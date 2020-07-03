İlla yasaklayacaksanız...

03 Temmuz 2020 Cuma

İlla yasaklayacaksınız...

Kadın cinayetlerine zemin hazırlayanahlak sistemini yasaklayın.

Namus bekçiliğini yasaklayın.

Kadınlara yönelik baskıları yasaklayın.

Tüm feodal yaptırımları yasaklayın.

Gücünüz yeterse...

Farklı cinsel yönelimi olanlara, farklı dili, ırkı, fikri olanlara yönelik müdahaleleri yasaklayın.

İfade başta olmak üzere tüm özgürlüklere yönelik tehditleri yasaklayın.

Kolaysa...

Sağlığa zararlı besinlerin üretimini ve satışını yasaklayın.

Kanserojen olduğu tartışmasız zararlı tarım ilaçlarının kullanımını yasaklayın.

Yerli tarımın baltalanmasını yasaklayın.

Sağlıklı ve doğal ürünlerin ulaşılması zor fiyatlara yükselmesini yasaklayın.

Denizin, havanın, suyun kirletilmesini yasaklayın.

Sit alanlarının talanını yasaklayın.

Sahillerin işgalini yasaklayın.

İlla bir şeyleri yasaklayacaksanız....

Paralı eğitimi yasaklayın.

Tüm çocukların eşit şartlarda en iyi eğitime ulaşabileceği yepyeni bir sisteme imza atın.

Sağlığın parayla satılmasını yasaklayın.

Özel sağlık sigortalarını yasaklayın.

Devletin kaynaklarını güçlü bir sağlık sistemi için kullanın.

Becerebiliyorsanız....

Medyanın reklam sektörüne hizmet eden bir aracı olmasını yasaklayın.

Medya patronlarının sanayicilerle ya da politikacılarla işbirliği yapmasını yasaklayın.

Kimsenin maşası olmadan gerçek habercilik yapan gazetecilerin yanında olun.

Cesaretiniz varsa...

Ahlak dışı politikaları yasaklayın.

Seçim öncesi parti propagandalarının reklamcılar tarafından hazırlanmasını yasaklayın.

Liderlerin konuşma metinlerini metin yazarlarının yazmalarını yasaklayın.

Politikacıların hem yalan hem de tutarsız beyanat vermesini, halkı aldatmasını ve bahane olarak “Bizi de aldattılar” demesini yasaklayın.

Bunu diyen politikacıların politik hayatlarına devam etmesini yasaklayın.

Gücünüz yetiyorsa...

Bireysel silahlanmayı yasaklayın.

Savunma için gereğinden fazla bütçe ayrılmasını yasaklayın.

İki ülke arasında ya da bir iç savaşta arabulucu olmak varken, taraf olmayı yasaklayın.

Evde, sokakta, devlette şiddetin her türlüsünü ve zerresini yasaklayın.

Ama...

“Yok, ben tüm bu sorunları görünür kılan, tartışılır yapan sosyal medyayı yasaklayacağım” diyorsanız...

Muhalif kanalların yayınının durdurulduğu...

Gazetecilerin hapislerde rehin alındığı...

Üniversitelerin içinin boşaltıldığı...

Baroların bölündüğü, hukukun suiistimal edildiği...

İstanbul Anlaşması’nın tartışıldığı, kadına şiddetin arttığı...

Tüm yasal protesto haklarının rafa kalktığı...

Gezi’nin terör eylemi olarak kodlandığı...

Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmeye çalışıldığı şu zamanda...

Sosyal medyayı yasaklamaktan bahseden bir iktidar olarak aslında bambaşka bir şeyden bahsediyorsunuz;

Hayalinizdeki gerçek rejimin adını artık koyuyorsunuz demektir.

Uğur Mumcu’nun, Türkan Saylan’ın, Aziz Nesin’in, Turan Dursun’un ve daha nicelerinin yıllarca anlatmadıkları, bir türlü farkına vardıramadıkları tehlike buydu işte.

Kadın erkek herkesin kafasını kapatmaya kalkışıyorlar nihayetinde.