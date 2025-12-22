Galatasaray’ın, ilk düdükten son düdüğe; performansını düşürmeden yüksek tempolu, baskılı ve organize bir futbol sergilediği doğru. Daha baskılı bir futbola sahip olduğu da gerçek. Ama bir gerçek daha var; o da Kasımpaşa’nın sahada hiç olmaması… Sarı-Kırmızılılarda Yunus bol yıldızlı bir performans sergilerken, Barış Alper de istekli ve ısrarlı oyunuyla ön plana çıkıyor. Belki, ilk 11’de başlayan Icardi, eski çizgisine yakın bir futbol sergilese fark çok daha fazla olacak ama Galatasaray, lehine işleyen tüm istatistiklere ve bulduğu sayısız net pozisyona rağmen maçı uzun süre 10’da Yunus’un attığı tek golle sürdürüyor. Fark 82’de Sara ve 88’de Icardi ile geliyor. Galatasaray’ın oynadığı, Kasımpaşa’nınsa adeta “çile doldurduğu” karşılaşmada seyirci, 3 puan kadar Icardi’nin gol atmasına da seviniyor.