Gizli tanık terörü!
Ayhan Bora Kaplan soruşturması,
8 Eylül 2023’te Esenboğa
Havaalanı yolundaki sert
operasyonla kamuoyu gündemine
oturdu. O gün Kaplan’ı apar topar
gözaltına alan polislerin hemen tümü
Kaplan’ın suçlarından daha ağır
iddialarla gözaltına alındı.
Artık geride kaldığı sanılan, yine at
izinin it izine karıştığı bir süreçten
geçiyoruz. Sapla saman, beyle
yaman, karman çorman!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile önceki
bakan Süleyman Soylu’yu yukarıda
aktardığımız tablonun olmadık
yerlerine oturtanlar var. Hal böyle
olunca Soylu’nun devamı Bahçeli’ye,
Yerlikaya’nın devamı Erdoğan’a
çıkıyor.
Her şeyin birden alabora olmasına,
darbe iddialarının bürokratik vesayete
karışmasına neden olan süreç gizli
tanıkla başladı.
***
Suç örgütünde Ayhan Bora
Kaplan’dan sonra gelen ikinci adam
Serdar Sertçelik’ti. Soruşturma devam
ederken Sertçelik M7 kod adıyla gizli
tanık oldu.
Ama ne gizli tanık!
Verdiği 19 sayfalık ifadeye bakılırsa suç örgütünün bir ucu MHP’de, bir ucu AKP’de, bir ucu bakanlara uzanıyor bir ucu saraylara... Sertçelik gizli tanık olduktan sonra denetimli olarak serbest kaldı. Ardından yurtdışına çıkarıldı. Şehrin dışına çıkması yasak, yurtdışına çıkmış. Demek ki iyi denetlenmiş! Ve konuşmaya başladı. Dosyadaki M7 kod adlı gizli tanığın kendisi olduğunu açıkladı. İfadesinde nelerin olması gerektiğinin öğretildiğini anlattı.
İşte bu noktadan sonra soruşturma bir misket bombası gibi her yöne dağıldı. Kaplan operasyonunda aktif rol alan polis müdürleri gözaltına alındı.
Soruşturmanın seyrini Erdoğan’ın tutumu belirleyecek. Hainle kahraman arasında bir dudak farkı var!
İşte asıl konu etmek istediğimiz “gizli tanıklığın” kullanım şekli
Kamuoyunda “gizli tanık yasası” olarak bilinen Tanık Koruma Kanunu Ergenekon kumpaslarında gözaltı dalgaları sürerken çıktı. 27 Aralık 2007’de 5726 sayılı kanunu çıkaran AKP, bunu FETÖ’nün kullanımına sunup eksiklikleri oldukça giderdi.
Gizli tanıkları her türlü suça bulaşmış,
hapisten çıkma şansı kalmamış kişiler
arasından seçtiler. 60 gizli tanıktan 31’i
dinlendi.
Terör örgütünün iki numaralı
ismi, 2012’de 14 yıldır hapiste olan
Şemdin Sakık, “Deniz” kod adıyla
gizli tanık yapıldı. 26. Genelkurmay
Başkanı İlker Başbuğ’un “terör örgütü
kurucusu” olduğuna ilişkin ifade
verdirildi.
Bir de Osman Yıldırım vardı ki...
Hem sanık hem açık hem gizli tanık!
Danıştay cinayetine katılıncaya dek
30’dan fazla suç işlemiş. Tam gizli tanık
yapılacak kişi!
Bunları yapan Ergenekon hâkim ve
savcılarından kaçamayanlar
yargılanıyor. Şimdi utanmadan nasıl
da iyi hukukçu olduklarını anlatıyorlar!
***
Son günlerde çok sık yeri gelen şu
sözü gel de bir kez daha anımsatma:
Ayarını bozduğun kantar, gün gelir
seni de tartar!
Gizli tanık şimdi de Erdoğan’la
Bahçeli’yi dehşete düşüren bir
mayın oldu. AKP’lilerin 2007’de
büyük bir heyecanla çıkardıkları gizli
tanık yasası kapsamında hazırlanan
M7 kodlu Serdar Sertçelik’in ifadesi,
sert rüzgârda cadde ortasında savrulup
duran ucu açık elektrik teli gibi! Kimi
çarpacağı belli değil.
Hukukun dışına çıktın mı azı çoğu
olmuyor, kimi vuracağı belli olmuyor!
Bir bakmışsın, yaptığın yasanın içine
düşmüşsün!
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