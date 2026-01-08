Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bari BM ve NATO’yu kapatın!
Bedri Baykam
Son Köşe Yazıları

Bari BM ve NATO’yu kapatın!

08.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Venezüella haberleri üzerimize yağıyor; dünya gündemini unutulmaz bir şekilde değiştiren günler yaşıyoruz.

MADURO’NUN KİMLİĞİ ABD’NİN SUÇUNU AZALTMAZ 

Öncelikle kimse Maduro küstah bir diktatördü, hak etti” demesin! Ben Venezüella’da yaşasam, tabii ki oy da destek de vermem. Ama hiçbir şey, ABD’nin bir ülke basıp devlet başkanını silahlı bir operasyonla kaçırabilmesini anlaşılabilir kılamaz. Ayrıca, ABD bir diktatörü ortadan kaldırıp yerine demokratik bir seçim sözü de vermiyor. (Bunu yapsa da mazur görülemezdi.) İlk dakikada öğreniyoruz ki konumuz, önce petrol! Bunun diplomatik karşılığı, başka bir ulusun zenginliklerini çalmak!

Maduro, kendi yönetiminde ve ordusunda hangi ihanetlere uğradı da bir kapıdan dalıp karı kocayı rahatlıkta ele geçirdiler? Sonuçta Venezüella cephesinde de övünülecek bir durum yok.

TÜRKİYE’DE, CARACAS SOKAK GÖRÜNTÜLERİ HİÇBİR ZAMAN YAŞANAMAZ!

Sözde demokrasi sever kitleler, Caracas sokaklarında darbeyi alkışlayıp Amerikan bayrakları sallıyorlardı! Maalesef tuzağa düşen bir güruhtu onlar! Ancak durumun gerçek yüzü ortaya çıkıp konunun “ayı ile yatağa girmek” olduğu anlaşıldıkça, kalplerini bir pişmanlık doldurmaya başlayacak. Bu, aynı zamanda emperyalizme esir düşmenin farkına varamayan, politik bilinci gelişememiş bir toplumun teslim bayrağı çekmesidir. Mesela böyle bir tavrı Türk halkı hiçbir zaman göstermez! TSK ve Türk halkı, hiçbir işgalci kuvvetin ülkeye girmesine olanak vermez. Türkiye’de siyasi bilinç, her şeye rağmen, çok daha oturmuştur.

Maduro, resmen derdest edilmiş, aşağılanmış, elleri bağlı, terlikli, başına ayı kulaklığı olan bir kep geçirilmiş halde, sanki bir av gibi New York’ta oradan oraya sürükleniyordu. Amerika’da belki Cumhuriyetçiler, bu güç oylarını artırmayı umuyorlar ama Amerika kurulduğundan beri dış dünyada bundan daha büyük bir prestij çöküşü yaşamadı.

ABD ARTIK ‘DÜNYAYI’ TEHDİT EDİYOR

Trump, birçok ülkeyi artık doğrudan tehdit ediyor. Bu da kaçınılmaz şekilde 2. Dünya Savaşı’nın başını bize hatırlatıyor. Hadi diyelim İran, Kolombiya ve Küba, cumhuriyetçi/sağcı bir diktatörün gözünde zaten “olağan şüpheli”; peki Meksika, Danimarka, Grönland veya Kanada’yı bu listeye eklemeye ne diyebiliriz ki? Düşünün ki Danimarka, NATO üyesi. Fakat şu an Trump’ın sert provokasyonlarıyla tehdit edilen bir konumda. Başbakan Mette Frederiksen, her ne kadar net bir yanıt vererek Amerika’nın tehditlerini şimdilik boşa çıkardıysa da eminim “Gerçekten böyle bir saldırı olursa biz ne yaparız?” diye kara kara düşünüyorlardır...

Kübalılar zaten doğdukları andan itibaren bir Amerikan saldırısı yaşayabileceklerini düşünerek nefes alıp verirler, Danimarkalıların ise böyle bir düşünce bugüne kadar akıllarından bile geçmemiştir! Fransa, gecikmeli olarak olsa da doğru tepkiler verdi ama bir ülkeyi candan alkışlamak istiyorum: İspanya! Aynen Gazze konusunda İsrail’e ve Amerika’ya gösterdikleri net tavrı, şimdi yine Venezüella konusunda da aynen sürdürüyorlar!

Amerika’nın kendi hukuki ve siyasi sistemine göre de kabul edilebilir bir yanı yok saldırının. Dolayısıyla New York Times’ın, Kamala Harris’in ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin verdikleri sert negatif tepkilerin büyük önemi var!

Zaten pamuk ipliğiyle bağlı gibi varlığını sürdüren BM, bu son olaydan sonra toptan kepenk kapatabilir! Uluslararası anlaşmaların artık hiçbir anlama gelmediğini bu operasyonla kesin olarak tescil etmiştir. AB’nin bu konuda çekimser laf ebelikleriyle tavrını sürdürüp “ama lütfen itidalli olun” gibi hiçbir anlama gelmeyen sözler edebilmesi, Avrupa’nın etik açıdan çöküşünü hızlandıracaktır. Yapılan kınamalar da ancak Trump’ı güldürmeye yarıyordur!

Londra’nın ise ne kadar derin çukurlara düşebileceğini tahayyül bile edemiyorum! Kim bilir, belki Irak savaşında bu konuda verdiği muhteşem hizmetlerden dolayı, yine mükemmel eleman Tony Blair başa geçer!

BM, NATO VE… NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ!

BM, kuruluşunun kökeninde ABD ve New York olmasının, bu süper gücün boyunduruğu altına girmek anlamına gelmediğini anlamadığı müddetçe, artık yaşamını sürdürmesinin bir anlamı yok. Dünya artık ya Amerika’nın raydan çıkmış küresel tehditlerine, BM’den başlayarak dur demeyi öğrenecek ya da BM yok olacak!

Trump’ın Grönland konusundaki anlamsız ısrarı, ABD’yi belki İran, Kolombiya, Küba üçlüsünden önce askeri olarak AB ile karşı karşıya getirecektir. AB buna her açıdan, diplomatik ve hatta askeri olarak direnmeyi başaramazsa, AB’nin de artık varlığı anlamsız demektir!

Süper güçlerden birinin lideri aniden delirir ve onca ülkeyi aynı anda bombalarsa, ona kim “dur” diyecek? Mesela Danimarka ve Kanada’yı bu durumda Amerika’dan Rusya mı koruyacak?

Ya da BM’nin artık kendini feshetmesi, önemli bir şeyler konuşuyor ve yapıyor havasından kurtulması çok daha hayırlı olmaz mı? ABD, dün hâlâ NATO içi askeri müdahaleden söz edebiliyordu! NATO’yu içinde ikiye bölüp Grönland’da birbirlerine bomba mı atacaklar

İlahi Donald! Hadi hepsini anladık! Birden içinden geldi, kötü kovboy olmak istedin! Diyelim ki kafanda bütün kötü figürler kolaja dönüverdi! Peki yalnızca 1 ay önce “Nerede benim Nobel Barış Ödülüm?” diye tepinip durmak neydi?

İlgili Konular: #ABD #NATO #Trump #New York Times #Venezüella

Yazarın Son Yazıları

Bari BM ve NATO’yu kapatın!

Venezüella haberleri üzerimize yağıyor; dünya gündemini unutulmaz bir şekilde değiştiren günler yaşıyoruz.

Devamını Oku
08.01.2026
İmamoğlu’ndan Özel’e, Brigitte’ten Edip’e 2026!

Yeni yıla günaydın sevgili okurlarım!

Devamını Oku
01.01.2026
Kılıçdaroğlu ve sosyal medya kampanyaları!

Geçen hafta detaylıca yazdığım, Twitter’ın (X demek bana çok anlamsız ve içeriksiz geliyor) siber zorbalarının dev bir ablukası ile karşı karşıyayız.

Devamını Oku
25.12.2025
Twitter’ın utanmaz zorbaları ve Manifest!

Merak ediyorum, özellikle Twitter’da cirit atan bu siber zorbaları kimler yetiştirdi?

Devamını Oku
18.12.2025
Hangi hatalar zinciri bu uçurumu hazırladı?

İnsanlarımız şaşkın.

Devamını Oku
11.12.2025
CHP kurultayı: Kazananlar ve kaybedenler

1970’lerde, İstanbul’da Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü’nde eski şampiyonlarımızdan Fehmi Kızıl vardı.

Devamını Oku
04.12.2025
CHP kurultayı demokrasiyi aydınlatacak!

CHP kurultayı, bu hafta sonu her zamanki gibi büyük bir medya ilgisi altında yaşanacak.

Devamını Oku
27.11.2025
Mustafa Kemal’i hazmedemeyen solcular!

İddianame açıklaması yüzünden geçen hafta yazamadığım konuya hemen giriyorum.

Devamını Oku
20.11.2025
İddianame ve kritik yönlendirme

Pek de sürpriz olmadı.

Devamını Oku
13.11.2025
Sahte dünyalar kuşatması

Paranın sahtesi vardır, kalpazanlar basar.

Devamını Oku
06.11.2025
Cumhuriyet, iki kahraman ve yarınlar

Dün Cumhuriyet Bayramımızı kutladık.

Devamını Oku
30.10.2025
CHP davasına dikkat!

Siyaset, insanların daha iyi yaşaması için yapılır, dünyanın neresinde olursa olsun.

Devamını Oku
23.10.2025
Yok olan Nobeller ve edepler

Trump bozulmuş, “Nasıl olur da Nobel Barış Ödülü bana verilmez?!” “Ben yedi savaş durdurdum, gidip hiçbir şeyi yapamamış birine verecekler o ödülü” deyip duruyordu.

Devamını Oku
16.10.2025
Özel-Bahçeli düellosu, cevapsız sorular

Sinan Ateş cinayetinin dumanı tütmeye devam ederken bu cinayetin bir numaralı sanığı 90’lı yılları anımsatan bir şekilde güpegündüz öldürüldü.

Devamını Oku
09.10.2025
‘Bombalı Nobel’ ve barış!

Bugünlerde, Trump ve Netanyahu’nun anlaşarak Ortadoğu’ya ve Filistin’e dayattıkları yeni düzenin ve “sözde” barışın hangi hızda yaşama geçip geçemeyeceğini öğreneceğiz, tabii yeni sürprizlerle karşılaşmazsak...

Devamını Oku
02.10.2025
Fenerbahçe, Türkiye ve demokrasi dersi!

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde nöbet değişimi oldu.

Devamını Oku
25.09.2025
Misyonlarını tamamlayamayan kayyumlar!

Daha iki yıl önce kazanması için elimizden geleni yaptığımız, uğruna 24 saat koşturduğumuz Kılıçdaroğlu’nun, o gece kendisine umut bağlayan milyonların neredeyse tamamını karşısına alacak pasif duruşu ve agresif sessizliğiyle, Vito’larına binip kaybolmasına şahit olmak bize nasipmiş...

Devamını Oku
18.09.2025
Demokrasimizin açık yarası ve vazgeçilmez ikazlar

Türkiye, darbe günlerinde gördüğü sahneleri yaşadı.

Devamını Oku
11.09.2025
Kayyuma karşı halk, partisiyle direniyor!

Bunu da gördük.

Devamını Oku
04.09.2025
Anne Frank bana Gazze hakkında mektup yollamış…

Dün aldığım bu mektubu sizlerle paylaşmak istedim.

Devamını Oku
28.08.2025
Cerahatin içinde yüzüyoruz...

Haftada bir köşe yazısı kaleme alarak gündemi yakalamak için, şapkadan üç değil, beş tavşan çıkarmanız lazım!

Devamını Oku
21.08.2025
Diyanet İşleri Başkanı’na açık mektup

Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş...

Devamını Oku
14.08.2025
Komisyon başladı: Ufukta neler olabilir?

Cumhuriyet Halk Partisi, tabanından ve partinin ileri gelenlerinden yapılan bütün uyarılara rağmen komisyona katıldı.

Devamını Oku
07.08.2025
CHP komisyona katılmamalıdır, tersine...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MYK’sının bu ikazları dikkatle değerlendirmeye alacaklarına inanıyorum.

Devamını Oku
31.07.2025
Bir "Altan Bey" geçti bu topraklardan

Yıl 1955, genç gazeteci Altan Öymen ve iki polis Ankara kışının ortasında…

Devamını Oku
24.07.2025
15 Temmuz’dan terörsüz Türkiye’ye...

Gündem aşırı yoğun. Ekrem İmamoğlu’na açılan en akıl almaz davalardan biri dün karara bağlandı.

Devamını Oku
17.07.2025
Satranç oynarken şahınızı veremezsiniz!

Gündem belli: AKP’nin “muhalefetsiz demokrasi modeli” için yaptığı çalışmalar...

Devamını Oku
10.07.2025
Sivas'tan bugüne... Karanlıklar ve tehditler devam ederken

Dün, 2 Temmuz’du… 32 yıl önce yobazların 35 aydınımızı yakarak katletmesinin yıldönümü...

Devamını Oku
03.07.2025
‘Mutlak butlan’a karşı CHP kararlılığı!

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu sayesinde CHP’nin birinci parti konumuna yükseldiğini gören AKP, ne yapıp edip bu iki lideri durdurmak için her şeyi yaptı ve yapmaya da devam ediyor.

Devamını Oku
26.06.2025
Cahil ve faşist liderlerin savaşı

Aslında bu köşe yazısını kaleme almanın hiçbir anlamının olmayacağı 36 saatlik süreç yaşıyoruz...

Devamını Oku
19.06.2025
Özgür Özel’in samimi gözyaşları

Her ölüm dayanılmaz bir acıdır. Şayet o ölüm, kalp krizi, trafik kazası, elektrik çarpması, cinayet veya intiharla gelmiş ise insan nefes alamaz hale gelir.

Devamını Oku
12.06.2025
Hiçbir şey, göründüğü gibi değildir

Yaşam akıp giderken, siyasi olaylara karşı yorumlar -tahminlerim bazen çok emin görünseler de- altüst olabiliyor.

Devamını Oku
05.06.2025
Çağdaş Türkiye mutlulukları ve üzüntüleri

Hayat, iyi ve kötü olaylar arasında oluşan düğümler şeklinde akan öznel bir film gibi. Seviniyoruz, üzülüyoruz, kahroluyoruz, âşık oluyoruz, şaşırıyoruz, kâh siyasetçilere kâh en yakınlarımıza kâh tuttuğumuz takıma kızıyoruz.

Devamını Oku
29.05.2025
Hayatınızda kaç tıkanıklık var?

Bazen içiniz tıkanır ya, nefes alamaz gibi olursunuz. Uyumak istersiniz ama uyuyamazsınız. İçiniz isyanlardadır, konuşacak kimseniz yoktur. Bütün bunları yaşarken bir de kapana kısılmış fare gibi trafikte kalmışsınızdır mesela!

Devamını Oku
22.05.2025
Yoksa bu bir savaş bildirisi mi?

Hayatı terör yüzünden kararmış aileler için acaba 12 Mayıs 2025 itibarıyla acılar son bulacak mı, yoksa bu tarih iç ve dış siyasetimizi daha da büyük kargaşaya taşıyacak kritik bir eşik mi olacak?

Devamını Oku
15.05.2025
Sokaktaki kediden lidere kadar her yer şiddet!

Sokaktaki kediden lidere kadar her yer şiddet!

Devamını Oku
08.05.2025
Dünyanın sahte demokrasi parodileri (Trump ve ötesi)

Dünyanın sahte demokrasi parodileri (Trump ve ötesi)

Devamını Oku
01.05.2025
Subianto-Nutuk-Abdullah amcamız!

Subianto-Nutuk-Abdullah amcamız!

Devamını Oku
24.04.2025
Erdoğan’ın, yenilmez bir İmamoğlu’na katkıları

Erdoğan’ın, yenilmez bir İmamoğlu’na katkıları

Devamını Oku
17.04.2025
‘Parti devleti’ ve öncü muhalefet

‘Parti devleti’ ve öncü muhalefet

Devamını Oku
10.04.2025