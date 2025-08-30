Bir süredir Ankara’da şöyle bir kulis dolaşıyor:

Eylül ayı ortasında İmamoğlu iddianamesi çıkar, aynı anda CHP kurultay davası görülür. Böylece CHP adeta çapraz ateşe tutulmuş olur!

Bunun doğruluğu eğriliği konuşulurken dün CHP İstanbul il kongresine ilişkin iddianame çıktı.

9 sayfalık iddianame telefon tapeleri ve tanık ifadeleriyle doldurulmuş. Hedefe CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’le tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney konmuş.

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndaki (YSK) temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ile konuştuk. İddianameyi okumuş, “Hiçbir hukuki zemini yok. Kurultay davasının neredeyse aynısını açmışlar. Bu dava ciddiye alınırsa YSK’nin kapısına kilit vurulur” diyor!

Ağustosun ikinci yarısındaki eylül kulislerinin ucu daha ay girmeden göründü!

***

Geçen çarşamba günü Beyoğlu’ndaydık. Önce İstiklal Caddesi’nde sonra paralellerinde dolaştık. Yurttaşlarla söyleştik. Gün batarken Beyoğlu Belediyesi önündeki çarşamba mitingine ulaştık.

Yolsuzluk iddialarıyla ilgili tutuklanan İnan Güney’i, Beyoğlu sakinlerinden dinledik. Beyoğlu’nda doğup büyümüş, ilk gençliğinden beri Beyoğlu esnafı olarak yurttaşların arasında olan Güney’le ilgili kötü konuşana rastlamadık. Bir lokantacı şöyle dedi:

“İnan var ya... Aha şurada gözümün önünde kötü bir şey yapsa inanmam. Gözümün önünde diyorum sana...”

Bir başkası, “O biziz yav... Başka söze gerek var mı” diye sordu!

İnan Güney’in eşi Ayşen Hanım da Beyoğlu’nda doğmuş. İnan’la komşuluk devamında aşkı getirmiş. Sekiz aydır bütün aile bir şafak vakti kapının çalmasını bekliyormuş. Güney, eşini, üç kızını bu olasılığa hazırlamış. O sabah aile fotoğrafı çekilirken “Hiçbirinizin yüzünde korku, endişe olmasın” demiş. En küçük kızı Zeynep gözyaşlarını tutamamış ama o fotoğraf anında tam tersi bir görüntü vermek istemiş. “Şimdi en güçlümüz Zeynep” diyor, örnekler veriyor. Ayşen Hanım şöyle diyor:

“Eşim kendinden o kadar emin ki! Zaten belediye çalışanları, yurttaşlar en güzel cevabı verdi. Ben İnan’a Beyoğlu’nun dervişi diyorum. O buranın turisti değil, kopmaz bir parçası...”

Gözaltından bir gün önce akşam saatlerinde en büyük kızları Ela İnci’nin yurtdışından beklediği üniversite kabulü gelmiş. Tutuklulukla birlikte gitmeme kararı almış.

İnan Güney tam bir siyasal belgesel... Dede İsmail Güney Beyoğlu Belediyesi temizlik işçisi. Yıllarca hizmet ettikten sonra oğlu Mehmet de şoför olarak girmiş. Onun oğlu İnan da babasının işyerine özenmiş ama işine değil! Daha ilk gençlik yıllarında şu hedefi koymuş:

“Ben babamın ve dedemin çalıştığı bu belediyeye başkan olacağım!”

31 Mart 2024’te bu hedefine ulaştığında, CHP Beyoğlu’nu aldığında Türkiye şaşırdı ama ilçe halkı şaşırmamış.

Dedesinin adını alan, kardeş İsmail Güney, seçim gecesini şöyle anlatıyor:

“Kasımpaşa’da, Erdoğan’ın doğduğu mahalleden sonuçlar geldi. Başabaştı... Orası başabaş hale geldiyse, bu seçimi aldık, diye düşündük...”

Şu günlerde sağlık sorunlarıyla uğraşan baba Mehmet Güney seçim gecesi şöyle demiş:

“Ailemizin hikâyesi tamamlandı.”

İnan Güney’in tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Meclisi, başkanvekili olarak CHP’li Sefer Karaahmetoğlu’nu seçti. AKP, bir oyun denedi ama tutmadı.

Sefer başkan, 24. dönemde birlikte milletvekilliği yaptığımız, Giresun’u temsil eden Selahattin Karaahmetoğlu’nun yeğeni. O da İnan Güney gibi CHP gençlik kollarından gelmiş. Karaahmetoğlu şöyle diyor:

“Bana bakan bir demokrasi utancını, halkın seçtiği tutuklu belediye başkanını görecek. 20 yıllık arkadaşım İnan’ın Beyoğlu’nda yaptıkları devam edecek...”

***

Yukarıda özetlediğimiz tablo bize şunları söylüyor:

- CHP, içinde çok güzel, çalışkan, partiyi temsil edecek evlatlar yetiştiren bir örgüttür.

- Son davalar, soruşturmalar, iddianameler, toplamında CHP’ye yönelik bir saldırıdır.

- CHP içinde saflarda boşluk bırakmayacak zenginlikte kadrolar vardır.

- CHP, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda yer almanın yanı sıra bugün Cumhuriyet değerleri temsil eden en büyük güçtür.

- Önümüzdeki günlerde CHP’ye yönelik hukuk eldivenli saldırılar devam edecek. Buna hazır olmak yetmez, karşı koyacak bir strateji geliştirmeli.

- CHP bir partiden daha fazlasıdır. Topluma iki önemli mesajı vermeli: İçte bütünlük, hedefte netlik!