Euroleague’de heyecan sürüyor. Yavaş yavaş tablo ortaya çıkmaya başladı. Geçen sezon Fenerbahçe Beko’nun dörtlü finalin en büyük adayı olduğunu yazmıştım. Ama bu sene aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Bizleri çok sevindiren bir şampiyonluğun ardından takımın önemli parçalarından Davis, Guduric, Pierre, Sertaç, McCollum başka takımlara gitti. Oyuna yön verebilen, sertliğe ve oyun bilgisine sahip basketbolcuları kaybettiler. Geçen sezon kısa beşle başarılı oldular. O yüzden 5 numara pozisyonuna değinmeyeceğim. Tucker haricinde go to guy (topu al skor üret) diyebileceğimiz ve oyuna yön verecek oyuncu eksikliğini çekiyorlar. Acaba T.J Shorts transferi nasıl olurdu diye düşünmeden edemiyorum. Takviye şart gözüküyor. Geçen sezona da kötü başlamışlardı, ama takımın potansiyeli vardı. Anadolu Efes ise Larkin bağımlılığını sürdürüyor. O nezle olsa takım grip olur. Transferde genç, tecrübesiz ama potansiyelli oyunculara yöneldiler. Eğer üstündeki takımlarla ara çok açılmazsa ilerleyen günlerde daha yukarılara tırmanabilirler.

Euroleague’de bu sezon tahmin yapmak için kristal küreye danışmak lazım. Büyük sürprizler olacak gibi. Dörtlü finale 13-14 takım aday gözüküyor. Burada ben biraz tarafım, o yüzden bizim takımlarımızın da bu grubun içinde olduğuna inanıyorum. Diğer takımlara gelince; sezona çok iyi başlayan Zalgiris’in bu temposunu sürdüreceğini tahmin etmiyorum. Bu sezon koçun da etkisiyle Real Madrid daha iyi durumda. Barcelona, koç değişikliği olmazsa yine hüsrana uğrayacak gibi. Kızılyıldız ve ligin yeni takımı Hapoel iyi durumda, takım kimyasını tutturmuşa benziyorlar. Olympiakos sistem takımı. Yukarıları zorlar. Ergin’in takımı Pana ise sakatlıklardan çok etkilendi. Bir de Nunn ve T.J Shorts geçen 8 maçta bir türlü birbirlerine uyum sağlayamadı. Ama kadro potansiyeliyle yine şanslılardan. İşin aslında burada bahsetmediğimiz, bizim iki temsilcimizin içinde bulunduğu grupta takım sayısı çok fazla. Sözün kısası favorisi olmayan bir sezon yaşıyoruz. Sakatlıklar sonuçlara çok etki yapacak gibi gözüküyor.