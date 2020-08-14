Düz bir mantıkla endişelenmeniz gereken şeyler

14 Ağustos 2020 Cuma

Suyunuz akıyor, elektriğiniz yanıyor mu? Arabanızın benzini bulunuyor mu? Uçaklar havada uçuyor, gemiler denizde yüzüyor mu?

Sizin enerjiyle ne işiniz var?

Enerji kaynakları tükeniyor diye endişelenmeyin hiç boş yere.

***

Hayatınızda bir kez bile bir kutup ayısı görmediniz. Bir gün evinizde bir kutup ayısı besleme olasılığınız sıfır.

Sizin kutup ayısıyla bir alıp veremediğiniz mi var?

Buzulların erimesinden, kutup ayılarının soyunun tükenmesinden size ne?

***

Sizin çocuğunuz Afrikalı mı? Peki, siz Afrikalı mısınız?

Ya da sizin açlıktan ölme riskiniz nedir?

E, o zaman Afrika’da çocukların açlıktan ölmesinin sizle alakası ne?

***

Dolar meselesine hiç girmeyin bile...

Endişelendiğiniz şeyleri doğru seçeceksiniz.

Üstünüze vazife olmayan meselelerle ilgilenmeyeceksiniz.

Ne ile işiniz var, ne ile işiniz yok iyi bileceksiniz.

İlla endişelenecekseniz;

İstanbul Anlaşması’nın aile yapınızı bozmasından endişelenin.

Çünkü aileniz var.

Okumak, çalışmak isteyen karınızın, kızınızın, kız kardeşinizin kötü yola düşmesinden endişelenin.

Çünkü karınız, kızınız, kız kardeşiniz var.

Eşcinsel olan çocuğunuzun kendi kimliğine sahip çıkıp hayatını özgürce sürdürebilme ihtimalinden endişelenin.

Çünkü herkesin eşcinsel olma ihtimali var.

Çocuğunuzun gözü önünde karınızı dövemeyecek olmaktan endişelenin.

Çünkü dövesiniz var.

Küçük kızınızı erkenden evlendiremeyecek olmaktan endişelenin.

Çünkü evlendiresiniz var.

Kadınların gece vakti tek başlarına gönüllerince sokaklarda olabilmelerinden, dans edebilmelerinden, yüksek sesle gülebilmelerinden endişelenin.

Çünkü kadınlara kötü gözle bakasınız var.

***

İlla endişelenecekseniz...

O kutsal ailenizin başınıza yıkılmasından endişelenin.

Anlaşma yürürlüğe girerse yıkılacak.

Aile içi tacizler karşısında sessiz kalınmamasından endişelenin.

Anlaşma yürürlüğe girerse kalınmayacak.

Toplumdaki otoritenizin, saygınlığınızın işlediğiniz cinsel suçlar yüzünden sarsılmasından endişelenin.

Anlaşma yürürlüğe girerse sarsılacak.

Üzerlerinde baskı uyguladığınız insanların gözünün açılmasından endişelenin.

Anlaşma yürürlüğe girerse açılacak.

O yüzden illa endişelenecekseniz;

Bu ülkede demokrasi olmasından endişelenin.

Çünkü olacak.

Düşünce ve ifadenin özgürleşmesinden endişelenin.

Çünkü özgürleşecek.

Laikliğin uygulanmasından endişelenin.

Çünkü uygulanacak.

Adaletin doğru işlemesinden endişelenin.

Çünkü işleyecek.

En iyisi mi siz...

Herkesin dünyanın yuvarlak olduğuna ikna olmasından endişelenin.

Çünkü yuvarlak.