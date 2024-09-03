Son yıllarda kan kaybeden branş için değişim ve yeniden yapılanma şart: Basketbola reçete

03 Eylül 2024 Salı

Basketbolun son yıllardaki durumu içler acısı. Açıkçası ağır hasta. Aspirin alarak bu hastalığın iyileşmesini beklemek hayal olur. Önce bazı tahlillerin yapılması sonra da tedaviye hızlı bir şekilde başlamak gerek. Öncelikle eğer doktor uzaktan tedaviyi yapmaya çalışırsa bu hayalden öteye geçmez. Hastanın düzelene kadar yanında olmak ve iyi bir ekiple sürekli takipte olmak şart. Salon projesine karşı değilim ama içinde uzman hekimleri olmayan çok modern bir hastane neye yarar bilmem! Şimdi sizlere deneyimlerimden ve görüşlerini paylaştığım basketbola gönül koymuş kişilerden toparladığım fikirlerin ışığında ne yapılması gerektiğini aktaracağım.

MALİ DURUM KÖTÜ: Kulüplerin mali durumları çok kötü. Özellikle katılım payları kulüplerin belini büküyor. Üst düzey Türk oyuncu bulunamadığı için ve olanların da gayet doğal olarak yüksek ücret talep etmesi yüzünden ortak bir kararla yabancı konusunda 4+3 üstünde anlaştılar. Eğer Türk oyuncu pastasını genişletemezsek bu son kaçınılmaz.

ANTRENÖR EĞİTİMİ ŞART: Elit oyuncu yetiştirmek için önce antrenör eğitimine önem vermeliyiz. Ve bu eğitim seminerlerini bedava fakat katılım mecburiyeti koyarak yapmalıyız. Seminerlerin sonunda sınav yaparak hak edenleri seçmeliyiz. Antrenörlerin yıllık vize ücretlerini makûl bir seviyeye çekmeliyiz.

GELİR YÜKSELMELİ: Kulüplerin son 10 yılda İddaa gelirleri dolar bazında 15 kat azalmış. Bu gelirleri mutlaka yükseltmeliyiz. Özellikle alt liglerdeki maçların İddaa programına düzenli bir şekilde katılmasını sağlamalıyız.

SPONSORLUK GEREKLİ

Kulüplere ayrım yapmadan sponsorluk desteği amacıyla danışmanlık yapmalıyız. Malzeme giderleri kulüplerin önemli bir gider kalemi. Bu sponsorluk yoluyla çok kolay çözülebilir. Federasyon gelirlerini şeffaf bir şekilde paylaşarak kulüplere pay vermeliyiz. Keza milli takımlara veya Süper Lig’e oyuncu kazandıran kulüpleri ve antrenörleri mutlaka ödüllendirmeliyiz.

HAKEMLERE GÜVENİLMELİ: Kulüplerin büyük sorunlarından biri olan hakemleri ve MHK’yi yeniden güvenilir bir kurum haline getirmeliyiz. Bir türlü çözülemeyen oyuncu temsilciliği problemini (bu kişilerin oyuncu, antrenör, hakem ve yönetici gibi basketbolun bir aktörü olduğunu unutmayalım) vakit çok geç olmadan halletmeliyiz. Bu çözüm için federasyonun tarafsız bir şekilde denetim görevini yapması gerekmektedir.

GENÇLERE ULAŞILMALI: Genç oyuncu taramalarının tarafsız bir şekilde yapılmasını, kayırmanın önüne geçilmesi için milli takım ve Süper Lig antrenörlerinin gözetiminde yapılmasını sağlamalıyız. Bu bize keşfedilmeyi bekleyen, özellikle de Anadolu’da yaşamaktan dolayı önünün açık olmadığını hisseden gençlere ulaşmayı sağlayacaktır. Sözünde duran, basketbolun hizmetinde olan ve yerinden idare edilen bir federasyonu özledik.