Hedef 23 Mart!

11 Mart 2025 Salı

CHP’nin 23 Mart’ta yapacağı önseçim, parti içinde bir güç gösterisi ya da yarış değil, genel seçime hazırlık, iç bütünlüğü sağlama hareketi olarak örgüte yansımış görünüyor.

İmamoğlu cumartesi günü İzmir ve Kayseri’de, pazar günü Adana ve Antalya’da CHP örgütünün karşısına çıktı. Bu illerin tümüne son bir yıl içinde özellikle kitap fuarları nedeniyle gittik. Kitaba ilgili insan ülkesine ve geleceğe de ilgilidir. Bu zeminde tanıştığım pek çok kişi dört ilden de izlenimler yazdı. Tümünde olumlu hava vardı. Tümünde İmamoğlu’nun başına bir şey geleceği endişesi vardı.

İzmir’den, “Salona giremedik” yakınmasına gençlerin çokluğu, coşkusu ekleniyordu.

Kayseri’den, “Son yılların en büyük salon toplantısı” paylaşımı vardı.

Adana’dan, “Allah’ına gurban, bu adam menzile varır” seslenişi duyduk.

Antalya’dan, “Millet ona âşık” sözü hepsinin önüne geçti.

Öteki illerden, “Yeniden umutlanalım” çağrısı vardı.

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Dört toplantıyı maddelemek gerekirse:

1) CHP Genel Merkezi’nin, CHP Meclis Grubu’nun ardından CHP örgütlerinde de İmamoğlu etrafında bütünlük sağlanmış.

2) Örgütsel bütünlüğün 23 Mart’ta sandığa da yansıyacağını gösteren bir nicel ve nitel çoğunluk vardı.

3) Söylemler kadar İmamoğlu’nun coşkusu da topluluklara geçiyor. Toplantının yarısında henüz yapmadıysa salon uyarıyor, “Ceketi, kravatı çıkar, kolları sıva” diye.

4) İki günde dört konuşma olunca tekrara girmek kaçınılmaz! Önümüzdeki toplantılarda her kente, genel girişten sonra ayrı bir konu ayırmak düşünülebilir.

5) İmamoğlu’nun sesini ancak İmamoğlu kısabilir! Antalya’daki son toplantıda ses kısıklığı dikkat çekiciydi. İlk hafta sonu ciddi bir deneyim oldu.

Buna karşılık iktidar kanadındaki tutumu şöyle özetleyebiliriz:

1) Özgür Özel önseçim kararını açıkladı, ertesi gün CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. olağan kurultayı soruşturması piyasaya sürüldü.

2) CHP milletvekillerinin yüzde 90’a yakını İmamoğlu’nun aday adaylığı için imza verdi, ertesi gün diplomasıyla ilgili temcit pilavı ısıtıldı.

3) İmamoğlu sahaya çıkma kararı aldı, ertesi gün yakın çevresinde strateji üreticilerinin de içinde olduğu kişilerin malvarlığına el kondu.

4) İlk dört toplantı başarılı geçti, bu hafta İmamoğlu’na yönelik yeni bir şey beklemek gerekir!

5) Yakın hedef 23 Mart’taki önseçimi baltalamak.

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Bu aşamadan sonra, görünür tabloda İmamoğlu’na yönelik her operasyon bir puan daha fazla almasına yarar.

Bilinenin, tahmin edilenin dışında başka ne olabilir?

Eğer 23 Mart süreci aşılırsa iktidar için sonraki basamak 11 Nisan Cuma. O gün İmamoğlu ile doğrudan bağlantılı iki, dolaylı bağlantılı bir duruşma var. İmamoğlu şubat ayındaki görüşmemizde, 2019’dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde faaliyet gösteren müfettişlerin iki bine yakın inceleme-soruşturma konusu “saptadıklarını” söylemişti. Görünen davaların, soruşturmaların yanında görünmeyenler de yolda olmalı.

İktidar şu ikilemde henüz tam kararı verememiş görünüyor:

İmamoğlu’nu yasaklayıp seçim dışına mı itelim, yasaklamayıp aşağı mı çekelim?

Bu süreçte en büyük sınavı CHP üyeleri verecek. Çok yüksek bir katılım yepyeni bir ivme yaratabilir.

Bu, yüz binlerce İmamoğlu demek olur.

Bu, sadece CHP’nin değil Türkiye’nin de ufkunu açar.

Bu, korku duvarını da yıkar.

Bu, bütün partilere güç katar.

Bu hedefe kilitlenmek gerek, gerisi teferruat!