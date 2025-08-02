Dilan Polat’ı malum sektöre sokmasıyla bilinen fenomen Neslim Güngen’i hatırlayanlar vardır.

Sosyal medya onu, kocasının yüzlerce Avro parayı tek tek yere atarken o paraları yerden topladığı görüntülerle tanıdı.

Herkes Dilan Polat’ı konuştu fakat en az onlar kadar karanlık bir iş ve ilişki ağı içerisindeydiler.

Ta 2023’te yazdım...

Kocası İnanç Güngen ile birlikte toplumun gözünün içine soktukları zenginliklerinin altında şüpheli durumlar vardı.

Parayı zor kazanan kimse böyle saçıp savuramazdı.

Dedim ki:

“Açlık sınırının asgari ücreti geçtiği, sadece soluduğumuz havadan verginin alınmadığı (şimdilik) canım ülkemde yaşamak çok zor hale gelmiş durumda.

Tabii bu durum vergisini veren, yasalara uyan insanlar için geçerli bir durum. Son günlerde ‘güzellik merkezi’ ve ‘kozmetik’ adı altında ticaret yaptığını iddia eden kişilerin bizlerin, çocuklarımızın hayal dahi edemeyeceği bir hayat yaşadığına şahit oluyoruz.

Külçe altınlar, Range Rover, Porsche, Ferrari, Mercedes ve markasını bilmediğimiz araçlar, yatlar, uçaklar, lüks markalar...

Karı koca aşkı, yatak odaları, özel günleri dahil olabildiğince abartarak ve görgüsüzce toplumun gözüne sokuyorlar. Bu hayatı sorgulayan ve sadece kaynağı ne sorusunu soran yurttaşlara ise hakaret boyutunda üst perdeden cevap veriyorlar.

Yaşadıkları ultra lüks hayatın kaynağı neden sorgulanmıyor?”

Beklenen sorgulamanın sonucu ortaya çıktı.

Geçen yıl temmuz ayında Neslim Güngen ve çevresindekilere operasyon düzenlendi. 17 kişi karapara aklamak ve örgüt kurma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Neslim Güngen de tutuklananlar arasındaydı.

Neyse uzatmayayım. Sürekli Avrolarla video çekip paylaşım yapan bu insanlar hakkında iddianame düzenlendi.

İddianameye göre şüpheliler, yalnızca bireysel değil, organize şekilde hareket etmişler.

Buna göre “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik”, ayrıca “vergi kaçırma” suçlamalarıyla yargılanıyorlar.

Üstelik dolandırıcılık suçlarının “tacir veya şirket yöneticisi sıfatıyla” ve “birden fazla kez” işlendiği belirtiliyor. Bu yüzden sanıklar tek tek 30 yıldan fazla ceza alabilir.

Dahası iddianame sanıkların kafalarını bile kaldıramayacağı ağır iddialar ve tanıklar içeriyor.

İddianamede Dilan Polatları vurdurmak için bir elektrikçiye 1 milyon TL verildiği, şirketlerin üzerindeki el koyma kararlarının kaldırılması için 250 bin dolar, 300 bin TL gibi paralar verilmesi istendiği aktarılıyor. Hatta şirketi denetleyen vergi müfettişi ile denetleme öncesinde irtibata geçip görüşmede yer almış.

Polatlarda olduğu gibi iddianamede sahte faturalar, sahte satışlar, internette sahte yorumlar, sahte takipçiler ile yaratılan sahte popülerleşme hamlelerine kadar deliller var.

İddianamede çok sayıda mağdur yer alıyor: Güzellik merkezlerinde çalışanlar, franchise alan girişimciler ve hatta bankalar...

Bir başka dikkat çeken detay ise dolandırıcılığın, kredi tahsisi sürecini kötüye kullanarak finans kurumlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiş olması. Banka kredilerinin usulsüz biçimde alınması, “karapara aklama” suçlamalarıyla birleşince, tablo çok daha vahim hale geliyor.

Savcılık, Neslim Güngen ve diğer sanıklar hakkında her bir suç için ayrı ayrı olmak üzere tacir sıfatıyla dolandırıcılık, bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, malvarlığı değerlerini aklama, örgüt kurma ve yönetme, ayrıca Vergi Usul Kanunu gereğince çok sayıda yıl hapis cezası talep ediyor.

Suçların zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle ceza artırımına da gidilmesi bekleniyor.

İddianame, yıllardır sosyal medyada sahte bir imajla büyüyen markanın, perde arkasındaki potansiyel suç mekanizmasını gözler önüne seriyor.

Estetik ve güzellik sektörünün denetimsiz yapısı, hızlı kazanç vaadiyle kandırılan girişimciler ve yasaların arkasından dolaşarak vergi kaçırmalar ve yürütülen gizli finansal organizasyonlar...

Bu dosya yalnızca bir kişinin değil, sistemin de yargılandığı bir süreç olacak.

Medyada parlatılan her yüzün ardında, derinlemesine bakıldığında başka bir gerçek yatabilir. Bu yüzden fikri takip, bizim mesleğimizin omurgasıdır.

O yüzden 2023 ve öncesinde başlayan bu süreci sonuna kadar takip edeceğim.

Sanıyoruz ki gerçek dünya Instagram ve X (Twitter) keşfetlerindeki paylaşımlar kadar eğlenceli, sanıyoruz ki herkes tatil yapıyor, geziyor, eğleniyor, para saçıyor.

O keşfetlerde; fabrikada 10- 12 saat çalışan işçinin hali yok, acıktığı için yatıp uyumak zorunda kalanların videosu yok, borcunu ödeyemediği için intihar edenlerin yaşadıkları yok, okumak için para kazanmak zorunda kalan öğrenciler yok.

Fakat vergi kaçıranların, Avro saçanların, gösteriş budalalarının milyonlarca takipçisi var.

Biz ise bu iddianamenin takipçisi olacağız.