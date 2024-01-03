2024 gençlerin yılı olsun

03 Ocak 2024 Çarşamba

Yeni yılın ilk yazısını gençlere ayırmak istedim. Ülkemizde genç yeteneklere burs bulan, çalgı sağlayan ve yeni projelerle onları “dünya sahnelerine” sunan ünlü piyano ikilisi Güher-Süher Pekinel projesinden söz etmeliyim: Önce Türkiye’deki profesyonel müzik eğitimini uluslararası standartlara çıkartmayı amaçladılar. Koç/TÜPRAŞ sponsorluğunda gerçekleştirilen on iki gence Avrupa’nın seçkin müzisyenleri ve pedagogları ile çalışma ve uluslararası müzik yarışmalarına katılmaları için nitelikli enstrüman ve burs sağlayarak destek oldular. Beş yıl içinde bu gençler uluslararası yarışmalarda yedi birincilik ödülü aldı. Pekinellere de 2011 yılında bu projeyle “en iyi sosyal sorumluluk” ödülü verildi. İkinci projeleri 2007 yılında Türkiye’nin dört bir yanından gelen üstün yetenekli çocuk için özel yatılı okul TEVITÖL’de G&S Pekinel Müzik Bölümü’nü kurmaktı. Bu program Türkiye’de ilk kez standart müzik müfredatına dahil edilmiş ve önemli üniversitelerde kredili olarak kabul edilmişti. Üçüncü proje, çocukların yaratıcılıklarını, özgüvenlerini ve analitik becerilerini geliştirmek için Türkiye’deki anaokullarında ve ilkokullarda küresel olarak uygulanan Orff Schulwerk Metodu’nu kurma vizyonuna odaklanıyordu. Giderek bu üstün yetenekli çocuklar büyüdüler, dünya sahnelerini tanıdılar ve o sahnelerde aranan önemli müzisyenler oldular. Veriko Tchumburidze (keman), Can Çakmur (piyano), Dorukhan Doruk (çello), Emir İlgen (piyano), Naz İrem Türkmen (keman) onlardan sadece birkaçı.

VERİKO TCHUMBURİDZE

Geçen hafta müzik dünyamızdaki 2023 yılını anlatmıştım. Uluslararası üne kavuşan kemancımız Veriko’ya ulaşamadığım için ona bu yazımda değiniyorum: Veriko’yu ve ailesini, (anne keman hocası Lili ve baba obua hocası David Tchumburidze) 2016’da Mersin’de tanıdım. Gürcistan’dan gelip Adana’ya yerleşen ailenin iki kızı da Veriko (1996) ve Sofika (2000) orada dünyaya gelmişti. Her ikisi de ilk eğitimini annelerinden almıştı. Veriko, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na girerek 2004’te Gülden Turalı Ulusal Keman Yarışması ve 2006’da Gürcistan Ulusal Yarışması’ndaki birincilik ödülüyle dikkat çekti. 2010’da Güher&Süher Pekinel’in “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler” projesine seçilerek Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nde öğrenim gördü. 2012 yılında 7. Uluslararası Çaykovski Genç Müzisyenler Yarışması’nda birinci oldu. Onun dikkatleri üstünde çeken en büyük başarısı 2016’da tarihin en saygın yarışmalardan biri olan 15. Uluslararası Henryk Wieniawski Keman Yarışması’nı kazanması oldu. Bundan sonra artık dünyanın en önemli sahneleri onu konuk etmeye hazırdı. Seiji Ozawa Oda Müziği Akademisi ve Verbier Festivali’ne katılmak üzere davet aldı. Aynı yıl Pietro Argento Uluslararası Müzik Yarışması’nda birincilik kazandı. Bugüne kadar Zürih Oda Orkestrası, Münih Oda Orkestrası, Brandenburg Devlet Orkestrası, Mariinsky Tiyatrosu Orkestrası, Sinfonia Varsovia gibi orkestralar eşliğinde konserler verdi. Howard Griffiths yönetimindeki Münih Oda Orkestrası eşliğinde kaydettiği albüm Sony etiketiyle yayımlandı. Brandenburg Devlet Orkestrası eşliğinde Schindler’in Listesi eserini kaydetti. 2023 yılındaki etkinliklerini şöyle anlatıyor: “Piyanist Dirk Mommertz ile Schloss Elmau’da Schumann Quintet’i çaldım. Milano’da debut konserlerimde Orchestra Pomeriggii i Musicale ve şef James Feddeck ile Teatro dal Verme’de Tchaikovsky keman konçertosunu seslendirdim. Mayısta ikinci kez davet edildiğim Cape Town Senfoni Orkestrası ve şef Bernhard Gueller ile Dvorak keman konçertosunu çaldım. Haziranda hayatımda ilk kez Efes Antik Tiyatrosu’nda çaldım. Burada çalmak çocukluğumdan beri hayalimdi. Eylülde Polonya’da Krzyzowa Festivali’nde viyolacı Tabea Zimmermann ile beraber Enescu Oktet’te aynı sahneyi paylaştım. Ayrıca şahsen benim için değerli olan bir diğer konser de Lozan’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı şerefine yapılan Euroasian Orkestrası ve Kemal Afşin ile beraber Mozart’ın No.5 ‘Turkish’ keman konçertosunu çalmam oldu. Aralıkta Europalia festivalinde Antwerp’in Queen Elisabeth salonunda Antwerp Senfoni Orkestrası ve şef Lionel Bringuier ile beraber Gürcü besteci Machavariani’nin keman konçertosunu çaldım. Bir de kayıt projem gün yüzüne çıktı: Arvo Pärt ve Cem Esen’in Cosmos adlı iki farklı CD projesi dinleyiciye sunuldu.”

Ben de yazımı yolun açık olsun Veriko, diyerek noktalıyorum.