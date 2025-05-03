FETÖ’den daha tehlikeli örgüt: ATÖ

03 Mayıs 2025 Cumartesi

İktidarın darbecilere karşı amansız mücadelesi semeresini veriyor. Önce TSK içindeki darbeciler bertaraf edildi. Bundan sonra artık “Türkiye’de bir daha darbe olmaz” deniyordu. Bunu en çok dillendiren de sureti haktan görünüp iktidarla iş tutarak devletin bütün kademelerine sızan FETÖ’cülerdi. Ama gelin görün ki “Ordudan darbecileri temizledik” diyen FETÖ’nün kendisi darbe hazırlığı içindeymiş. Erken doğuma zorlanıp 15 Temmuz darbe girişiminde bulununca onlar da Reis’imiz sayesinde tepelendi. Meğer bir de hükümeti “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” eden “ATÖ” varmış. Örgütün tam açılımı “Ayşe Barım Terör Örgütü”. Aslında bu örgütün en tepedeki lideri Osman Kavala malum.

Bu örgüt hem TSK hem de FETÖcülerden daha marifetli çıktı. Emrinde hiçbir silahlı güç olmadığı halde hükümeti devirecek gücü varmış demek ki. Valla helal olsun. Ayşe Barım’ın fotoğraflarına baktığımızda hiç de öyle darbeci, devrimci bir fizyonomisi yok aslında. Gerci görünüşe pek de aldanmamak lazım. Osman Kavala’nın tipi de baby yüzlü ama adam 80 vilayette on binlerce kişiyi sokağa döküp eylem yaptırmadı mı?

BEBEK YÜZLÜ CANAVAR!

Ayşe Barım’ın Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan nasıl kaldıracağı iddianamede açıkça yazıyor. Kendi şirketine bağlı sanatçılara emir veriyor. onlar da bir tweet sallıyor, hooop hükümet anında devriliyor. Silahtan daha etkili demek ki bu sanatçıların sosyal medya paylaşımları. Menajerliğini yaptığı sanatçılardan Rıza Kocaoğlu’nu zaten hiç gözüm tutmamıştı. Dizi ve filmlerinde de hep organize suç örgütlerinin ya lideri ya mensubu oluyor. Çünkü adam kendini oynuyor aslında. Ama Muhteşem Yüzyıl’ın Sülüman’ı Halit Ergenç’e pes doğrusu. Dizide kendisine darbe yapacak endişesiyle oğlu Şehzade Mustafa’yı boğdurtan ve bunu da “Devletin bekası için öyle gerekti” diye açıklayan Muhteşem Sülüman gerçek hayatta ise devletin bekasını tehlikeye atacak işlere karışıyor.

Oldu mu şimdi? Hiç ders almamış. Mehmet Günsur saf bir çocuk. Dizideki gibi Gezi Direnişi sırasında da onu kandırmışlardır kesin.

Bu FETÖ’cüler harbiden salakmış ha! Tarikatlarına mensup birçok sanatçı, yazar, futbolcuyu neden Ayşe Barım gibi kullanmadılar da dünyanın parasını, emeğini harcayıp devleti içeriden kuşatmakla zaman harcadılar ki...

Demek ki Fethullah’ın eteğini öpüp sümüklü mendilini koklayan sanatçı, futbolcu ve yazarçizer taifesinin Ayşe Barım’ın sanatçıları kadar itibarı yokmuş. Televizyonlarda her gün boy göstermelerine, sosyal medyada hayli aktif olmalarına karşın kimseyi sokağa dökemediler.

Ayşe Barım hakkında savcı 30 yıl ağır hapis cezası istiyor. Bu yaştan sonra mahpusluk zor iş. Ben onun yerinde olsam hemen Saray’ın menajerlik şirketi Polat Yağcı’ya mektup yazıp ortaklık teklif ederdim. Sanatçılarının bir kısmını onun şirketine verip dizi ve reklam sektörünün pastasının çoğu da ona verirdim. Polat Yağcı’yı Reis de Emine Hanım da pek sever. Belki kendisi için ricacı olursa en azından yattığı kadar ceza yeterli görülebilir. Yeter ki pastayı paylaşmayı içselleştirsin.

Bu fikir ona Zihni Sinir projesi gibi gelebilir. Ama düşünmeye değer.