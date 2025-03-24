Millet iradesi gücünü hatırlattı

24 Mart 2025 Pazartesi

Bir iktidarın halk desteğini yitirmeye başlaması halinde nasıl bir yol izleyeceği, tarihsel sahnede nasıl tanımlanacağı açısından son derece önemli. Yurttaşın, muhalefetin tepkilerini yok saymak isteyen bir iktidar baskı ve sindirme politikasına sarılabilir. Hırstan gözü dönüp sadece “Ben karar verebilirim” diyerek körleşmiş bir siyasete sığınabilir. Bazen iktidarın tepesinde, sarayların kalın duvarları arasında halktan koparak, çıkarcı yandaşlarla etrafının çevrelenmesine seyirci kalabilir. “Kıssadan hisse” masallara da yansıyan “kral çıplak” haliyle asıl hesabı vereceği yurttaşa, seçmene karşı kör, sağır hale gelebilir.

Oysa çoğulcu, katılımcı demokrasilerde siyasetin yozlaşmasına, bir kişinin, partinin mutlak güç sarhoşluğuna kapılmasına karşı panzehir belli: Güçler ayrılığı ilkesi. İktidar aynı zamanda yasama, yürütme ve yargı olamaz. Demokratik, laik hukuk devletinde bu kuvvetler dengesi, adalet terazisidir de. Ufak bir hata bile bireyseltoplumsal özgürlükleri, iç barışı, ulusal birliği riske sokabilir.

KARA LEKE

Bugünkü tabloya gelirsek... Milyonlarca kişinin oyuyla seçilmiş İBB başkanı ve aynı zamanda CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan İmamoğlu ve yakın çalışma ekibine yapılan operasyonlar, suçlamalar, hapis kararlarıyla birlikte yaşanan süreç ülkemizin demokratik işleyişi açısından kara bir lekedir. Büyük önder Atatürk’ün kurduğu, ülkenin, kurucu partisi CHP’yi “şaibe” imajıyla alt etmeye, muhalefeti kayyumlarla baskılamaya çalışan bakış açısının yanlışlığı ortadadır.

Demokrasilerde sonsuz iktidar yoktur. İmamoğlu ve ekibine yönelik sivil darbe olarak da yorumlanan bu ağır kararlar karşısında yurttaşın verdiği yanıt ise kuşkusuz tarihe geçecektir ki bu mesaj ülkenin dört bir yanında, emeklisinden öğrencisine her yaştan her kesimden verilmektedir. Önemli noktalardan biri de bu kitlelerin hepsi CHP’li değildir. Halk iradesinin yok sayılmasına, haksızlıklara, yasaklara, kısıtlamalara, adaletten uzaklaşan, otokratikleşen zihniyete karşı “Artık yeter” mesajı için meydanlara çıkmıştır. Kalabalıklar arasında gençlerin ve kadınların yoğunluğu da son derece değerlidir. Ne mutlu ki Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet aynı zamanda bir kadın hakları devrimidir.

SANDIĞA KOŞULDU

Yurttaş ağır ekonomik darboğazda darbe üzerine darbe alırken muhalefete yönelik algı çalışmalarına “hak, hukuk, adalet” diyerek iktidar koltuğuna ders verip sandığı göstermektedir. Dün milyonlarca kişinin destek olarak CHP sandıklarına koşması da bu çerçevede ele alınmalıdır. Yurttaş demokrasi sınavını barışçıl gösterilerle sandık üzerinden dayanışmayla büyük bir başarıyla vermiştir.

Asırlık Cumhuriyet gazetesi, yayın ilkelerinde de vurgulandığı gibi Atatürk ilkeleri izinde, demokrasinin, laik hukuk devletinin savunucusudur. Bu sorumluluk bilinciyle ülkemizin içinden geçtiği kritik süreçte tüm gelişmeleri siz değerli okuyucularına aktarmayı sürdürüyor.

Gençlerin yarınlarına yönelik kaygılarını duymak istemeyen, emekli, işçinin çektiğini görmezden gelen iktidarın bildik “gündem bombardımanı” taktiğiyle süreci unutturma çabasına karşı muhalefetin birlikteliği, demokratik kitle örgütleriyle işbirliği, yurttaşla bağı her zamanki gibi son derece önemli.

Yanı başımızda Suriye, İsrail, Filistin, İran, Akdeniz’deki gelişmeler, emperyalist güçlerin BOP, GOP hayalleri düşünüldüğünde ülke içindeki kutuplaşma siyasetinin, demokrasiden uzaklaşma girişimlerinin riskleri bilindik. Transatlantik ilişkilerinde oluşan çatlakla birlikte Avrupa güvenliğinde Türkiye’yi kullanmak isteyen dış güçlerin “Demokrasi karnesi bizi ilgilendirmez, çıkarımıza yarasın” yaklaşımları dikkatle izlenmeli. Bu bildik emperyalist oyunlara iktidarı korumak adına kanmamak, demokrasi için milletin sesine kulak vermek gerekir.

İktidar milletin mesajını duyup anlamalıdır. Halk, iradesinin yok sayılamayacağını bir kez daha demokrasi vurgusuyla hatırlatmıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!