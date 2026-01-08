Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. SarıLacivertliler, Anthony Musaba’nın ardından Lazio’nun orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi transferini de bitiriyor. Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki oyuncuyla 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Sarı-Lacivertliler, Fransız futbolcu için Lazio ile bonuslarla birlikte 30 milyon Avro bonservis bedeline el sıkıştı. Guendouzi, 11 Ocak’taki Verona-Lazio maçının ardından İstanbul’a gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak. Lazio formasıyla bu sezon 16 maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2 gol attı, 1 asist yaptı. Futbola PSG altyapısında başlayan Matteo Guendouzi, sonrasında Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio’da kariyerini sürdürdü. Deneyimli orta saha oyuncusu Fransa Milli Takımı’nın formasını da 14 kez giydi.

SZYMANSKİ YOLCU

Teknik direktör Tedesco’nun takımda düşünmediği Szymanski’nin ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. E.Frankfurt ile bonservis konusunda anlaşamayan F.Bahçe yönetimi, PSV Eindhoven’ın yaptığı 9 milyon Avro’luk sözlü teklifi de yetersiz bulup reddetti. Szymanski’nin menajeri, Fransız kulübü Rennes’in temsilcileriyle görüştü. SarıLacivertli yönetim ve Rennes yetkilileri de bonservis pazarlığına başladı. Kaleci İrfan Can Eğribayat’ın sezon sonuna kadar Samsunspor’a kiralık gitmesi için anlaşma sağlandı.