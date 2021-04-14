AKP devleti ele geçirdi, gençliği ele geçiremedi!

14 Nisan 2021 Çarşamba

Otoriter yönetimlerin kaybetmek istemediği başlıca güç, propagandadır. Bunun iki ana unsuru da propaganda araçları ve insan gücüdür.

AKP’nin bu alanda attığı adımlar bir tez konusu olacak kadar etkili!

Medyada, doğrudan AKP’li görünmeyen kadrolarını konuşturmayı yeğliyor. Bunlar akademisyenden hukukçuya kadar pek çok alandan seçiliyor, yetiştiriliyor. Bu konuda mevcut kadrolara yenilerini eklemek üzere olduklarını duyuyoruz. 10-15 kadar yeni “konuşmacı-konuşturmamacı” hazırlanıyor.

Sadece Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı değil, AKP Genel Merkezi de aktif. Her hafta, medyada iktidar adına konuşacak olanlara “CHP’ye nereden saldıracakları”, “Hangi isimleri hedefe koyacakları” konusunda son derece “bilgilendirici” notlar veriyorlar!

Ana hedef malum; devlet yapısında “çok partili tek parti devleti”, medyada “çok kanallı tek seslilik”…

Anayasa değişikliğini de bu yüzden istiyorlar. Mevcut 12 Eylül Anayasası’nda Saray’a göre kabul edilemez demokratik hükümler var. Bu ayrı bir yazı konusu.

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Bunca propaganda gücüne karşın AKP’nin yeni kuşakları yakalayamadığı, bir gençlik hareketi oluşturamadığı dikkati çekiyor. Erdoğan’ın 2012’de istediği, “dindar ve kindar” nesil gelmedi.

Bu sadece bizim iddiamız, gözlemimiz değil. AKP’ye yakın araştırma kuruluşları ve AKP Genel Merkezi de aynı sonuçla baş başa.

Kamuoyu araştırma şirketlerinin 8 bölgeye ayırıp yaptıkları anketlerin hiçbirinde 18-29 yaş arası seçmende AKP birinci değil.

AKP’de buna ilişkin hazırlanan raporda ilginç saptamalar yer alıyor. Satırbaşlarını paylaşalım:

- Üniversite sayısını artırdık, gençlerin yükseköğrenim olanaklarından daha fazla yararlanmasını sağladık ama bu onları kazanmamıza yetmedi.

- Gençler daha sorgulayıcı oldu. Propaganda içerikli yayınlara mesafeli yaklaşıyorlar.

- Ailelerinden ayrılıp başka kente eğitim için giden gençler onlardan düşünce olarak da uzaklaşıyorlar. Ortak bağları azalıyor. Bu nedenle siyasal eğilimde aileden genç kuşaklara geçiş halkası koptu.

- Yaz tatillerinde ailesinin yanına gitmeme, kız-erkek birlikte tatile gitme eğilimleri yükseliyor.

- TRT’deki tarih dizileri MHP’ye ve İYİ Parti’ye yarıyor.

- Uyuşturucu kullanımında çok ciddi bir artış var.

- YouTube kanalları denetimsiz. Gençliği olumsuz etkiliyor.

- Bu konularda psikolog ve siyaset bilimcilerinin de içinde olduğu bir araştırma ekibi ayrıca çalışmalı.

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AKP kadrolarının dikkat çektiği bu saptamalar, propaganda gücünün her şey olmadığını gösteriyor.

Ancak AKP’nin ne yapıp edip iktidarı bırakmak istemediği de bir gerçek. Saray’da şu sorunun yanıtı aranıyor:

- Putin 2036 yılına kadar başkanlığı nasıl garanti etti? Yasalarda ne tür değişiklikler yaparak bu yolu açtı? Bunu yaparken hangi ikna yöntemlerini kullandı?

Böyle bir iktidar anlayışının sandıkta, demokratik yollarla değiştirilmesi için seçeneğinin bu yöntemler kadar güçlü bir yol haritası çizmesi gerekir. En büyük gücü yukarıda aktardık:

Yeni kuşaklar AKP’ye uzak!

Bu kuşaklar nasıl kazanılır?

Geçenlerde birkaç gençle sohbet ederken siyasete soğuk baktıklarını söylediler. Uzunca sohbetin sonunda şu görüş öne çıktı:

Siyasette ihtiyaç yeni yüz, yeni parti gibi arayışlar değil... Yeni fikirler, yeni hedefler... Öyle bir hedef önerilir ki hiçbirimiz kayıtsız kalamayız!