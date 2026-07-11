Göbekten bağlı olmak böyle bir şey.

Bir hafta boyunca ABD başkanı gelecek diye tüm dünyada bağımsızlığın simgesi olmuş ülkenin başkentine ve o kentte yaşayan yurttaşlarına olmadık eziyetler çektiren, 80 yaşındaki insanları bile çeşitli gerekçelerle tutuklayan, yolları kapatan, memurlar ortalıkta dolaşmasın diye onlara izin veren bir kafa yapısı...

ABD başkanından “Güçlü lider, her istediğimi yapıyor” sözlerini bir kez daha duyabilmek, övgüler alabilmek, Saray’daki iktidarlarını kayıtsız koşulsuz sürdürebilmek için verilmeyecek ödün bırakmıyorlar.

Bir yandan tantana ile İstanbul’un fethini kutluyor, öbür yanda Fatih Sultan Mehmet’in adını verdikleri köprüyü ABD bayrağının kırmızı, beyaz ve mavi renklerliyle ışıklandırıyorlar.

Tarih, bu topraklarda muktedir olmak için iktidar hırsıyla neler yapıldığına tanıklık eder. Değerli tarihçimiz İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1975’te Türk Tarih Kurumu’nun Belleten’inde yayımlanan “Fatih Sultan Mehmed’in Ölümü” adlı makalesinde böyle bir örnekten söz eder:

Fatih Sultan Mehmet, Memlük Devleti üzerine yürümek için yola çıktığı Gebze’de Mayıs 1481’de ölür. Ölümü herkesten saklanarak İstanbul’a getirilir. Büyük oğlu Şehzade Bayezid, Kapıkulu Ocakları’na, yeniçerilere ve devlet erkânından çevresindeki taraftarlarına güvenmektedir. Kardeşi, Fatih’in küçük oğlu Cem ile taht kavgasına girişir. Bu kapışma nedeniyle Fatih Sultan Mehmet’in cesedi unutulur. Uzunçarşılı’ya göre, Cem taraftarı sadrazamın öldürüldüğü ve yolsuz hareketler yapıldığı bu süreçte İstanbul fatihinin cesedi kokmaya başlar. Baltacılar Kethüdası Kasım’ın, Sultan Bayezid’e sunduğu belgede, Fatih Sultan Mehmed’in cesedinden yükselen koku nedeniyle kimsenin yanına yaklaşamadığı kaydedilir. Ayrıca, “Ben fakir, usta ile bilece içini ayırtladım” ifadesiyle cesedinin içinin açılıp temizlendiği, tahnit edildiği aktarılır.

Yaklaşık 550 yıl önce Fatih’in bedenini gömmeyi unutturan siyasi hırs hiç bitmeyecek gibi görünüyor. O hırs ki bugün de iktidardan muhalefete ne demokrasi ne de hak, hukuk, adalet bıraktı.

BAĞIMSIZLIKMIŞ

Saray butlancılarının başı Kemal Kılıçdaroğlu, geçenlerde devlet aklından, millet iradesinden, bağımsızlıktan söz etti.

Okurlarımız bilir. Tarihsel gerçeklerle ilgili titiz kitap çalışmaları ile tanınan gazetemizin imtiyaz sahibi Dr. Alev Coşkun, CHP’nin kuruluşunun 4 Eylül 1919’da başlayan Sivas Kongresi olduğunu belirlemiştir.

Sivas Kongresi’nde, AKP’nin milli eğitim bakanının “neyin kurtuluşu” olduğunu bilmediği bağımsızlık savaşının yürütme organı olan Heyet-i Temsiliye, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin üst kurulu haline gelmişti.

İşte o Heyet-i Temsiliye, bin bir güçlükle yürütülen ulusal mücadele için halktan ekonomik destek almak için makbuz bastırmıştır.

O “Heyet-i Temsiliye Kasası” makbuzunun üstünde “İstiklal İrade-i Milliyenin Hâkimiyetiyle Kaimdir” yazısı yer alır.

Yani, günümüz Türkçesiyle “Bağımsızlık ulus istencinin egemenliğiyle var olur” vurgusu yapılan tarihsel belgeyi, bugün CHP’nin başına Saray tarafından atanan butlancılar görsün diye yayımlıyoruz.

Bağımsızlık lafla değil uygulamayla olur. Ulusun, halkın, seçmenin, delegenin iradesini tanımayan, bağımsızlıktan filan hiç söz etmesin. İler tutar yanı olmuyor.

YAKIŞTI

Büyükelçisi Osmanlı millet modeli ve monarşi isteyen ABD Başkanı Trump, Ankara’da Anıtkabir’e gitmedi. Saray da onu yeniçeri birliği ile karşıladı.

Her iki tarafa da çok yakıştı!