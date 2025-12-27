Cumhuriyet Gazetesi Logo
Polen Nihat ile Epözdemir ilişkisi
Miyase İlknur
Son Köşe Yazıları

Polen Nihat ile Epözdemir ilişkisi

27.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Türk toplumunun magazine ve dedikoduya bağımlı olduğu malum. Bunu televizyonların “Kaynım bana k...dı” diyaloglarının bolca geçtiği sabah kuşağı programlarının reyting rekorları kırmasından biliyoruz zaten. Ama şu son operasyonlar kapsamında basına sızdırılan içerikler, Müge Anlı programlarını bile geride bıraktı.

Ama artık yeter demenin zamanı geldi.

Medyada görünür olanları alındı; gizli yazışmaları, videoları servis edildi ve üzerinde tepinildi. Ya işin sütre gerisinde kalanlar?

Tabelası bile olmayan bu mekân Etiler’in ana caddesinde yıllardır faaliyet gösteriyor ama Beşiktaş Emniyeti ile narkotik polisinin hiç merakını çekmiyor. Üstelik de geçmişte pek çok kriminal olaya ev sahipliği yapmışken...

Torbacıları aldın da Mersin ve İzmit gümrüğüne gelen muz kolilerinin sahipleri ve gümrük müdürleri nerede?

Hafta içinde Rezan Epözdemir hakkında yayımlanan MASAK raporunu gördük. Şüpheli para giriş ve çıkışları, hileli alım satımlar, vergi rekortmeni olan yılların avukatlarının bile erişemeyeceği devasa mal varlığı açıklandı.

Mehmet Akif Ersoy’un âlemlere aktığı siyasi avukat Serkan Toper, burada da karşımıza çıkıyor. Değeri 25 milyon lira olan lüks bir araç önce Epözdemir’in şoförüne, ondan bu siyasi avukata, sonra yine Epözdemir’e kısa aralıklarla satılıyor.

Olay ne?

Borsanın ünlü manipülatörü “Polen Nihat” lakaplı Nihat Özçelik’in avukatlığını gerçekte üstlenen Rezan Epözdemir, karizmasına halel getirmemek için dava dosyasında Serkan Toper’i dublör olarak kullanıyor. Dava vekilliği karşılığında alınan 5 milyon dolar bu hileli satışla Epözdemir’e ödeniyor.

Rezan Epözdemir’in hâkim ve savcıları rüşvete bağladığı, tatillere ve yemeklere götürdüğü yazılıyor hatta dava dosyasına bile giriyor ama tutuklanan tek yargı mensubu Bakırköy savcısı Cengiz Çallı. Rüşvet verdiği, tatillerde ağırladığı diğer yargı mensupları nerede?

Örtülü olarak avukatlığını üstlendiği borsa manipülatörü Nihat Özçelik hakkında basında en çok haber yapanlardan biriyiz. Özçelik’in yargı mensuplarını ve Emniyet’te birçok ismi rüşvetle bağladığı yıllardır konuşulur. Nitekim Özçelik hakkında karapara aklama, yatırımcıyı dolandırma, tehdit, şantaj gibi pek çok suç isnadı varken her defasında Çağlayan Adliyesi’nden elini kolunu sallayıp çıktı. En son rakip iş insanlarını para karşılığı istihbarat polislerine sorgulattığı, haklarında bilgi toplattırdığı ortaya çıkmış ve polisler gözaltına alınmıştı.

Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren Sumou Holding’in sahibi Al Kahtani, boğazdaki 57 dönümlük arazisini işadamı Nihat Özçelik’e sattı.

Bu kapsamda 57 dönümlük arazinin satışının ise 50 ila 65 milyon dolar arasında gerçekleştiği tahmin ediliyor. Borsada matruşka şirketlerin olduğu bir holdingin gizli sahibi olması dışında bir işi olmayan Nihat Özçelik, bu kadar parayı nasıl elde ettiği sorgulandı mı?

İmar izni olmayan 57 dönümlük arazi karapara aklama işi olabilir mi?

Peki Rezan Epözdemir ile Nihat Özçelik hakkında yargıyı rüşvete bağladıkları iddiaları alenen konuşuluyorsa aklıma takılan, aynı ortak havuzu mu kullanıyorlardı yoksa her birinin network’ü farklı mı?

Özçelik’in borsada işlem görme ve halka açılma kriterleri yeterli olmayan holding ve şirketlerinin halka açılmasını sağlayan dönemin SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, şirketinde yönetici olan Ünsal Ban ve bu bağlantıları sağlayan Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi ve Kahve Diyarı’nın sahibi Abdurrahman Yılmaz hakkında bir işlem neden yapılmadı?

Sorular çok ama yerimiz dar.

İlgili Konular: #medya #Rezan Epözdemir #magazin #Mehmet Akif Ersoy #Nihat Özçelik

Yazarın Son Yazıları

Polen Nihat ile Epözdemir ilişkisi

Türk toplumunun magazine ve dedikoduya bağımlı olduğu malum.

Devamını Oku
27.12.2025
Yolun sonu görünüyor Kasım Bey!

Evet Kasım Bey, yol sonuna geldin.

Devamını Oku
20.12.2025
Özel televizyonlar çıktı meslek bozuldu

Eski Türkiye’de bir yılda yaşayacağımız olaylar silsilesini bir haftada yaşadık.

Devamını Oku
13.12.2025
Dilin kemiği varmış

Son günlerin siyasi atmosferinde yaşanan krizlerin neredeyse tamamı iç ve dış siyasi aktörlerin belagatın şehvetine kendini kaptırmasından ötürüdür.

Devamını Oku
06.12.2025
Hayalet-i temsiliye

İmralı görüşmesinden önce Öcalan’a gidecek heyet, medyada ve kamuoyunda temsil heyeti ya da eski deyimle Heyet-i Temsiliye muamelesi görüyordu.

Devamını Oku
29.11.2025
Ankara yanıyor

Hem de ne yanma.

Devamını Oku
22.11.2025
Bedava yaşıyoruz bedava

Siz bakmayın enflasyonun yüzde 60’larda seyretmesine.

Devamını Oku
15.11.2025
Postmodern bir casusluk filmi

Yeni dönemin casuslarıyla kıyaslandığında eski casuslara acımamak elde değil.

Devamını Oku
01.11.2025
Süper validen sonra süper savcılar geliyor

Sonunda bu da oldu.

Devamını Oku
25.10.2025
Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oluyor

Baş döndürücü hızla gelişen olaylar karşısında herkes birbirine soruyor “Neler oluyor” diye.

Devamını Oku
18.10.2025
Masada mıyız mönü de mi?

İktidar kanadına ve yandaş medyaya göre masadayız.

Devamını Oku
11.10.2025
Fevkaladenin fevkinde verdik

Öyle böyle değil bayağı iyi verdik.

Devamını Oku
04.10.2025
CHP-MHP ittifakı mı dediniz?

Aynı suda ikinci kez yıkanmak sadece bizim sosyal demokratlara özgü bir durum herhalde.

Devamını Oku
20.09.2025
Ben Celal, geliyorum!

Hayda Celal de kim yahu?

Devamını Oku
13.09.2025
Kapadokya’nın tabutuna son çivi

Anlaşıldı AKP iktidarı Unesco Dünya Mirası Listesi’ne aldığı Kapadokya’yı bitirmeye ant içmiş.

Devamını Oku
06.09.2025
Açıldım açıldım açılamadım

Rahmetli Kamil Sönmez, “Sen bu yaylaları yaylayamazsun” türküsünün ikinci kuplesini kendine özgü Karadeniz ağzıyla şöyle okurdu...

Devamını Oku
30.08.2025
Bahçeli’nin ipiyle kuyuya inmek

Bizim muhalif mahalle bir âlem.

Devamını Oku
23.08.2025
Ver papazı al kızı

Kurulmak istenen yeni dünya düzeninin her zamanki gibi ilk uygulama bölgesi, bizim de içinde olduğumuz Ortadoğu olacağı artık kuşku götürmeyecek kadar aşikâr.

Devamını Oku
16.08.2025
Onlar esir değil, emanet

Yeter artık; gerçekten yeter. Askerler sizin stres topunuz ya da esiriniz değil, devlete emanet edilmiş ana kuzularıdır.

Devamını Oku
02.08.2025
Mutfakta biri mi var?

Buna eminim ama kanıtlayamam. Son bir yılda yaşadıklarımızı başka türlü anlamlandırmak mümkün değil zira.

Devamını Oku
26.07.2025
Devleti terör örgütüne bırakırsan...

Eserinizle övünün. Güneyimizde ikinci bir Lübnan yarattığınız için ne kadar övünseniz az.

Devamını Oku
19.07.2025
Tunç Soyer konuşuyor

Aslında tam öyle değil. Konuşan onun adına, avukatlığını da üstlenen kızı Defne Soyer...

Devamını Oku
12.07.2025
Fena satışa geldik

Sonucuna da katlanırsın. Evet, babalar gibi sattılar faturasını da toplum olarak biz ödüyoruz...

Devamını Oku
05.07.2025
Vatan haini kimdir?

Sağ iktidarların en bildik söylemidir kendisini eleştirenleri “vatan haini” ilan etmek.

Devamını Oku
28.06.2025
Akıl gel başıma takıl

İlhan abinin yazılarında sıkça kullandığı “Akıl gel başıma takıl” sözü...

Devamını Oku
21.06.2025
Darbenin eli kulağında

Bizde değil canım; Amerika’da. Trump’ın öngörülmez, çılgın ve zikzak politikaları devam ederse Amerikan müesses nizamını ayakta tutanlar darbe yapabilir.

Devamını Oku
14.06.2025
Çöpçüsün sen çöpçü kal

İzmir Belediyesi işçilerinin başlattığı grev bir hafta sürdü. Bitmeyen grev yoktur zaten.

Devamını Oku
07.06.2025
Önce yargısız infazları durdur

İktidar haftalardır yeni infaz düzenlemesi ile ilgili, “Bayramdan önce cezaevleri boşalacak” umudunu pompaladı.

Devamını Oku
31.05.2025
Katliam ortaklığı ile övünmek

“Terörsüz Türkiye” şiarıyla yola çıkan ve PKK ile masaya oturan AKP iktidarı, bu kesime şirinlik yapmak için tarihteki katliam ortaklığına vurgu yapması akıllara ziyan bir anlayış.

Devamını Oku
24.05.2025
Savulun bozkürtler geliyor

Ne ilginç bir dönemden geçiyoruz. Anlayabilene aşk olsun. Daha iki yıl önce yapılan seçimlerde “Kılıçdaroğlu’nu Kandil destekliyor”, “PKK’liler sayaç okuyacak” diyen Cumhur İttifakı, Kandil’den gelen bildiriyi sevinçle karşıladı.

Devamını Oku
17.05.2025
Multi siyasi teröristlerimiz

Multi siyasi teröristlerimiz

Devamını Oku
10.05.2025
FETÖ’den daha tehlikeli örgüt: ATÖ

FETÖ’den daha tehlikeli örgüt: ATÖ

Devamını Oku
03.05.2025
Vicdan mahkemesi duruşma notları

Vicdan mahkemesi duruşma notları

Devamını Oku
26.04.2025
Biz kasetlerin, el Kıbrıs’ın derdinde

Biz kasetlerin, el Kıbrıs’ın derdinde

Devamını Oku
19.04.2025
Miyase İlknur yazdı...

Z kuşağının AKP polisi ve yargısıyla sınavı

Devamını Oku
12.04.2025
Boykot yapılacaksa onu da biz yaparız

Boykot yapılacaksa onu da biz yaparız

Devamını Oku
05.04.2025
Anlamadım gitti!..

Anlamadım gitti!..

Devamını Oku
29.03.2025
Aşk mı, memleket bu haldeyken...

Aşk mı, memleket bu haldeyken...

Devamını Oku
25.03.2025
Bana helal sana haram

Bana helal sana haram

Devamını Oku
22.03.2025
Sensin mezhepçi

Sensin mezhepçi

Devamını Oku
15.03.2025