Cumhuriyet Gazetesi Logo
Oyuncu gelişimi
Erman Kunter
Son Köşe Yazıları

Oyuncu gelişimi

10.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Basketbolumuzda en çok tartışılan konu: Niçin altyapıdan yeterli sayıda elit oyuncu çıkaramıyoruz ve buna bağlı Türk oyuncularımızın aldığı süre niye yetersiz? Son yıllarda Avrupa basketbolunu, elit oyuncu yetiştirmesi ve NBA’ya her yıl 4-5 basketbolcu vermesiyle Fransa’nın domine ettiğini söyleyebiliriz. Bu yıl hariç geçtiğimiz iki yıl 1. tur birinci sırayı iki Fransız oyuncunun alması bunun bir örneği. Milli takım seçmeleri bir problem oluyor. Üst düzey 18-20 oyuncuları var. Seç beğen al. Bu seviyelere nasıl geldiler? Özetleyeyim.

Ben Türk altyapı antrenörlerinin en az Fransızlar kadar bilgili olduğunu biliyorum ve bizzat şahidiyim. Sabır ve program eksiğimiz var. Oyuncularımızın atletik kabiliyeti onlardan bir kademe aşağıda. Şimdi bunları açayım. Onlarda tam manasıyla basketbol eğitimi 10-11 yaşında başlıyor. Takımların yalnız altyapıyla ilgilenen bir fizik koçu var. Sahada testler çok önemli. Bütün oyuncuların kaydı tutuluyor. Ayda bir sağlık ekibine brifing veriliyor. Sağlık muayenesinde bizden farklı olarak diş sağlığı ve ayak bakımı önemli. Diş probleminin başta tendinit olmak üzere çok sayıda sakatlığı tetiklediği biliniyor. Ayak bakımı ve özel tabanlığa her sporcunun ihtiyacı olduğu ve spor hayatı boyunca kullanması gerekiyor. Çoğu altyapı takımı ikili oyundan kaçınıyor. Pas çalışmaları, topsuz oyun ve tempo çalışmaları daha ön planda. Bizim oyuncularımızın en büyük eksikleri bunlar değil mi? Mekanik olarak oyuncularımıza şutu öğretiyoruz. Ama doğru yerde boş atışı bulmak için iyi pas, topsuz oyun ve yüksek tempo gerekmez mi?

Gelelim 2. aşamaya; A takım seviyesine ulaşacağını düşündüğünüz oyuncuya fizik açıdan hazırsa nasıl proje yapacaksınız? Ben genelde 3 yıllık plan yapılmasını savunanlardanım. 1. yıl genç oyuncu A takımla antrenman yapar. Deplasmanlara gelir, o havayı solur ama genelde oynamaz. 2. yıl 5-10 dakika arası süre alır. 3. yıl ise forma savaşına girer ve oyun süresini kendi elde eder. İşte sabır faktörü burada devreye girer. Hazır olmayan bir oyuncuyu sahaya atmak ona iyilik değil kötülüktür. Bu örneklerle saptanmıştır. Hazır olmadan bir yıl erken NBA’ya giden oyuncular yaşadıkları sakatlıklardan dolayı sorun yaşamışlardır. Beraber çalıştığım Rodrigues Beaubois ve Killian Hayes buna en iyi örneklerdir. Rodrigues 27-28 yaşında kendini buldu. Genç Killian ise çok üst sıralardan seçilmesine rağmen halen boşta.

İlgili Konular: #basketbol #antrenör

Yazarın Son Yazıları

Oyuncu gelişimi

Basketbolumuzda en çok tartışılan konu: Niçin altyapıdan yeterli sayıda elit oyuncu çıkaramıyoruz ve buna bağlı Türk oyuncularımızın aldığı süre niye yetersiz?

Devamını Oku
10.10.2025
Zor günler

Avrupa basketbolunu zor günler bekliyor.

Devamını Oku
04.10.2025
Asıl iş şimdi başlıyor

Basketbolu daha ileriye götürmek ve tekrar ülkemizin ikinci sporu yapmak için şartlar bu büyük başarıyla beraber oluştu. Maçlar bitti. Şimdi top federasyonda!

Devamını Oku
16.09.2025
Alnınızdan öpüyorum

Oyuncularımızı alınlarından öperim. Devamı gelmeli. En önemli iş federasyona düşüyor. Türkiye’nin basketbol ülkesi olması için bir ivme kazandık. Bu takımı ve basketbolu parlatmanın zamanı geldi.

Devamını Oku
15.09.2025
Gurur duyuyoruz

Oyuna müthiş başladık.

Devamını Oku
13.09.2025
Devamı gelsin

İlk yarıda her şey istediğimiz gibi gitti.

Devamını Oku
28.08.2025
Kolay gelsin

Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor. Hazırlık maçları sonunda yüzde 73 ile bizim grubumuzda bulunan Sırbistan favori gözüküyor.

Devamını Oku
27.08.2025
Sistem ve prensip

Altyapı milli takımlarının şampiyonaları bitmek üzere.

Devamını Oku
06.08.2025
Proje!

Los Angeles 2028 Olimpiyatları’na 3 yıl kaldı. Ülkeler bu en büyük hedef turnuvaya hazırlanıyorlar.

Devamını Oku
18.07.2025
Ateşinko…

Ateş Özerk’i kaybettik. Karşıyaka’nın sembol ismi ve İzmir’i adeta basketbol şehri yapan Ateşinko aramızdan ayrıldı. Hafta başında toprağa verdik. Uzun süre Kaf-Kaf’ın şube sorumlusuydu. İlk şampiyonluk onun zamanında kazanıldı.

Devamını Oku
07.07.2025
Basketbolda derbi finali

Ve Basketbol Süper Ligi’nde finalin adı belli oldu: Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka. Bana sorarsınız sürpriz değil. Normal sezonu 1. bitiren takımla 2. tamamlayan ekibin finali olacak.

Devamını Oku
16.06.2025
Yapay zekâ!

Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) sona yaklaştık. Bu sezon yabancı kuralı değişti. 4+3 diye bir nevi şapkadan tavşan çıktı.

Devamını Oku
08.06.2025
Sert savunma

Euroleague’de finalin adı belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bugün Monaco ile karşılaşacak.

Devamını Oku
25.05.2025
Basketbolun düzeni

Basketbolun düzeni

Devamını Oku
07.05.2025
Aydınlık karanlık!

Aydınlık karanlık!

Devamını Oku
16.04.2025
Paris Basketbol

Paris Basketbol

Devamını Oku
28.03.2025
Hidayet, Kerem, Hüseyin, Harun... Eski koçunuz anlatıyor dinler misiniz?

Hidayet, Kerem, Hüseyin, Harun... Eski koçunuz anlatıyor dinler misiniz?

Devamını Oku
19.03.2025
Son düzlük

Son düzlük

Devamını Oku
12.03.2025
Derbi

Derbi

Devamını Oku
26.02.2025
Hediye!

Hediye!

Devamını Oku
19.02.2025
İmdat kolu

İmdat kolu

Devamını Oku
12.02.2025
Altyapı

Altyapı

Devamını Oku
03.02.2025
Spor dibe vurdu!

Spor dibe vurdu!

Devamını Oku
15.01.2025
Takviye şart

Takviye şart

Devamını Oku
30.12.2024
Görüşler

Görüşler

Devamını Oku
15.12.2024
Milli takım...

Milli takım...

Devamını Oku
04.12.2024
İş olsun torba dolsun!

İş olsun torba dolsun!

Devamını Oku
19.11.2024
İşin kolayı!

İşin kolayı!

Devamını Oku
12.11.2024
F.Bahçe ve Efes Euroleague’de iddialı, A Milli Takım umutlu: Basketbolun yolu

F.Bahçe ve Efes Euroleague’de iddialı, A Milli Takım umutlu: Basketbolun yolu

Devamını Oku
22.10.2024
Karar sizin!

Karar sizin!

Devamını Oku
07.10.2024
Sporda eğitim şart

Sporda eğitim şart

Devamını Oku
07.09.2024
Son yıllarda kan kaybeden branş için değişim ve yeniden yapılanma şart: Basketbola reçete

Son yıllarda kan kaybeden branş için değişim ve yeniden yapılanma şart: Basketbola reçete

Devamını Oku
03.09.2024
Federasyon seçimleri

Federasyon seçimleri

Devamını Oku
27.08.2024
Basketbolun karnesi

Basketbolun karnesi

Devamını Oku
23.08.2024
Basketbolda kısa, orta ve uzun vadeli plan yapılmazsa geriye düşeceğiz: Nereden nereye?

Basketbolda kısa, orta ve uzun vadeli plan yapılmazsa geriye düşeceğiz: Nereden nereye?

Devamını Oku
22.07.2024
Ayın karanlık yüzü

Ayın karanlık yüzü

Devamını Oku
09.07.2024
Hiç ders almıyoruz

Hiç ders almıyoruz

Devamını Oku
26.06.2024
Basketbolu aşağı çektiler!

Basketbolu aşağı çektiler!

Devamını Oku
12.06.2024
Basketbolda yabancı oyuncu sayısı 7’ye çıktı, peki federasyon ne yapıyor?

Basketbolda yabancı oyuncu sayısı 7’ye çıktı, peki federasyon ne yapıyor?

Devamını Oku
14.05.2024
Nefes nefese

Nefes nefese

Devamını Oku
05.05.2024