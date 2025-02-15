Şahsıma mektuplar (50): Çok kanallı tek seslilik!

15 Şubat 2025 Cumartesi

Daha önce “çok partili tek liderli” yönetim anlayışını yaşama geçirip siyaset bilimine armağan ettiğimizi duyurmuştuk. Elbette çok sayıda parti olabilir ama tek şartımız var:

Ülke yönetimine talip olmayacak!

Olursa suçu belli:

Terör faaliyeti!

Bununla beraber medyaya yerleştirmeye çalıştığımız “çok kanallı tek seslilik” ilkesinde bazı sapmalar olduğunu gördük.

Derhal önlemimizi aldık. Demokrasi ertelemeye gelmez. Anında hareket edeceksin, gereğini yapacaksın. Çatlak sesler demokrasiye en büyük zararı verir. Demokrasiyi sağlam kazığa bağlayacaksın ki sonra bunun başına ne geldi diye yakınmayacaksın!

İktidarımızı, affedersiniz demokrasimizi her türlü saldırıdan korumak için her türlü önlemi aldığımız bereketli bir haftayı geride bıraktık. Sonuçlarını en kısa sürede alacağımızı ümit ediyorum.

***

Medyanın yüzde 95’ini ele geçirdik ama yüzde 5’lik sızıntı bile insanın içini sızlatıyor. Defalarca tarifini verdik, dedik ki:

“Bizim söylediklerimiz dışında söylenen her şey yalandır.”

Bu kadar basit. Buna rağmen inat edenler var. Biz de onları suçüstü yapıp mikrofonlarıyla kalemleriyle yani suç aletleriyle birlikte hemen olay yerinde, yani yayın organında gözaltına alıyoruz.

Halbuki son derece geniş bir yelpaze içinde aziz milletimizin ihtiyacı olan her şeyi sağlıyoruz. Arkadaşlar günlük akışı getirdiler, çok beğendim. Son derece başarılı bir çalışma yapmışlar. Örneğin; akşamüstü bir kanal gelinkaynana kavgasını veriyor. Gelinin dili beş karış, kaynananınki arşın. Bir başka kanal, karısını baldızıyla öldürüp suçu oğlunun üzerine attıktan sonra, “Kızım kötü yola düştüğü için cinayeti işledim” diyen babanın söylediği her şeyin yalan olduğunu ortaya koyan bir canlı yayın yapıyor. Öteki kanal, kuzu dolmasının yedi ayrı yayladan getirilen kuzuların etinin ayrı ayrı işlenerek nasıl yapılacağını anlatıyor. Bir başka kanal Diriliş Ertuğrul dizisinin sekizinci tekrarını yapıyor. Bir başkası ulvi görüntüler eşliğinde Kuranıkerim okuyor. Başka kanal o gün Meclis’te muhalefet partisinin yaptığı bir densizliği köpürtüyor. Akşam haber saati gelince hepsi bana bağlanıyor!

Böylece bütün kesimler görmek istediklerini gördükten sonra en görmek istedikleriyle akşama başlıyor.

Gece tartışma programlarında da masaya cehapeyi yatırtıp enine boyuna tartıştırıyoruz, başka konuya girilmesine de izin vermiyoruz. Sonra da “Millet cehape haberlerinden bıktı” diyoruz.

Yayın yelpazesi bu kadar geniş kaç ülke var?

***

Gece saatlerinde milletimin iyi vakit geçirmek için izlediği dizilerde de aynı yelpazeyi açmak için gerekli önlemleri aldık. Bunun meyvelerini yakında alacağız. Böylece dizileri milletim zevkle izleyecek, en önemli yerinde şahsım olmasa memleketin ne hallere düşeceğini kafasına sokmuş olacak!

Dizi oyuncuları Silivri’nin soğuğu ile Saray’ın sıcağı arasında tercihlerini yaptılar. Yapmayan da yakında yapacaktır!

Biz bütün bunları oturtmaya çalışırken bir felaket tellalı, bir bozguncu, bir fitne sokucu, bir hazımsız kurum çıktı yalan beyanlarda bulundu. Dedi ki:

Sistem çökmüştür!

Yavvv biz daha size çöktük mü ki sistem çökmüştür diyorsunuz!

Küs-iyat mısız, tuş-iyat mısınız nesiniz?

Siz daha çökme görmemişsiniz.

Adalet bakanımız derhal gereğini yaptı, onları da adaletle tanıştırdı!

Baldıran şerbeti de neymiş, gelsinler bizim adalet şerbetimizin tadına baksınlar!