Basketbolumuzda en çok tartışılan konu: Niçin altyapıdan yeterli sayıda elit oyuncu çıkaramıyoruz ve buna bağlı Türk oyuncularımızın aldığı süre niye yetersiz? Son yıllarda Avrupa basketbolunu, elit oyuncu yetiştirmesi ve NBA’ya her yıl 4-5 basketbolcu vermesiyle Fransa’nın domine ettiğini söyleyebiliriz. Bu yıl hariç geçtiğimiz iki yıl 1. tur birinci sırayı iki Fransız oyuncunun alması bunun bir örneği. Milli takım seçmeleri bir problem oluyor. Üst düzey 18-20 oyuncuları var. Seç beğen al. Bu seviyelere nasıl geldiler? Özetleyeyim.

Ben Türk altyapı antrenörlerinin en az Fransızlar kadar bilgili olduğunu biliyorum ve bizzat şahidiyim. Sabır ve program eksiğimiz var. Oyuncularımızın atletik kabiliyeti onlardan bir kademe aşağıda. Şimdi bunları açayım. Onlarda tam manasıyla basketbol eğitimi 10-11 yaşında başlıyor. Takımların yalnız altyapıyla ilgilenen bir fizik koçu var. Sahada testler çok önemli. Bütün oyuncuların kaydı tutuluyor. Ayda bir sağlık ekibine brifing veriliyor. Sağlık muayenesinde bizden farklı olarak diş sağlığı ve ayak bakımı önemli. Diş probleminin başta tendinit olmak üzere çok sayıda sakatlığı tetiklediği biliniyor. Ayak bakımı ve özel tabanlığa her sporcunun ihtiyacı olduğu ve spor hayatı boyunca kullanması gerekiyor. Çoğu altyapı takımı ikili oyundan kaçınıyor. Pas çalışmaları, topsuz oyun ve tempo çalışmaları daha ön planda. Bizim oyuncularımızın en büyük eksikleri bunlar değil mi? Mekanik olarak oyuncularımıza şutu öğretiyoruz. Ama doğru yerde boş atışı bulmak için iyi pas, topsuz oyun ve yüksek tempo gerekmez mi?

Gelelim 2. aşamaya; A takım seviyesine ulaşacağını düşündüğünüz oyuncuya fizik açıdan hazırsa nasıl proje yapacaksınız? Ben genelde 3 yıllık plan yapılmasını savunanlardanım. 1. yıl genç oyuncu A takımla antrenman yapar. Deplasmanlara gelir, o havayı solur ama genelde oynamaz. 2. yıl 5-10 dakika arası süre alır. 3. yıl ise forma savaşına girer ve oyun süresini kendi elde eder. İşte sabır faktörü burada devreye girer. Hazır olmayan bir oyuncuyu sahaya atmak ona iyilik değil kötülüktür. Bu örneklerle saptanmıştır. Hazır olmadan bir yıl erken NBA’ya giden oyuncular yaşadıkları sakatlıklardan dolayı sorun yaşamışlardır. Beraber çalıştığım Rodrigues Beaubois ve Killian Hayes buna en iyi örneklerdir. Rodrigues 27-28 yaşında kendini buldu. Genç Killian ise çok üst sıralardan seçilmesine rağmen halen boşta.