Özlem Çerçioğlu’nun sonuçları itibarıyla etkin pişmanlıktan yararlanıp cumhurbaşkanının himayelerinde AKP’ye katılmasıyla birlikte özellikle sosyal medyada “kadın” kimliğine dayalı bir furya başladı. Tansu Çiller ve Meral Akşener’in yanına Çerçioğlu’nu koyup altına yakıştırmalar yapılıyor.

Oysa sorun kadın ya da erkek olmak değil, insan olmak, ilkeli olmak. Çerçioğlu, denetimli serbestlikle AKP’ye tahliye olduktan sonra yaptığı açıklamalar, kendisini değil CHP’yi tartışma konusu yapmaya yönelik. Bir insan fikir değiştirebilir. Gerekçelerini ortaya koyar, bu aşamadan sonra düşüncelerim şu yönde değişti der. Buna döneklik de denmez. Bize göre dönekliğin tarifi şudur:

Bir kişi başka bir tarafa geçtikten sonra dönüp dönüp geldiği yere saldırıyorsa bunun başka bir tarifi yoktur!

***

Başlığı ilk 2023 yılında Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde kullanmıştık. Cumhuriyet ikinci yüzyıla girdi, gerek ülkemizde gerekse çevremizde yaşanan olaylar, “Cumhuriyet bir kadın devrimidir” tanımını daha güçlü, daha güncel hale getirdi.

Türkiye, çağdaş dünyanın bir parçası olarak yönünü uygarlığa dönük tutmak için çaba harcıyorsa bunda en büyük pay kadınlarındır.

Cumhuriyet Devrimlerinin ruhu, kadınların da erkeklerle eşit koşullarda hayata atılması için gerekli adımları içerir. Kadınlar kimi alanlarda bu hakkı zorluyorlar ama hâlâ çok eksik var. En dengeli alan öğretmenlik. Öğretmenlerin yüzde 60’ı kadın. Ancak iş, okul yönetimine gelince kadının oranı yüzde 10’ların altına iniyor. Akademisyenlikte oran yüzde 60’a 40 kadınların aleyhine. Doktorların yüzde 45’i, tüm sağlık çalışanlarının ise yüzde 65’i kadın.

Güncel konumuz belediye başkanlarına gelince oran tıpkı okul yönetimi gibi yüzde 10’un da altında. 922 ilçede 64, 81 ilde 11 kadın belediye başkanı var. Bu sayı arttığı oranda daha insancıl bir ülke olacağız.

CHP’nin büyükşehir ve il belediye başkanları Ayşe Ünlüce (Eskişehir), Candan Yüceer (Tekirdağ), Burcu Köksal (Afyonkarahisar), Melek Mızrak Subaşı (Bilecik), Filiz Gencan Akın (Edirne) halen yüzde 50’yi aşan bir kabulle görevlerini yapıyorlar. 64 kadın ilçe belediye başkanından 25’i CHP’li.

Kadın belediye başkanı oranı yüzde 2’lerden bugünkü sayılara geldi ama yetmez. Demokrasi, eşitlik için daha fazlası gerek.

***

Ülkemizde kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesi yükselirken, mevcut haklarını da ellerinden almaya yönelik saldırıların yükseldiğini unutmamak gerekiyor.

Özünde bir erkek sorunu olan kadın cinayetleri ne yazık ki tam bir terör faaliyeti olarak devam ediyor. Aslında bu cinayetlerin bir terör saldırısı yaklaşımıyla hukuki karşılığını bulması gerekir.

Kadınların özgürlüklerini gasp etmeye yeltenenler şimdi de miras hakkına göz diktiler.

Bir bütün olarak bakıldığında kadına yönelik her türlü saldırı toplumsal oksijeni tüketiyor. Buna izin vermemek bir insan olarak hepimizin sorumluluğu.

Çerçioğlu’na “kadın” üzerinden yöneltilen eleştirilerin çerçevesini genişlettik ama konuya insan olma, toplumsal ahlakı koruma penceresinden bakmamız gerekiyor.

CHP’ye yönelik yolsuzluk operasyonları Aydın’la birlikte transfer operasyonuna dönüşüyor. AKP’nin Çerçioğlu transferini topluma kabul ettirme ölçüsü etik değerlerimizin hangi orana kadar düştüğünü gösterecek.

Sözün özü Çerçioğlu olayı ahlaki depremin verdiği hasarı da ortaya koyuyor. Noktayı Özdemir Asaf’la koymak gerekirse kadın siyasetin beyazı!

Hayal kırıklığı biraz da bu yüzden yüksek!