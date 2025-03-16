‘Gel aslanım Mamak’tan’
Ekrem İmamoğlu, İzmir, Kayseri, Adana, Antalya, Kastamonu ve Bursa’nın ardından Ankara sınavını da başarıyla verdi. Mamak sadece Ankara’nın hızlı değişen bir ilçesi değil, aynı zamanda Türkiye’de mücadelenin, direncin de simgesi. Enver Gökçe’nin “Gel aslanım Mamak’tan” nakaratlı “Dost” şiirinden Kemal Burkay’ın “Mamak Türküsü” diye bestelenen “Sonbahardan Çizgiler” şiirine kadar siyasi tarihimizde hayli yeri olan bir ilçemiz Mamak.
İmamoğlu da dün Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda bir başka direnişin, değişimin, umudun sesini haykırdı. “Önümüze her türlü engeli çıkarabilirler” dedi, “Yılmayacağım, bir adım geri atmayacağım, korkmuyorum” dedi, “Ona beşinci yenilgiyi tattıracağım” dedi, “Ben Beylikdüzü CHP ilçe başkanlığım döneminde Silivri’deki Ergenekon kumpası tutuklularının yanındaydım, o günün savcısı ile bugünün savcısı aynı kişi” dedi. Sözün özü İmamoğlu’nun konuşmasıyla birlikte Mamak da geçmişini anımsadı!
Coşkulu gençlerin en çok attığı slogan şuydu:
‘İKTİDAR... İKTİDAR...’
Birkaç metre çeperimde cep telefonuyla canlı yayın yapan en az beş kişi vardı. CHP örgütü, İmamoğlu’nun çağrısı etrafında birleşmiş. Katılım yüksekti. Salonun tribün girişlerinin ağzı daha İmamoğlu konuşmaya başlamadan dolmuştu. Dışarıda iki yere kurulan dev ekranın önü de miting alanı gibiydi. Gelenler heyecanlı ve coşkuluydu.
Mansur Yavaş’ın da estirdiği rüzgârla Ankara’daki CHP’li ilçe belediye başkanı sayısı 3’ten 16’ya çıktı. Salonda bunların izleri de vardı. Çankaya, Yenimahalle’nin yanı sıra Keçiören’den Kahramankazan’a pek çok ilçeden katılım gördük.
Mansur Yavaş’ın katılması iklimi elbet pozitif etkilerdi. Ancak salon zaten hayli pozitifti! İmamoğlu adına dağıtılan broşürlerde, posterlerde adının altında sadece şu yazıyordu:
Cumhurbaşkanı aday adayı
Metinlerde CHP üyelerine hitap öndeydi ama yumruğunu havaya kaldırdığı sayfanın başlığı şuydu:
Ülkeyi yönetmeye hazırım! Dün Ankara’da başka bir Mamak türküsü vardı. Enver Gökçe dile gelmiş fısıldıyordu: Gel aslanım Mamak’tan!
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