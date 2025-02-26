26 Şubat 2025 Çarşamba

İktidarın attığı akıldışı adımları bir aşamadan sonra ciddiye almak zorlaşıyor. İmamoğlu’nun diploma işi düğün çorbasına döndü.

İşe evrakta sahtecilik, hileli işlem gibi yüz kızartıcı suçlamalarla başladılar. “Kendisi bir şey yapmasa bile bir el ona yardımcı oldu” noktasına getirdiler. Hani “Hiçbir şey olmadıysa bile mutlaka bir şey oldu” anlayışı var ya! Onu burada nasıl işleteceklerini arıyorlar.

İmamoğlu, üniversite öğrenimine Kıbrıs’ta başlamış, yatay geçişle İstanbul Üniversitesi’nde devam edip buradan diploma almış.

Bütün mesele bu!

Diploma gerçek mi? Evet. Yatay geçiş yasaya uygun olarak üniversite yönetiminin kararıyla mı olmuş? Evet. İmamoğlu dışında aynı anda bu haktan yararlanan var mı? Evet. Toplam 51 kişi!

50 kişiye hiç dokunulmuyor, sadece İmamoğlu diploması için İstanbul başsavcısı harekete geçiyor.

Bundan sonrası Aziz Nesin’in işi!

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İmamoğlu’nu ifadeye çağırırken konu yazılmamış. Belki yolda karar verecekler!

Bize göre bu soruşturma son derece eksik başlatılmıştır. İmamoğlu bu suçu 50 kişi ile birlikte işlemiştir. O zaman örgütlü suçlara girer! Demek ki 51 kişi bir araya geldi ve çıkar amaçlı suç örgütü kurmakla kalmadı aynı zamanda çeteleşti! Türkiye, KKTC’yi tanıdığına göre orası ayrı bir devlet. Demek ki suç aynı zamanda uluslararası bir boyuta da sahip. Üstelik KKTC’yi terk ettiği için milli değerlerimize hakaret de söz konusu!

Bize göre üniversite diploması yetmez, lise diploması da incelemeye alınmalı. Buna başlarken esas ilkokul olmalı. Yok yok bu da yetmez, doğumdan başlamalı. Ya Anadolu’da yapıldığı gibi askere erken gitsin diye doğum tarihi bir yıl erken yazıldıysa? O zaman ilkokula henüz yedi yaşını doldurmadan başladı demektir ki bu yasalar önünde büyük bir suç!

O yaşta suç işlemeye başladığına göre demek ki hep suça meyilli bir hayat yaşadı. Bu durumda ilkokul diploması ile birlikte ortaokul ve lise diploması da geçerliliğini yitiriyor. Bu zaman diliminde onu bu suça teşvik edenler de bulunup siyasal yasaklı hale getirilmeli.

Bu diplomaları göstererek yaptığı her iş de sakatlandığına göre mal varlığına el konmalı. Hemen kayyum atanmalı. Diploma da ayrı bir kayyuma verilmeli, bundan sonra o kullanmalı!

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Eski YÖK Başkanı Prof. Yusuf Ziya Özcan’ın, “Başkanlığım döneminde Erdoğan’ın üniversite diplomasını sordurdum, hiçbir iz bulamadım” dediği bir ülkede...

Yüksek Seçim Kurulu’nun, “Erdoğan’ın diploması var mı yok mu bizi ilgilendirmez, beyan esastır” dediği bir ülkede...

AKP iktidarının ilk yıllarından itibaren 8-10 yıl boyunca FETÖ’nün üniversiteye giriş sınav sorularını çalıp binlerce yandaşına dağıttığı, giderilmesi zor yaraların açıldığı bir ülkede...

Kamu personeli seçme sınavı sorularının da yine FETÖ tarafından çalınıp yandaşlara verilerek devlete binlerce haksın girişin olduğu bir ülkede...

Mülakat sisteminin devam ettiği, yazılıda çok yüksek alıp mülakattan çok düşük verilerek elenenlerin intihar ettiği bir ülkede...

İmamoğlu’nun 35 yıl önceki yatay geçişinden suç aranıp diploma iptali için olağanüstü çaba harcanıyor!

Bu diploma işi değil...

Siyasetin iyice dibe vurduğunun göstergesi...

Diploma değil... Dip-leme!

