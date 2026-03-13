“Bugün Türk devleti denilince akla ilk neyin geldiği belli değil midir? Sırf birilerinin işine gelmiyor diye aslımızı, ruh kökümüzü inkâr mı edelim? Nesli tükenmekte olan üç beş kart yobaz rahatsız oluyor diye bizi biz yapan kurucu değerlerimizi yok mu sayalım? Beyefendiler istemiyorlar diye Allah Allah nidalarıyla üç kıta yedi iklimde koşturan kahraman ecdadımızı ret mi edelim? Aslımıza da ceddimize de sırtımızı asla dönmeyiz. Kim ne derse desin, hangi bildiriyi yayımlarsa yayımlasın bizi biz yapan hasletlere sıkı sıkıya sarılacağız.”

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında bu sözlerle yine laiklik bildirisini hedefleyerek alkış aldı. İçlerinde bu sözleri sorgulayacak nitelikte bir kişi bile bulunmadığından, kimse “Laikliği savunmakla kahraman ecdadımızı reddetmenin ilgisi nedir?” diye sormadı.

Aralarında tarihi gerçekleri ortaya koyabilecek kapasiteye sahip bir kişi bile olmadığından, kimse “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar, aslımızı inkâr etmemiş, aksine Cumhuriyet Devrimi’nden sonra kurulan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Türk Tarih Kurumu gibi önde gelen kurumlarda Anadolu medeniyetleri ile Türk tarihi arasında bağların araştırılması istenmiş, yetiştirilen uzmanlar öğrencilerine gerçekleri anlatmış, arkeolojik kazılar teşvik edilmiş, tarihi kahramanlarla ilgili kitaplar yazılmıştır” diyemedi.

Bunları bilen varsa da AKP’nin biat kültürü içinde sesini çıkarmaya cesaret edemedi!

CUMHURİYETİN SACAYAKLARINDAN BİRİ LAİKLİKTİR!

AKP grubunda bir kişi bile gerçekleri görecek çapta olmadığından, kimse “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranların sahip çıkmadığı kahraman ecdadımız değil, Cumhuriyetin temel ilkelerinden biri olan laikliğe aykırı tarikat ve cemaatler, halkı yüzyıllardır sömüren gericiler, saltanat yanlıları ve emperyalizmle işbirliği yapan hainlerdir” demedi.

Bir kişi bile çıkıp “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinin sacayaklarından biri laik devlet ilkesidir ve bu da anayasanın 2. maddesinde açıkça yazar. Buna karşı olmak, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı olmak anlamına gelir” demedi.

Çünkü AKP, yıllar önce Anayasa Mahkemesi’nin de tespit ettiği gibi “laiklik karşıtı eylemlerin odağıdır”; karşıdevrimci bir oluşumdur.

Laiklik, toplumun referansını dinden almayan yasalarla yönetilmesidir! Kamu yönetiminde inanç temelinde bir ayrıma yol açılmaması için, demokrasinin bir koşulu olarak bu zorunludur. Çünkü bu ülkede inançlılar gibi inancı farklı olanlar ve hiç inanmayanlar da yaşıyor. Bu basit işleyişi anlamamak için kötü niyetli olmak gerekir.

OYUNA GELMEYİN!

Erdoğan, aynı konuşmasında mezhepçiliğe karşı uyararak şu sözlerle önemli bir noktaya da değinmiş:

“Biz bölgemizin tamamına olduğu gibi kardeş İran halkına da bu Şiidir, bu Sünnidir, bu Türktür, bu Kürttür diye hiçbir zaman bakmadık. Irk, mezhep, din, dil, köken ayrımını reddediyoruz. Bizim Sünnilik, Şiilik gibi bir dinimiz yok. tek dinimiz var, o da İslam.”

Fakat Erdoğan eksik söylemiş; tamamlamak gerekirse biz anayasanın 10. maddesinde yazdığı gibi “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” diyoruz.

Bu doğrultuda, Türkiye’de yaşayan herkes tek bir dinin belli bir mezhebine inanıyor denilemeyeceğine göre, inancı farklı olanların ve inanmayanların da egemen inancın baskısına maruz kalmaması gerekir. Laiklik bu nedenle şarttır ve uygarlık tarihinde ortaya çıkış gerekçesi de budur!

“Nesli tükenmekte olan üç beş kart yobaz” denilerek hakaret edilenler, Türkiye’nin asıl harcı olan laik Cumhuriyeti savunanlardır. Laiklik bildirisinin hedef alınmasının amacı nettir: Dini siyasete alet edip toplumdaki kutuplaşmayı artırmak. Bu kirli oyunu ifşa etmeye devam edeceğiz!