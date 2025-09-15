Maça beklenildiği gibi Almanya’nın en önemli hücum silahları Schröder ve Wagner’i; Şehmuz ve Cedi’yle savunarak çok iyi başladık. 11 sayı fark elde ettik. Almanya dengeyi geniş rotasyonunu kullanarak kurdu. Tekrar toparlanıp öne geçtik. Bir tek sıkıntımız Alperen’in 3. faulü almasaydı. Devreyi 6 sayı önde bitirdik. Oyunun ikinci devresinde sahanın iki yanında “X faktöre” ihtiyacımız olacağı belliydi. İkinci devre başında Ergin Ataman riske girmedi. 3 faüllü Alperen yerine Adem Bona ile başladı. Çok çabuk skorda geri geldiler. Ve çeyreğin sonunda farkı 1’e indirdiler. Son çeyreğe Furkan’la başladık. Bu, Ergin’in ekstra katkı aradığının bir göstergesiydi.

Son çeyreğe Larkin damgasını vurdu. Çok direndik. Ama olmadı. Son dünya şampiyonu Almanya’ya finalde kaybettik. Çok başarılı bir turnuva oynadık. Başta Ergin Ataman ve teknik kadroyu tebrik ederim. Büyük iş yaptılar. Oyuncularımızı alınlarından öperim. Devamı gelmeli. En önemli iş federasyona düşüyor. Türkiye’nin basketbol ülkesi olması için bir ivme kazandık. Bu takımı ve basketbolu parlatmanın zamanı geldi.