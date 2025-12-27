Türk toplumunun magazine ve dedikoduya bağımlı olduğu malum. Bunu televizyonların “Kaynım bana k...dı” diyaloglarının bolca geçtiği sabah kuşağı programlarının reyting rekorları kırmasından biliyoruz zaten. Ama şu son operasyonlar kapsamında basına sızdırılan içerikler, Müge Anlı programlarını bile geride bıraktı.

Ama artık yeter demenin zamanı geldi.

Medyada görünür olanları alındı; gizli yazışmaları, videoları servis edildi ve üzerinde tepinildi. Ya işin sütre gerisinde kalanlar?

Tabelası bile olmayan bu mekân Etiler’in ana caddesinde yıllardır faaliyet gösteriyor ama Beşiktaş Emniyeti ile narkotik polisinin hiç merakını çekmiyor. Üstelik de geçmişte pek çok kriminal olaya ev sahipliği yapmışken...

Torbacıları aldın da Mersin ve İzmit gümrüğüne gelen muz kolilerinin sahipleri ve gümrük müdürleri nerede?

Hafta içinde Rezan Epözdemir hakkında yayımlanan MASAK raporunu gördük. Şüpheli para giriş ve çıkışları, hileli alım satımlar, vergi rekortmeni olan yılların avukatlarının bile erişemeyeceği devasa mal varlığı açıklandı.

Mehmet Akif Ersoy’un âlemlere aktığı siyasi avukat Serkan Toper, burada da karşımıza çıkıyor. Değeri 25 milyon lira olan lüks bir araç önce Epözdemir’in şoförüne, ondan bu siyasi avukata, sonra yine Epözdemir’e kısa aralıklarla satılıyor.

Olay ne?

Borsanın ünlü manipülatörü “Polen Nihat” lakaplı Nihat Özçelik’in avukatlığını gerçekte üstlenen Rezan Epözdemir, karizmasına halel getirmemek için dava dosyasında Serkan Toper’i dublör olarak kullanıyor. Dava vekilliği karşılığında alınan 5 milyon dolar bu hileli satışla Epözdemir’e ödeniyor.

Rezan Epözdemir’in hâkim ve savcıları rüşvete bağladığı, tatillere ve yemeklere götürdüğü yazılıyor hatta dava dosyasına bile giriyor ama tutuklanan tek yargı mensubu Bakırköy savcısı Cengiz Çallı. Rüşvet verdiği, tatillerde ağırladığı diğer yargı mensupları nerede?

Örtülü olarak avukatlığını üstlendiği borsa manipülatörü Nihat Özçelik hakkında basında en çok haber yapanlardan biriyiz. Özçelik’in yargı mensuplarını ve Emniyet’te birçok ismi rüşvetle bağladığı yıllardır konuşulur. Nitekim Özçelik hakkında karapara aklama, yatırımcıyı dolandırma, tehdit, şantaj gibi pek çok suç isnadı varken her defasında Çağlayan Adliyesi’nden elini kolunu sallayıp çıktı. En son rakip iş insanlarını para karşılığı istihbarat polislerine sorgulattığı, haklarında bilgi toplattırdığı ortaya çıkmış ve polisler gözaltına alınmıştı.

Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren Sumou Holding’in sahibi Al Kahtani, boğazdaki 57 dönümlük arazisini işadamı Nihat Özçelik’e sattı.

Bu kapsamda 57 dönümlük arazinin satışının ise 50 ila 65 milyon dolar arasında gerçekleştiği tahmin ediliyor. Borsada matruşka şirketlerin olduğu bir holdingin gizli sahibi olması dışında bir işi olmayan Nihat Özçelik, bu kadar parayı nasıl elde ettiği sorgulandı mı?

İmar izni olmayan 57 dönümlük arazi karapara aklama işi olabilir mi?

Peki Rezan Epözdemir ile Nihat Özçelik hakkında yargıyı rüşvete bağladıkları iddiaları alenen konuşuluyorsa aklıma takılan, aynı ortak havuzu mu kullanıyorlardı yoksa her birinin network’ü farklı mı?

Özçelik’in borsada işlem görme ve halka açılma kriterleri yeterli olmayan holding ve şirketlerinin halka açılmasını sağlayan dönemin SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, şirketinde yönetici olan Ünsal Ban ve bu bağlantıları sağlayan Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi ve Kahve Diyarı’nın sahibi Abdurrahman Yılmaz hakkında bir işlem neden yapılmadı?

Sorular çok ama yerimiz dar.