Los Angeles 2028 Olimpiyatları’na 3 yıl kaldı. Ülkeler bu en büyük hedef turnuvaya hazırlanıyorlar. Bizim ülkemiz daha değişik bir hazırlanma metodunu uyguluyor! Kulislerden sızan haberlere göre; harıl harıl devşirme atletler arıyoruz. 2 Jamaikalı, 1 Nijeryalı, 2 Kenyalı toplam 5 atletle anlaşma sağlanmış. Arkası gelecek gibi gözüküyor. Aldığımız duyumlara göre; 8-10 atlet daha ilave edilecekmiş. İmza parası olarak 500 bin dolar ve kendi teknik kadrolarını getirme karşılığında anlaşma yapılmış. Dünya Atletizm Federasyonu’nun kurallarına göre; eğer sporcuların eski federasyonları izin vermezse 3 yıl boyunca yarışmalara katılma hakkı yok. Bu durumda Olimpiyatların başlangıç tarihinin Temmuz 20-25 arası olacağına göre çabuk hareket etmek gerekiyor. 3 sene boyunca ödenecek maaşlar büyük bir rakama ulaşıyor. Diğer bir yol ise eski federasyonlarının sporculara izin vermesi. Ama tabii ki belirli bir ücret karşılığında bu işlem yapılıyor. Yabancı basına göre; Jamaika Atletizm Federasyonu 1 milyon dolardan kapıyı açmış. Umarım bir de sporcu menajerleri devreye girmez. Bizim projenin (!) astarı yüzünden pahalıya gelecek gibi görünüyor.

Önemli bir konu da Olimpiyatta yarışma hayaliyle yaşayan bizim çocuklarımızın psikolojik durumu. Bu durumda bizim gençleri nasıl motive edeceğiz? Gözüken o ki eğer bu devşirmeler madalya kazanırlarsa, madalya başına düşen harcamada (bu böyle hesap edilir) birinciliği kimseye kaptırmayız! Atletizm federasyonumuz bu işe ne diyor acaba? Bildiğim kadarıyla böyle bir bütçeleri yok. Yoksa bu proje Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mı yürütülüyor? Cevaplandırmaya muhtaç sorular.

Basketboldan bahsetmezsek olmaz! Bugüne kadar altyapı milli takımlarımızın antrenörleri turnuvaya 15 gün kala ahbap çavuş ilişkileriyle belli olurdu. İlk kez bu sene erken hareket ettik. Liyakate önem vererek antrenörleri belirledik. İyi rakiplerle turnuvalar oynadık. Ve altyapı milli takımlarımızda bir kıpırdanma oldu. Defalarca bu köşeden yazmıştık. Kaybolan yıllara yanmamak elde değil. Dileğim hatalardan ders alınması ve bu kazanılan ivmeyle basketbolun yine layık olduğu yere tırmanması.