrendiğimiz kadarıyla kişiye göre yönetmelikler değişmiş ve tam anlamıyla ortadan kalkmış. Kimsenin sesi çıkmıyor. Türk antrenörlerin günahı ne? En ufak bir başarısızlıkta kapıya konuyorlar. Gelsin yabancı antrenör. Bir antrenör takımını 2. ligden çıkardı. Geçen sene başarılı bir sezon geçirdi. Bu yıl işler ters gitti. Hop gitti. Ciddi anlamda, adına sendika mı dersiniz veya başka bir isim mi koyarsınız ama bir Antrenörler Birliği kurmak gerekiyor. “Tıs tıs” (rahmetli Battal Durusel’in deyimiyle) yaparak bir yerlere varamayacağız!

İlgili Konular: #Maç #basketbol #euroleague

Yazarın Son Yazıları

Şeffaflık

Euroleague bütün hızıyla devam ediyor.

Devamını Oku
20.12.2025
Enerji

Geçtiğimiz günlerde basketbol kamuoyu Euroleague’de ayrılan veya görevine son verilen koç haberleriyle çalkalandı.

Devamını Oku
29.11.2025
Favori yok

Euroleague’de heyecan sürüyor.

Devamını Oku
07.11.2025
Kış uykusu

Bu kez yazıma bir anekdotla başlıyorum.

Devamını Oku
12.10.2025
Oyuncu gelişimi

Basketbolumuzda en çok tartışılan konu: Niçin altyapıdan yeterli sayıda elit oyuncu çıkaramıyoruz ve buna bağlı Türk oyuncularımızın aldığı süre niye yetersiz?

Devamını Oku
10.10.2025
Zor günler

Avrupa basketbolunu zor günler bekliyor.

Devamını Oku
04.10.2025
Asıl iş şimdi başlıyor

Basketbolu daha ileriye götürmek ve tekrar ülkemizin ikinci sporu yapmak için şartlar bu büyük başarıyla beraber oluştu. Maçlar bitti. Şimdi top federasyonda!

Devamını Oku
16.09.2025
Alnınızdan öpüyorum

Oyuncularımızı alınlarından öperim. Devamı gelmeli. En önemli iş federasyona düşüyor. Türkiye’nin basketbol ülkesi olması için bir ivme kazandık. Bu takımı ve basketbolu parlatmanın zamanı geldi.

Devamını Oku
15.09.2025
Gurur duyuyoruz

Oyuna müthiş başladık.

Devamını Oku
13.09.2025
Devamı gelsin

İlk yarıda her şey istediğimiz gibi gitti.

Devamını Oku
28.08.2025
Kolay gelsin

Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor. Hazırlık maçları sonunda yüzde 73 ile bizim grubumuzda bulunan Sırbistan favori gözüküyor.

Devamını Oku
27.08.2025
Sistem ve prensip

Altyapı milli takımlarının şampiyonaları bitmek üzere.

Devamını Oku
06.08.2025
Proje!

Los Angeles 2028 Olimpiyatları’na 3 yıl kaldı. Ülkeler bu en büyük hedef turnuvaya hazırlanıyorlar.

Devamını Oku
18.07.2025
Ateşinko…

Ateş Özerk’i kaybettik. Karşıyaka’nın sembol ismi ve İzmir’i adeta basketbol şehri yapan Ateşinko aramızdan ayrıldı. Hafta başında toprağa verdik. Uzun süre Kaf-Kaf’ın şube sorumlusuydu. İlk şampiyonluk onun zamanında kazanıldı.

Devamını Oku
07.07.2025
Basketbolda derbi finali

Ve Basketbol Süper Ligi’nde finalin adı belli oldu: Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka. Bana sorarsınız sürpriz değil. Normal sezonu 1. bitiren takımla 2. tamamlayan ekibin finali olacak.

Devamını Oku
16.06.2025
Yapay zekâ!

Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) sona yaklaştık. Bu sezon yabancı kuralı değişti. 4+3 diye bir nevi şapkadan tavşan çıktı.

Devamını Oku
08.06.2025
Sert savunma

Euroleague’de finalin adı belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bugün Monaco ile karşılaşacak.

Devamını Oku
25.05.2025
Basketbolun düzeni

Basketbolun düzeni

Devamını Oku
07.05.2025
Aydınlık karanlık!

Aydınlık karanlık!

Devamını Oku
16.04.2025
Paris Basketbol

Paris Basketbol

Devamını Oku
28.03.2025
Hidayet, Kerem, Hüseyin, Harun... Eski koçunuz anlatıyor dinler misiniz?

Hidayet, Kerem, Hüseyin, Harun... Eski koçunuz anlatıyor dinler misiniz?

Devamını Oku
19.03.2025
Son düzlük

Son düzlük

Devamını Oku
12.03.2025
Derbi

Derbi

Devamını Oku
26.02.2025
Hediye!

Hediye!

Devamını Oku
19.02.2025
İmdat kolu

İmdat kolu

Devamını Oku
12.02.2025
Altyapı

Altyapı

Devamını Oku
03.02.2025
Spor dibe vurdu!

Spor dibe vurdu!

Devamını Oku
15.01.2025
Takviye şart

Takviye şart

Devamını Oku
30.12.2024
Görüşler

Görüşler

Devamını Oku
15.12.2024
Milli takım...

Milli takım...

Devamını Oku
04.12.2024
İş olsun torba dolsun!

İş olsun torba dolsun!

Devamını Oku
19.11.2024
İşin kolayı!

İşin kolayı!

Devamını Oku
12.11.2024
F.Bahçe ve Efes Euroleague’de iddialı, A Milli Takım umutlu: Basketbolun yolu

F.Bahçe ve Efes Euroleague’de iddialı, A Milli Takım umutlu: Basketbolun yolu

Devamını Oku
22.10.2024
Karar sizin!

Karar sizin!

Devamını Oku
07.10.2024
Sporda eğitim şart

Sporda eğitim şart

Devamını Oku
07.09.2024
Son yıllarda kan kaybeden branş için değişim ve yeniden yapılanma şart: Basketbola reçete

Son yıllarda kan kaybeden branş için değişim ve yeniden yapılanma şart: Basketbola reçete

Devamını Oku
03.09.2024
Federasyon seçimleri

Federasyon seçimleri

Devamını Oku
27.08.2024
Basketbolun karnesi

Basketbolun karnesi

Devamını Oku
23.08.2024
Basketbolda kısa, orta ve uzun vadeli plan yapılmazsa geriye düşeceğiz: Nereden nereye?

Basketbolda kısa, orta ve uzun vadeli plan yapılmazsa geriye düşeceğiz: Nereden nereye?

Devamını Oku
22.07.2024
Ayın karanlık yüzü

Ayın karanlık yüzü

Devamını Oku
09.07.2024