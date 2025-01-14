14 Ocak 2025 Salı

Güne Beşiktaş Belediyesi’ne düzenlenen alacakaranlık operasyonu ile başladık. Yeni hiçbir şey yok!

1- Dosya zanlılardan ve avukatlarından bile gizli!

2- Suçlama, içine her şeyin konabileceği bir çerçevede!

3- Operasyon sabaha karşı gün doğmadan!

4- Hedef muhalefet belediyesi!

5- Sanki suçüstü bir baskın yapılıyormuş gibi yurttaşı tedirgin edecek bir dehşet kuşatması!

6- Tek açıklama iktidar savcısından!

Görünen durum bu. Böylesi operasyonlarla varılmak istenen yer belli; AKP’nin seçeneksizliğini halka dayatmak!

İktidarı kaybetme olasılığı ortaya çıktıkça gaddarlaşıyorlar, gaddarlaştıkça kaybetme olasılıkları artıyor!

Artık bu aşamadan sonrası iktidara alternatif olan partinin, muhalefet etmeyi bırakıp iktidara gelmeyi halkın yüreğine nakşetmesidir!

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Genel girişin ardından gelinen noktanın ayrıntılarına geçelim.

Genel iktidar yerel iktidara karşı savaş açmış durumda. Akıl tutulması diye buna denir. Bugüne kadar Covid19 salgınında belediyelerin yardım paralarına el koymaktan kreş yapmasını yasaklamaya kadar doğrudan milletin zarar göreceği hiçbir densizlikten kaçınmayan iktidar artık çareyi, hukuku güdümlü mermi haline getirmekte buldu. Bu silahı kullanmasını bilen savcılar eliyle çekinmeden tetiğe basıyorlar.

Yara alan demokrasi!

Bu yöntemin en vahşisi seçimlere kısa süre kala 2 Mayıs 2011’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne uygulanmıştı. Başkan Aziz Kocaoğlu “çete lideriydi”. 130 sanıklı davada yüzlerce yıl hapis isteniyordu. 22 Şubat 2017’de Kocaoğlu ve diğer sanıklar bütün suçlardan beraat etti. Kocaoğlu o gün, “Bir özür bekliyorum” demişti ama bu kadar hukuk özürlü bir iktidardan bu çok yüksek beklentiydi.

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik operasyonda “İhale yolsuzluğu var” diyorsunuz, dosyayı kamuoyundan, zanlılardan ve avukatlardan gizliyorsunuz. Dün sabaha karşı ihale vardı da ihale salonunu mu bastınız? Bu olmadığına göre şu görünüyor:

Henüz kimi neyle, nasıl suçlayacaklarını bilmiyorlar, operasyonun devamında duruma bakıp suçu oluşturacaklar!

İstanbul’da ve Ankara’da göreve gelen CHP’li belediye başkanları önceki dönemler için belgeleriyle birlikte hazırladıkları dosyaları yargıya ulaştırmak istediler. Kendileri herhangi bir suçlamada bulunmadılar, sadece yargının karar vermesi için dosya hazırladılar. İktidar bunlara el koyup sümen altı etti. Şimdi mevcut belediye başkanları için suç üretmeye çalışıyorlar.

Kimse dokunulmaz değildir. Elbet belediye başkanları da dahil. Ancak uygulanan yöntem bir hukuk operasyonu değil, siyasal linçtir.

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İstanbul’da Esenyurt ve Beşiktaş’ın seçilmesi akla şunları da getiriyor:

Esenyurt Belediye başkanlığına Prof. Ahmet Özer’in aday gösterilmesi İmamoğlu’nun İstanbul’u büyük bir farkla almasında önemli etken olmuştu. Özer iki buçuk aydır tutuklu, ortada iddianame yok!

CHP’de 4-5 Kasım 2023’teki kurultayda genel başkan değişikliğine giden süreçte kırılma noktası İstanbul il kongresiydi. Kongreyi 310’a karşı 342 oyla İmamoğlu’nun desteklediği Özgür Çelik kazandı. Böylece İstanbul’un 196 delegesinin büyük bölümü değişimden yana belirlendi. Kongrede Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın Kılıçdaroğlu’ndan yana olması beklenirken kritik bir eşikte saf değiştirdi.

Ahmet Özer, İmamoğlu’nun İstanbul’u farklı almasında; Rıza Akpolat, Özgür Özel’in genel başkan olmasında kritik paya sahip.

İktidarın alacakaranlık operasyonları için söylenecek son söz şu olabilir:

Zulmünüz artsın!

Anadolu insanı bu sözü söyledikten sonra şöyle devam eder:

Zulüm ile abat olanın sonu berbat olur!