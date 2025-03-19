Sen sandığa gidersen... O Saray’dan gidecek!

19 Mart 2025 Çarşamba

Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi üyesi,

Anadolu’da “40’lık çivi gibisin” diye bir tanım vardır. Hiçbir şekilde sökülüp atılamayan, duruşunu her şeye karşın bozmayan, kararlı kişiler için kullanılır.

Bugünkü Türkiye’de CHP üyesi olmak, bunda ısrar etmek, her türlü havuç-sopa göstermelere inat, bu saflarda yer almak 40’lık çivi olmakla eşdeğerdir.

Zaman zaman serzenişte bulunursun, “Bizi duyan yok ki... Bir de bizim ne düşündüğümüzü sorun” dersin...

Yerden göğe kadar haklısın! Tabanla tavan arasında sağlam bağ olmazsa tavan çöker!

Partinin duruşunda, gidişinde bir sorun gördüğünde kayıtsız kalmazsın, ya kendin harekete geçersin ya da senin adına hareket edebileceğini düşündüğün parti kadrolarına ulaşırsın. Gerekirse en tepeye kadar sesini duyurursun. Çünkü CHP’de genel başkan dahil, kimse CHP’den büyük değildir.

***

Bu pazar, 23 Mart senin günün.

Sana bir çağrı var; CHP üyesi olarak sandığa gidip cumhurbaşkanı adaylığı için tercihte bulunman isteniyor.

CHP’de önseçim mekanizmasının sağlıklı işlememesinden yakınıyorsun. Öteki partilerin hiçbiri bu yönteme başvurmadığı için doğal olarak CHP’nin karşılaştırılacağı bir durum yok. Bu alanda rakipsiz de olsa CHP yönetiminin daha demokratik davranması ve önseçimi esas alması gerekir.

Eğer yüksek katılımla başarılı bir önseçim günü yaşanırsa bu sonraki seçimler için de referans olacak.

CHP, bütün üyeleriyle yaşayan bir parti olduğunu göstermiş olacak. Önseçimin kapısına uğramadığı partilerin temsilcileri, “Tek adayla önseçim mi olur, bu göstermelik” diye laf atıyorlar. Bütün mesele CHP örgütünün 40’lık çivi gibi dimdik ayakta olduğunu, iktidarı istediğini cümle âleme göstermek. Önseçim göstermelik değil, bunu göstermek için!

Ekrem İmamoğlu’na yönelik bütün saldırıların asıl hedefi sensin, CHP... Zamanın ruhu onu arenaya attı.

Onu en iyi Erdoğan tanıyor! Erdoğan, İmamoğlu’nu düşündükçe, Saray’ın yüksek tavanlarına bakıp şöyle bağırıyor olmalı:

- Seçimi kazanmasını biliyooorrr... Seçimi kazanmasını biliyooorrr...

Sesi eko yapınca daha da hayıflanıyordur:

- Allah’ım nedir bu? Sesim eko yaptı. Bu eko, Ekrem’in kısaltılmışı ise ben bağırdıkça kulağımda o çınlayacak demektir!

***

İşin kara mizahı bir yana... CHP önseçim kararı alınca 38. olağan kurultayı sakatlamak için harekete geçtiler. Kendi kurultaylarını anahtar teslimi yapanlar, CHP kurultayında maymuncuklar aramaya başladılar. CHP yaşayan bir organizma olduğu için içinde elbet böyleleri de olacak!

Sana kulis bilgisi vermek isterim. Onlardan bazılarının ifadelerini tasnif dışı almışlar. İşlerine gelenin ifadesini resmileştirecekler. Kullanışlı bulurlarsa işleme sokacaklar.

Onlara aldırma. Diplomasını iptal etmeye kalksalar da aldırma. Siyasette diplomayı millet verir.

Senin işin, canla başla CHP’yi güçlü tutmak.

Say bakalım kaç Cumhuriyet kurumu ayakta kaldı. CHP en güçlüsü. Onu da aşağı çekmek için her şeyi yapıyorlar.

Senin sandığa gitmen, oyunu bozacak.

Ver oyunu...

Boz oyunu!

O meşhur sözü biliyorsun; bir çivi bir nalı kurtarır, bir nal bir atı kurtarır, bir at bir yiğidi kurtarır, bir yiğit bir orduyu kurtarır, bir ordu ülkeyi kurtarır!

Bu pazar sandığa gidersen, pazara kadar değil, mezara kadar mücadelenin içinde olduğunu göstermiş olacaksın.

Sen sandığa gidersen...

O Saray’dan gidecek!