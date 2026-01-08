Medyamızın, taraftarların, menajerlerin ve aracıların en sevdiği dönemdeyiz; ara transfer dönemi. Yine medya reyting yapacak, taraftar takım düzelecek diye umutlanacak ama asıl menajerler bayram yapacak. Bu dönem menajerler ve aracılar için yaz döneminden de daha fazla sevinçle karşılanan bir dönem. Çünkü nerede takımında zaman alamamış, uzun sakatlık yaşayıp yaşı 30’u aşmış, kısacası nerede elde kalmış oyuncu varsa ederinin çok üstünde transferleri söz konusu. Tam da bu nedenlerle ara transferlerle başarı sağlamak bir çeşit kumar. Her zaman olduğu gibi bu kumarda da kasa yani rantçılar kazanıyor.

MUSABA

Tabii ki ara transferler her zaman böyle olumsuz sonuç vermiyor. İşte Fenerbahçe’nin Musaba transferi. Hem takımın ihtiyacını karşılayacak hem de maliyet olarak büyük yük getirmeyecek. Ayrıca Süper Lig’in iyi futbol oynayan bir takımından gelmiş olması da başarılı olma olasılığını yükseltiyor. Aslında bu transferi mümkün kılan en önemli faktör ligimizin 3-4 para saçan kulüpten ibaret olması. Akıl falan değil. “Küçük”ler buluyor “büyük”ler kapıyor.

SES YOK

Ara transferlerin en büyük handikabı “ara transfer” olması değil mi zaten? Yani oyuncunun takıma arada katılması. Bu da uzun bir uyum süreci demek. Bazen transferin takımın dengesini bozması da cabası. Biz bu ara transfer döneminde en büyük hamleyi Beşiktaş’tan bekliyorduk. Çünkü Sergen Yalçın’ın 4-6 oyuncu talebi vardı ve hatta bu oyuncularla ön anlaşmaların yapıldığını bile söylemişti. Fakat anladık ki bu anlaşmalar bir takım kişilerin bazı oyuncularla konuşması seviyesindeymiş. Oyuncu “Evet” demişmiş ama kulübüyle anlaşılamıyormuş noktasındayız şimdi. Burada bir usul yanlışlığı da var; transferde önce kulüple konuşulur sonra futbolcuyla. Ayrıca “Yazılanlar doğru” deyip medya üzerinden transferi götürürseniz her olmayan transfer kulübün saygınlığına darbe vurur.

GİDEN GİDENE

Gelen yok ama önemli isimler bir bir gidiyor Kartal’dan. Milli kalecisi Mert Günok’a “Git” dendi o da F.Bahçe’ye gidiyor. Yani ezeli rakibine yolluyorsun kalecini. Paulista da gitti. Özel bir durumu var ama bu da izinle çözülemez miydi? Daha iyisini bulmadan futbolcuları neden yolluyorsunuz? Daha önce de Saiss’ler, Masuaku’lar yollanmıştı böyle. Sonra yerlerine alınanlara bakın. Sonuçta her transfer döneminde yapılan onlarca transferden Beşiktaş sadece milyonlar değil, kimlik ve güç de kaybediyor. Peki kazanan kim? Kazananları takip ederseniz bu rant düzeninin işleyişini de görürsünüz zaten.