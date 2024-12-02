‘Her şeyi ben bilirim’le yokuş aşağı...

02 Aralık 2024 Pazartesi

Ağır ekonomik krizin üstesinden gelemeyen, kendi için göstermelik bir kelimeye dönüşen “tasarruf”u yurttaş için “tükenme” durumu haline getiren iktidar cephesi top çevirip duruyor. Sokağın sesini duymak konusunda her geçen gün bir adım daha geriye düşüyor. Çözüm üretemediği gibi, muhalefetin yurttaşın gündelik sıkıntılarını azaltma yönündeki kimi girişimlerini de engelleme çabasına giriyor.

Hep yazıyoruz, sokağın gündemi belli; derinleşen yoksulluk, gelecek umudunu yitiren gençlik, korunamayan çocuklar, şiddetin hedefi kadınlar, liyakatsizlik, gerici uygulamalar.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) CHP’li belediyelerin açtıkları kreşleri hedefe koyan çıkışı geçen haftanın dikkat çekici gündem başlıklarındandı. Başka bir sorun yokmuş gibi, kadın ve çocuklara nefes olan bu kreşlere muhalefete soyunan bakanlığın tutumu, “Kendi yapmadığı ödevlerin sorumluluğundan kaçma peşinde mi” diye insana sordurtuyor. Örneğin, ekonomik sorunlarla boğuşan ailelerin çocuklarının beslenmesindeki yetersizliklere karşı bakanlık harekete geçmiyor. Tüm çağrılara, uzman görüşlerine karşın okullarda tek öğün ücretsiz beslenme desteği veremiyor, üstüne vermek isteyen muhalefet belediyelerini de engelliyor. Okullarda temizlik, hijyen konusunda sorunlar sürüp gidiyor.

SOĞUKTA EĞİTİM

MEB’in kırıklarla dolu karnesine yönelik bir haberimiz Yusuf Körükmez imzalıydı. İzmir Bornova’da tek binada eğitime devam eden üç okuldaki öğrencilerin soğukta ders işlemek zorunda kaldıkları aktarıldı. Eğitimciler, tasarruf önlemleri nedeniyle kaloriferlerin çalışmadığını belirtti, MEB’e tepki gösterdi. Başlığımız acı tabloyu özetler haldeydi: Çocuktan tasarruf!

Benzer bir “tasarruf” da Boğaziçi Üniversitesi’ndendi. Mert Öner imzalı haberde, eylül ayından bu yana kaloriferlerin çalışmadığı, yurtlarda sıcak suyun verilmediği iddiaları aktarıldı. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi’nde de kaloriferlerin çalışmadığı, okulun dışarıdan soğuk olduğu şikâyetleri gündeme yansıdı.

MEB okullara tarikat-cemaatleri sokarken geçen hafta TBMM’de bütçe görüşmeleri vardı. Merve Kılıç’ın haberinde, Diyanet’in bütçesinin 2025 yılı için yüzde 41 artışla 130 milyar TL olarak öngörüldüğü açıklandı. Tasarruf önlemleri sağ olsun, bütçe yetmezse sıkça gündeme gelen araçlardan vazgeçerler mi acaba derken Mustafa Çakır imzalı şu haberi atlamak olmaz:

Tasarruf önlemleri kapsamında kamudaki araçlarda da kısıtlamaya gidilmesi öngörülmüştü. Ancak ortaya çıkan tabloya göre, kamuda 120 bine yakın araç bulunurken ihtiyaç fazlası olduğu gerekçesiyle Özelleştirme İdaresi’nce toplanan araç sayısı 1000! CHP’li bir milletvekilinin ifadesine göre ise 2025’te bu yıla göre yaklaşık 300 araç daha fazla alım yapılacak.

ÖNERİLERE RET

İktidarın, 2025 bütçe teklifi görüşülürken muhalefetin verdiği değişiklik tekliflerinin hiçbirisi kabul edilmedi. Şaşırdık mı? Reddedilen öneriler arasında muhalefetin ek öğretmen ataması, kamu özel işbirliği projeleri kapsamında şirketlere verilecek garanti tutarlarının netleştirilmesi, emekli ikramiyelerinin düzeltilmesi de var. “Ben yaptım oldu” yönetim biçiminin örneklerinden biri daha yaşanmış oldu.

Toplumda adaletsizlik, liyakatsizlik duygusu derinleşirken emekçinin isyanı da meydanlara yansıyor. KESK önceki gün Ankara’da eylemdeydi. Çayırhan’da madencilerin özelleştirmeye karşı direnişleri soğuk havaya, zorlu koşullara karşın sürüyor.

Bir yanda MHP lideri Bahçeli’nin “Öcalan açılımı”, bir yanda iktidar cephesinin kayyum atamaları, CHP’li belediyelere de yönelik art arda soruşturmalar... Tüm gelişmeler iktidarın muhalefete baskısının daha da artacağının göstergesi. Ama bu “Gerilimi tırmandır, toplumu sindir sustur” politikasının kimseye faydası olmadığı ortada. Hele ki yanı başımızdaki Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin yeniden alevlendiği, çok aktörlü çatışmaların yayıldığı bir dönemde, toplumsal kutuplaşmayı körükleyecek adımlardan kaçınmanın daha da önemli olduğu düşünülürse.