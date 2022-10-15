Bölükbaşı haklıymış

15 Ekim 2022 Cumartesi

Siyasette son günlerde bir “arka bahçe” muhabbetidir gidiyor. Kılıçdaroğlu, başörtüyü yasal güvenceye almak için bir hamle yapınca “AKP’nin arka bahçesine oynuyor” yorumları yapıldı.

Erdoğan, Alevilerle ilgili kaş yapayım derken göz çıkaran bir adım attığında da “CHP’nin arka bahçesine daldı” sözleri havada uçuştu.

Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü hamlesi, cami avlusuna terk edilmiş çocuk hissiyatına kapılan “endişeli laikler”i İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sahiplenecek sözler edince bir anlamda ittifak ortağının bahçesindeki boynu bükük lalelere göz diktiğini göstermiş oldu.

MHP liderinin eli armut toplamıyor ya, o da Cumhur İttifakı’nın büyük ortağı AKP’nin cemevleri ile ilgili attığı adımın Alevileri mutlu etmek bir yana öfkelendirecek bir paket olduğunu görünce topa daldı. Cemevlerinin Alevilerin ibadethanesi olduğu gerçeğini altını çizerek birkaç kez vurguladı.

Bu arada her parti kendi arka bahçesine dalan rakipleri için kuyu kazma taktiklerini de göz ardı etmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin başörtüsü için yasa tasarısı hazırlığını duyurmasından sonra “Yasa tasarısı yetmez gelin anayasaya koyalım” dedi demesine de anayasa taslağının içine LBGTİ ile ilgili bir madde yerleştirerek CHP’yi tuzağa çekmek istedi.

Kılıçdaroğlu, sadece başörtüsü ile ilgili bir taslağa olumlu yaklaşacaklarını, taslağa başka bir madde eklenmesi halinde destek veremeyeceklerini ilan ederek tuzağı gördüğünü ima etti.

Erdoğan, bir başka hamle daha yaptı. CHP’den vekil seçilip sonra Memleket Partisi’ne geçen ve oradan vekil olamayacağını görünce istifa eden Mehmet Ali Çelebi’yi daha önce reddetmesine karşın bu kez rozetini kendisi takacak kadar alayu vala ile partisine aldı. Sadece o kadarla kalsa iyi...

CHP’de PM üyeliği yapan, hiç çekinmeden zamanı geldiğinde genel başkanlığa talep açacağını söyleyen eski Barolar Birliği başkanını Kıbrıs’a büyükelçi olarak atadı.

Cumhurbaşkanının bu iki isme yönelik hamlesi CHP’ye kuyu kazmak sayılmaz. Bence daha çok kendisine ve partisine kuyu kazmış oldu. Zira gerek Feyzioğlu gerekse Teğmen Çelebi’nin iktidardan düşmesi halinde AKP’yi terk etmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Hatta milletvekili listelerinde Çelebi adını görmezse yine direksiyonu kırıp soluğu başka bir partide alıverir. O alıverir de onu hangi parti güvenip alırverir, işte orası muğlak.

OSMAN BÖLÜKBAŞI HAKLIYMIŞ

Şimdi gel de rahmetli Osman Bölükbaşı’na hak verme. Bölükbaşı, partisinden seçilen milletvekillerinin seçildikten sonra başka partilere transfer olması üzerinde tepesi atıp kendince bir önlem almıştı. Seçim öncesi listeye yazdığı mebus adaylarını notere götürüp başka partiye geçmeyeceğine dair sözleşme imzalatıyordu.

Aslında sorun başka partiye transfer olmak da değil. Giderken eski partisine gerçeğe aykırı saldırılarda bulunmak.

Çelebi ve Feyzioğlu’nun geçmişi anımsatılarak bu keskin dönüşleri muhalefet medyasında eleştiriliyor. Feyzioğlu’dan daha çok teğmen Çelebi, hedefe oturtulmuş durumda. AKP medyası ise “Bu yaptığınız linçtir. AKP’den de CHP’ye geçenler oldu onlar için de aynı durum geçerli” demiyorlar mı?

Gel de gülme...

Yahu AKP’den muhalefet safına geçenlerin hiçbiri kumpas davalarında sahte delillerle yargılanmadı. Teröristlerin muteber tanık, terörle mücadele edenlerin sanık olduğu bir davanın kurbanı olmadılar.

Bu durum yeterince vahim değilmiş gibi Çelebi’nin milletin aklıyla dalga geçer gibi CHP’yi ve altılı masayı terörle iltisaklı gibi göstermesi insanı zıvanadan çıkarıyor. Aslında üzerinde durulmayacak kadar önem arz etmeyen biri ama bir dilini tutsa kimse belki bu kadar saldırmayacak.

Be hey zavallı teğmen eskisi, senin ve silahlı kuvvetlerin en tepesindeki isimle birlikte birçok seçkin subayın yargılandığı davanın savcısı Erdoğan, en muteber tanığı Şemdin Sakık değil miydi?

Şimdi safına katıldığın parti geçen seçimde İmralı’daki terör örgütü liderinden mektup getirip Kürt seçmeni vesayet altına almaya çalışmadı mı?

Bundan sonraki İmralı postacısı umarım sen olmazsın?

Olursan da şaşırmayız...

Malum, keskin dönüş yapanlar yeni mahallelerine yaranmak için kraldan çok kralcı olurlar.

Bir musibet bin nasihatten evladır demiş atalarımız. Partiler popstar vekil adayları peşinde koşmaya devam ederlerse daha çok Çelebi vakası yaşarlar.