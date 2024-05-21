Mustafa Balbay
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Gizli tanık terörü!

21 Mayıs 2024 Salı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması, 8 Eylül 2023’te Esenboğa Havaalanı yolundaki sert operasyonla kamuoyu gündemine oturdu. O gün Kaplan’ı apar topar gözaltına alan polislerin hemen tümü Kaplan’ın suçlarından daha ağır iddialarla gözaltına alındı.

Artık geride kaldığı sanılan, yine at izinin it izine karıştığı bir süreçten geçiyoruz. Sapla saman, beyle yaman, karman çorman!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile önceki bakan Süleyman Soylu’yu yukarıda aktardığımız tablonun olmadık yerlerine oturtanlar var. Hal böyle olunca Soylu’nun devamı Bahçeli’ye, Yerlikaya’nın devamı Erdoğan’a çıkıyor.

Her şeyin birden alabora olmasına, darbe iddialarının bürokratik vesayete karışmasına neden olan süreç gizli tanıkla başladı.

***

Suç örgütünde Ayhan Bora Kaplan’dan sonra gelen ikinci adam Serdar Sertçelik’ti. Soruşturma devam ederken Sertçelik M7 kod adıyla gizli tanık oldu.

Ama ne gizli tanık!

Verdiği 19 sayfalık ifadeye bakılırsa suç örgütünün bir ucu MHP’de, bir ucu AKP’de, bir ucu bakanlara uzanıyor bir ucu saraylara... Sertçelik gizli tanık olduktan sonra denetimli olarak serbest kaldı. Ardından yurtdışına çıkarıldı. Şehrin dışına çıkması yasak, yurtdışına çıkmış. Demek ki iyi denetlenmiş! Ve konuşmaya başladı. Dosyadaki M7 kod adlı gizli tanığın kendisi olduğunu açıkladı. İfadesinde nelerin olması gerektiğinin öğretildiğini anlattı.

İşte bu noktadan sonra soruşturma bir misket bombası gibi her yöne dağıldı. Kaplan operasyonunda aktif rol alan polis müdürleri gözaltına alındı.

Soruşturmanın seyrini Erdoğan’ın tutumu belirleyecek. Hainle kahraman arasında bir dudak farkı var!

İşte asıl konu etmek istediğimiz “gizli tanıklığın” kullanım şekli

Kamuoyunda “gizli tanık yasası” olarak bilinen Tanık Koruma Kanunu Ergenekon kumpaslarında gözaltı dalgaları sürerken çıktı. 27 Aralık 2007’de 5726 sayılı kanunu çıkaran AKP, bunu FETÖ’nün kullanımına sunup eksiklikleri oldukça giderdi.

Gizli tanıkları her türlü suça bulaşmış, hapisten çıkma şansı kalmamış kişiler arasından seçtiler. 60 gizli tanıktan 31’i dinlendi.

Terör örgütünün iki numaralı ismi, 2012’de 14 yıldır hapiste olan Şemdin Sakık, “Deniz” kod adıyla gizli tanık yapıldı. 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un “terör örgütü kurucusu” olduğuna ilişkin ifade verdirildi.

Bir de Osman Yıldırım vardı ki... Hem sanık hem açık hem gizli tanık! Danıştay cinayetine katılıncaya dek 30’dan fazla suç işlemiş. Tam gizli tanık yapılacak kişi! 

Bunları yapan Ergenekon hâkim ve savcılarından kaçamayanlar yargılanıyor. Şimdi utanmadan nasıl da iyi hukukçu olduklarını anlatıyorlar!

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Son günlerde çok sık yeri gelen şu sözü gel de bir kez daha anımsatma:

Ayarını bozduğun kantar, gün gelir seni de tartar!

Gizli tanık şimdi de Erdoğan’la Bahçeli’yi dehşete düşüren bir mayın oldu. AKP’lilerin 2007’de büyük bir heyecanla çıkardıkları gizli tanık yasası kapsamında hazırlanan M7 kodlu Serdar Sertçelik’in ifadesi, sert rüzgârda cadde ortasında savrulup duran ucu açık elektrik teli gibi! Kimi çarpacağı belli değil.

Hukukun dışına çıktın mı azı çoğu olmuyor, kimi vuracağı belli olmuyor!

Bir bakmışsın, yaptığın yasanın içine düşmüşsün!



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