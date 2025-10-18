Cumhuriyet Gazetesi Logo
Miyase İlknur
18.10.2025 04:00
Baş döndürücü hızla gelişen olaylar karşısında herkes birbirine soruyor “Neler oluyor” diye. Sahi neler oluyor?

Bir şeyler olduğu kesin de arka planını hiçbirimiz bilmiyoruz.

Bir yandan siyasette açılımlar, iktidar içi operasyonlar; diğer yanda kriminal operasyonlar baş döndürücü bir hızla ardı ardına geliyor. Kriminal operasyonlar bizim yıllardır yazıp çizdiğimiz olaylar ve gruplar. Ama neden şimdi?

Sedat Peker’in açıklamalarıyla Soylu’nun ipini çekip etkisizleştiren iktidar şimdi de Hakan Fidan’la ilişkili gruplara operasyon çekiyor. Anlaşıldığına göre şimdi de Fidan hedefte.

İç siyasette bir açıklamayla Kürt açılımını başlatan MHP lideri Bahçeli, hızını alamayıp bu kez de Alevi açılımı için düğmeye bastı. Hacıbektaş’ta cemevi yaptırmalar, cemevlerinin ibadethane sayılması gerektiği yönünde açıklamalar...

Hayırdır inşallah!

Şimdi “Canım ne var bunda, Alevilerin yıllardır talep ettiği bir konuda adım atılacak işte daha ne?” diyenler olacaktır. Elbette öyle. Bu sorunların çözüm yeri siyasettir. Ancak neden şimdi?

Önceki yıllarda cemevleri konusunda CHP milletvekillerinin Meclis’e verdiği önergelere AKP ile birlikte blok olarak “ret” oyu veren MHP ve lideri Bahçeli ne oldu da hidayete erdi?

ANAYASA REFERANDUMU İÇİN Mİ?

Belli ki bir şeyler için Alevilerin desteği aranıyor. Zaten Türkiye’de kamuoyunu manipüle etmeye yönelik büyük operasyonlar, dönüşümler olmasa Aleviler kimsenin aklına gelmez.

Biz bunu Ergenekon sürecinde gördük. Türk ordusuna operasyon çekilirken ilk hedef, teğmeninden generaline Alevi subaylar hedef alındı. Öyle ki Sünni olduğu halde yanlışlıkla Alevi olarak fişlenmiş Sünni subaylar da ABD-FETÖ-AKP ortaklığının gazabına uğradı.

FETÖ’nün emrindeki Emniyet İstihbarat ile yargının ürettiği sahte deliller ve operasyon gazeteleri ile gazetecileri sayesinde kamuoyu inandırıldı. Ama inanmayan bir kesim vardı ki onu inandırmak için de ayrı bir operasyona ihtiyaç vardı.

O günlerde bir TV programı için gittiğim televizyonun konuk odasında karşılaştığım AKP Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt daha elimi sıkıp karşıma oturunca hemen bir soru sordu:

“Miyase Hanım, bu Ergenekon operasyonlarına toplumun desteği sağlandı. Ama nedense Aleviler hâlâ bu konuya şüpheyle yanaşıyor. Neden onlar da diğerleri gibi bu sürece destek vermiyorlar?”

Güldüm, “İşiniz çok zor çok” deyip geçtim.

Birkaç gün sonra da bir yerlerden düğmeye basılmış gibi “yetmez ama evetçi tayfa” arka arkaya “Ergenekon sürecinin başarıya ulaşması için Alevilerin desteği muhakkak alınmalı” diye yazılar yazmaya başladı. Sonra ne mi oldu?

Pat! Heykeli dikilecek kahraman savcı Zekeriya Öz, “Alevi önderlere suikast yapılacaktı” diyerek bir operasyon başlattı. Susurluk’un aktörlerinden her türlü kirli işe bulaşmış Özel Tim Komutanı İbrahim Şahin gözaltına alınıp tutuklandı. Duruşmalar sırasında gördük ki koftiden bir operasyon.

Şimdi de Alevilerin desteğini almak için ne tür işler planlanıyor diye aklına takılıyor insanın. Yok, eğer kitlesel destek verdikleri CHP ile bağlarını kopartmak içinse bu kadar çabaya gerek yok. Zira CHP’den kopsalar bile iktidar kanadına destek olmaları imkânsıza yakın bir umut. Ayrıca CHP’de parti içi troller Alevileri CHP’den uzaklaştırmak için yeteri kadar çaba sarf ediyor zaten. Ekstra bir çabaya gerek yok.

Yoksa bunu Öcalan mı istiyor?

Geçmişte Alevi hareketinin önünü kesmek hem de kendisine eleman devşirmek için Avrupa’da Kürdistan Aleviler Birliği kurdurtan Öcalan, melelere bağlı dindar Kürtleri kaçırtmamak için de Kürt Dindarlar Birliği’ni kurdurtmuştu. İki oluşum da başarılı olamadı. Tabela örgütü olarak kaldı.

Yoksa ufukta bir anayasa referandumu için mi bu hazırlıklar?

Bakalım; göreceğiz.

