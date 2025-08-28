Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erman Kunter
28.08.2025 04:00
İlk yarıda her şey istediğimiz gibi gitti. Zaman zaman savunma hataları yapmasak ve top kayıplarına dikkat etsek daha farklı bir skorla soyunma odasına gidebilirdik. Manalı pas yaptığımız, boş adamı bulana kadar sabrettiğimiz zaman hep dış atışlarda isabet bulduk. Açıkçası oyunu dikte ettik. Rakibin en büyük silahı geçiş hücumlarını durdurduk. İkinci devreye aynı ciddiyetle başladık. Alperen kenarda olduğu zamanlar Cedi devreye girdi. Letonya’dan potansiyel olarak daha üstün olduğumuzu bir kez daha gördük. Deyim yerindeyse maç olmadı. Yolumuz uzun. Etap etap düşünmek lazım. Kolay maç yok. Bence grubumuzda ilk iki için bu maçta aradaki lehimize olan farkı düşünürsek büyük avantaj elde ettik. Devamı gelsin. 

İlgili Konular: #avrupa basketbol şampiyonası #a milli erkek basketbol takımı #Letonya

