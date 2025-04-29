Mustafa Balbay
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Sivas Kongresi’ni de iptal edin!

29 Nisan 2025 Salı

Akla zarar günlerden geçiyoruz. Hukuk hiç bu kadar ayakları altına alınıp paspas haline getirilmemişti. Ortaya atılan iddiaları ciddiye alırsanız komik duruma düşersiniz. Alaya almaya kalksanız yapılan saldırının hedefleri sizi düşündürür, içiniz acır!

Birkaç operasyonu birlikte yürütüyorlar. Bugün doğrudan CHP ile ilgili olanı sütuna yatıralım. Bir yanda 4-5 Kasım 2023’teki 38. olağan kurultayın iptali için açılan dava var bir yanda 6 Nisan 2025’teki 21. olağanüstü kurultayın iptali davası. Gelişmeleri adım adım izleyen, her aşamasını ekonomiden, tarımdan daha önemli bir olay olarak gören AA’ya göre iptal davalarıyla ilgili bugüne dek 73 şüpheli ve 36 tanık dinlendi.

41. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki ilk dava ile 42. Asliye Hukuk’taki ikinci dava birleştirildi.

O zaman iki kurultay birden mi iptal edilecek?

CHP’ye kayyum atama istemine zemin mi hazırlanacak?

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Bizim bir önerimiz var. Bunca dava, soruşturma, gözaltı, tutuklama, hepsinin son hedefi belli... Bırakın bu kadar zahmetli işlerle uğraşmayı, en iyisi Sivas Kongresi’ni sonuçlarıyla birlikte iptal edin!

Gerekçe bulmanız hiç de zor değil. Üstelik bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ele geçirmek, CHP’ye kayyum atamak için açtığınız soruşturmalardan çok daha ciddisini bulursunuz.

Sivas Kongresi’nde o kadar vahim “hatalar” yapılmış ki. Örneğin delegelerin tümü katılamamış. Gerek maddi koşullar gerek güvenlik sorunları nedeniyle Sivas’a zamanında ulaşamamışlar. Kimi delegeler kongrenin bitişinde 11 Eylül 1919’da gelebilmiş.

Alın siz iptal nedeni!

Sonra Mustafa Kemal ille de Anadolu’nun her bölgesi temsil edilsin diye ısrar etmiş. Kimi illerden hiç delege gelmeyince bazı delegeler birden fazla vilayeti temsil etmiş.

Olur mu öyle şey?

Alın size bir iptal nedeni daha!

Mustafa Kemal başta güvenlik olmak üzere değişik nedenlerle delegelerin otelde değil de belirlenen evlerde kalmasını istemiş. Kendisi de geceleri kongrenin yapıldığı lisede kalmış. Bu düpedüz delegeleri etkilemeye girer.

Alın size bir iptal nedeni daha!

Mustafa Kemal Erzurum Kongresi’nden itibaren tüm resmi görevlerini bırakmış olarak Kurtuluş Savaşı’nı örgütledi. Sivas’a da bu şekilde geldi. Bu koşullarda kongreye başkanlık etti, İstanbul hükümetinin ciddiye aldığı manda ve himayeyi reddetti.

Alın size bir iptal nedeni daha!

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Yukarıda vurguladıklarımız, “Yok artık, amma da abartı” diye yorumlanabilir. Ancak gerek CHP’ye yönelik saldırılar gerek Cumhuriyetin temel değerlerini erozyona uğratma girişimleri yan yana konduğunda ufuktaki hedefin ne olduğunu öngörmek zor değil.

Hiçbir işgal içeriden taraftar bulmadan başarılı olamaz. CHP’ye yönelik girişimlerde de her türlü yöntemi kullanarak “içeriden” işbirlikçi bulunmuş olabilir. Bunca olanlardan sonra o kişilerin ne kadar CHP’li olduklarına dair yorumu biz yapmayalım!

Kulislerde konuşulan bir konuyu soruyla gündeme getirelim. CHP içinde iktidarın CHP kurultaylarını iptal etmesinden medet umacak kadar küçülmüş kişiler olabilir mi?

Böyle bir iddia iktidar tarafından CHP’yi parçalama niyetiyle atılmış da olabilir. Hikmet Çetin’in kayyum olarak adı geçince verdiği yanıt, sadece iktidara yönelik olmasa gerek:

“Ben ancak kayyumu sokmamak için nöbet tutarım.”

Bugünkü kayyum özünde Sivas Kongresi’nin reddettiği manda ve himayedir!


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