Sonucuna da katlanırsın.

Evet, babalar gibi sattılar faturasını da toplum olarak biz ödüyoruz. İzmir’de çıkan yangın bir türlü önlenemiyor. Her yaz kâbusumuz olan orman yangınlarını önlemede maalesef başarılı olamıyoruz. Orman yangınlarının elbette birden çok nedeni var. İnsan kaynaklı ihmaller, sabotajlar, imara açılması beklentisiyle çıkarılan yangınlar... Ama bu kez yangının nedeni farklı. Yangının bölgedeki elektrik altyapısından sorumlu Gdz Elektrik’in hatlarından kaynaklandığı söyleniyor. GDZ Elektrik bunu yalanlasa da paylaşılan görseller bu iddiaları doğruluyor.

Şirketin yalanlamaları da kamuoyunu ikna etekten uzak. Zira bu şirketin sicili pek de temiz değil. Anımsarsanız geçen yıl Alsancak’ın göbeğinde açıkta duran kablolar nedeniyle iki gencimiz yaşamını yitirdi.

Diğer elektrik dağıtım şirketlerinin sicili farklı mı sanki? Isparta’da 2022 yılında üç gün süren kar yağışından kaynaklı üç gün elektrik kesintisi yaşandı. Isparta’daki elektrik dağıtım şirketi AEDAŞ ise Cengiz Holding’e aitti. Üç günlük kesinti nedeniyle yaşlı bir amcamız, elektrikli ısıtıcı çalışmadığı için soğuktan donarak öldü. Evinde solunum cihazıyla yaşan hastalar perişan oldu. Hastanelerin jenaratörleri yetersiz kaldı. Aralıksız kar yağdı diye bir kentin üç gün elektriksiz kaldığı dünyada başka bir ülke var mıdır? Kuzey ülkelerinde ve Rusya’da kış boyunca aralıksız kar yağıyor ama elektrik kesintisi olmuyor.

Bizde niye oluyor peki?

Çünkü elektrik dağıtımını özelleştirdiğimiz yetmezmiş gibi bu şirketlerin denetimini de özele ihale ettik. Gerekli altyapı yatırımlarından ve hatlarının bakımından doğan sorumluluklarını yerine getirmedikleri için ormanlarımız yanıyor, elektrik kesintilerine maruz kalarak hem ekonomimiz hem de gündelik yaşamımız durma noktasına geliyor. Doğa, insan ve hayvan kayıplarının ise telafisini anlatmaya gerek yok. Kayıp kaçak bedellerini bize fatura eden bu şirketler daha çok kâr etsin diye mi ormanlarımızı, insanlarımızı feda ediyoruz?

İzmir’deki yangın söndürme çalışmalarına katılan bir orman emekçisini maalesef kaybettik.

Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri yine yetersiz kaldığı ortada. Bahane hazır: “Rüzgâr çok şiddetli ve gece görüş uçakları olmadığı için yayıldı.”

Bu arada “hurda” denen THK’nin yangın söndürme uçakları nerede?

İcrada satışta.

HEM DOĞAMIZ HEM CANIMIZ GİTTİ

Deprem olur GSM hatları çalışmaz. Enkaz altındaki insanlar ellerinde cep telefonu olsa bile yardım isteyemez. Yakınlarına ulaşamazsın.

Neden?

Çünkü telekomünikasyon özel şirketlere devredilmiş ve sözleşmelerinde gerekli altyapı yatırımlarını yapma taahhüdü konduğu halde bu yatırımlar yapılmamıştır. Denetleme ve ceza hak getire...

İstanbul’daki 6.2’lik depremde bile iletişim kesildi. Büyük bir depreme maruz kalsak günlerce kimse kimseye ulaşamayacak demektir.

Madenlerimiz mesela; TKİ’den alınıp özel şirketlere devredildi. Ekonomik performansın yükseleceği savı ile “kamu madencilik kuruluşlarının özelleştirilmesi” ve rödovans sisteminin yaygınlaşmasından sonra iş kazalarının ve ölümlerin sayısında büyük bir artış oldu.

Çoğunun özel işletmelerde olduğu gözlenen ölümlü iş kazalarının nedeni ise rödovanslı sahaları işleten firmaların iş güvenliğine ilişkin gerekli koruyucu ve önleyici teknik teçhizatı sağlamaktan kaçınmasıdır. Soma’da 301, Ermenek’te 18, Amasra’da 42 ve son olarak Erzincan İliç’te 9 işçimizin öldüğü madenlerin de özel sektöre ait olduğunu anımsatalım.

Çevreye verdikleri ölümcül koşulları da cabası.

Babalar gibi sattılar.

Fena satışa geldik.