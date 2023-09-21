Kader bağlayınca!

21 Eylül 2023 Perşembe

Meral Akşener’in son açıklamalarını dinlerken insanın içi eriyor. Kahrından ağlayası geliyor. Sonra da balkondan karşıya bakıp iç çekerek haykırmak istiyor:

- Ne çektin be Meral Hanım!

Kan kustu kızılcık şerbeti içti, her şeyi içine attı, zehir içti zehir...

Bu kadar zehir zemberek yaşam insanın sağlığına vurur...

Çok şükür sağlıklı görünüyor ama zehir bu, ne zaman ne etki yapacağı bilinmez ki!

Üstelik acılar sadece bu yılın değil! Ta 2018’den kalan, bitmek tükenmek bilmez bir kahır var içinde sevgili Meral Hanım’ın...

Önümüzde yerel seçim olmasa, bunları dinlemek, irdelemek iyi de olur ama CHP’nin önünde yerel seçimden de önce kurultay olduğunu dikkate alınca insan sormadan edemiyor:

- Dileriz Meral Hanım söylediği sözlerin, yaptığı açıklamaların ucunun nereye uzandığını biliyordur!

***

CHP’nin kurultay sürecini sağlıklı götürmemesi ister istemez partiyi dış etkilere açık hale getiriyor. Değişimin ne çerçevesi belli ne içeriği!

Hal böyle olunca kulis bilgileri, il kongrelerinin havası üzerinden tahminler yürütülüyor.

CHP iç değerlendirmelerine dönmeden önce Kılıçdaroğlu, haziran sonu gibi 6’lı masayı son bir kez daha toplasaydı...

Önce yüzde 48 için teşekkür etseydi...

Sonra hep birlikte alınan sonucun muhasebesi yapılsaydı...

Ardından bu aşamada birlikte yürünmeyecekse yeni durum kamuoyu ile paylaşılsaydı...

Daha farklı bir süreç gelişirdi.

14 Mayıs’tan önce 12 kez bir araya gelen 6’lı masa seçimden sonra bir kez bile buluşamıyorsa?

Ya büyük bir beceriksizlik vardır...

Ya büyük bir oyun tamamlayıcılığı!

Hangisi?

Akşener’in açıklamaları üzerinden fikir yürütebiliriz ama biraz erken!

İYİ Parti içinde şu eğilimin son dönem bir doz daha güçlendiği anlaşılıyor:

- Biz CHP’ye yakın durduğumuz için AKP tabanından oy alamıyoruz. Araya mesafe koysak bize oylar gürül gürül akacak!

Bunun devamında son genel idare kurulu (GİK) toplantısından, “81 ilde 81 aday” kararı çıktı! Ardından da şöyle bir hedef ortaya atıldı:

- Üçüncü yol!

Yani, seçmen iki ittifak arasında sıkıştı. İYİ Parti üçüncü bir seçenek sunuyor!

Siyaset mühendisliği açısından tartışılabilir bir durum ama şu soru da kafaları kurcalamıyor değil:

- İYİ Parti üst yönetiminde MHP kökenliler fazla. Acaba onların bir aklı orada mı?

Bir başka çengelli soru da şu:

- Meral Hanım son açıklamaları ile CHP kurultayını etkileyip kurultay sonrası başka planlar mı öne sürecek?

***

Soruları önümüzdeki günlerde açacağız. Belki bizim açmamanıza gerek kalmaz, kendiliğinden açılır!

Ancak...

Ekonomiden dış politikaya kadar her alanda duvara toslamış bir iktidar karşısında toplum iki partinin seçenek üretebileceğini düşünüyor:

CHP ve İYİ Parti!

Tavanlar ne düşünürse düşünsün, tabanlar bu eğilimde! Bir anlamda kader bu iki partiyi birbirine bağladı.

Günün sonunda tabana karşı çakamazsınız...

Çıkarsanız taban da sizden çıkar!

Akşener ilk adayı açıkladı, İzmir’de Ümit Özlale dedi!

Bir deyim vardır, “Denemesi bedava” diye! Siyasette öyle değildir.

Deneyim çok iyi, çok öğretici bir okuldur ama...

Çok pahalıdır!