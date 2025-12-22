Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı BİDEV 5. yaşını kutladı. Yazarlarımız Ahmet Kurt, Erman Kunter ve Murat Yosmaoğlu’nun büyük çabalarının yanı sıra Coşkun Teziç ile Hasan Arat’ın emekleriyle 5 yıl geride kaldı. Hatay depreminin yıldızı oldu BİDEV. Onlarca saha açtılar, gereksinim sahibi evlatlara giyim kuşam malzemesi yolladılar, daha önemlisi sessiz sedasız, dara düşen eski basketbol ve spor ailesinin bireylerine yardım eli uzattılar! İyi ki varlar!

Futbolda ara transfer dönemi geldi çattı; ne hikmetse herkes yeni futbolcu peşinde. Sosyal medya baskısı nedeniyle kulüp başkan ve yöneticileri de teknik kadroların isteklerine boyun eğecekler. Ve sormayacaklar hocalarına, “Sezon başında planlamanı niye doğru dürüst yapmadın da arada futbolcu istiyorsun!”. Çünkü puan tablosunun ilk sıralarındaki G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor için şampiyonluk çok önemli! Bir tür meşruiyet olarak görülüyor bizde şampiyonluk. TFF’nin verdiği para ise 8-9 milyon Avro civarı, ikinci olan da eğer puan farkı açılmamışsa 7 milyon civarı parayı kasasına koyuyor, isim ve naklen yayın hakkı “galibiyete, beraberliğe prim” sistemiyle. Kabaca bakarsak Osimhen’in yıllık maaşının 1/3’ü, Ederson’un transfer ücretinin yarısı. Elbette şampiyonluk büyük kıvanç, Şampiyonlar Ligi’ne gidiyorsun, ekstra gelirlerin oluyor, stat isim hakkını, forma reklamını değerlendiriyorsun. Ama bizim büyükler lütfen, “lig şampiyonluğu” için ara transfere saçma paralar harcamasın! Çünkü artık bu paraların dönüşü olmuyor. Mevcut arazileri değerlendir, isim haklarını sat, bir yere kadar! Eğer önceki borcu kapatmak için başka bir yerden kredi kullanıp araya sıcak para için 5-10 milyon daha borçlanacak yeni bir ödeme takvimine yönelecekseniz -ki tüm büyükler bu işi yapıyor- lütfen bırakın mevcut borç kalsın, nasılsa kapanır! O yüzden gelin eldekiyle idare edin, altyapıdan oyuncu çıkarın, en azından A Milli Takım’ın geleceğini kurtarın!

Milli Takım demişken zorlu bir Romanya sınavı var Dünya Kupası için. Sonrasında da büyük olasılıkla Slovakya ile karşılaşacağız. Romanya’nın başında Lucescu var. Taktik ve oynatmama uzmanıdır, bizi bir kitler elenip gideriz! Romanya sonrası Slovakya da ters takım. İbrahim Hacıosmanoğlu ligde kimin şampiyon olacağına dair sağda solda sohbet edeceğine çıksın “Ben Milli Takım’ın federasyon başkanıyım” desin, Haluk Ulusoy, Hasan Doğan taktiği uygulasın! Çünkü kupaya gidemezsek vah TFF’nin haline!